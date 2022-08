Le Bayern Munich se bat pour le match nul de Gladbach et reste en tête du prochain syndicat adverse

Les champions du Bayern Munich ont récupéré un match nul 1-1 contre le Borussia Mönchengladbach samedi pour rester en tête de la Bundesliga après la quatrième journée – à la différence de buts par rapport à leurs prochains adversaires, l’Union Berlin.

L’ailier allemand Leroy Sane a égalisé à la 83e minute dans le coin inférieur gauche après que Sadio Mane se soit vu refuser deux buts en première mi-temps pour hors-jeu et que le gardien de Gladbach Yann Sommer ait frustré le Bayern avec 19 arrêts, le plus grand nombre depuis le début de la collecte de données, selon les statisticiens. Opta, rapporte DPA.

Gladbach avait pris les devants à la 43e contre le flux de jeu de Marcus Thuram après une terrible gaffe du défenseur du Bayern Dayot Upamecano, qui avait également mal semblé lors de l’effondrement 5-0 de la Coupe d’Allemagne du Bayern il y a 10 mois contre Gladbach. Le Bayern a perdu ses premiers points. de la saison avant leur voyage samedi prochain à Union qui a célébré sa plus grande victoire en Bundesliga 6-1 à Schalke plus tôt samedi et est à égalité de 10 points avec eux.

Un point en arrière sont Hoffenheim, Fribourg et le Borussia Dortmund, qui ont retrouvé le chemin de la victoire après leur effondrement choquant de 2-0 à la 89e à une défaite 3-2 contre le Werder Brême la semaine dernière avec un 1-0 au modeste Hertha Berlin du premier but de la nouvelle recrue Anthony Modeste. Le Bayern a dominé dès le départ avec Leroy Sane forçant Yann Sommer à un gros arrêt avant que Sadio Mane ne pense qu’il avait marqué aux 34e et 39e seulement pour que Sane soit hors-jeu à la première occasion et Mane lui-même hors-jeu à la deuxième occasion.

Gladbach n’avait pas du tout menacé mais a pris les devants lorsque Christoph Kramer a frappé une longue balle spéculative dans la moitié de terrain du Bayern, Upamecano a gâché un dégagement qui a permis à Thuram de courir à Manuel Neuer et de battre le capitaine du Bayern et de l’Allemagne avec un tir bas. Le Bayern a insisté pour égaliser après la pause, mais Sommer a effectué des arrêts sensationnels avant d’être finalement battu par l’effort de Sane sur le remplaçant Jamal Musiala. Le remplaçant de Sane, Matthijs de Ligt, a également été refusé par Sommer dans les arrêts de jeu alors que le Bayern terminait avec 32 tirs contre cinq pour Gladbach.

« Yann Sommer joue toujours bien contre nous. Il était le meilleur homme sur le terrain », a déclaré le milieu de terrain du Bayern Joshua Kimmich à Sky. “Nous avions le contrôle absolu, mais nous avons ensuite commis une erreur malheureuse.” Sommer a déclaré: “C’était vraiment difficile. Nous savions à quoi nous attendre. Je suis heureux d’avoir fait une bonne performance. » Union a poursuivi son bon début de saison avec la grande victoire à Schalke avec l’aide de bretelles de Sheraldo Becker et Sven Michel.

Le défenseur de Schalke Maya Yoshida a déclaré que l’Union jouait “comme Leicester City il y a quelques années” en route vers le titre de Premier League 2016, mais l’entraîneur de l’Union Urs Fischer a fermement gardé les pieds sur terre, affirmant que “le résultat était trop élevé à la fin”. Modeste, signé après que Sébastien Haller a été écarté indéfiniment d’un cancer des testicules, a dirigé le vainqueur de Dortmund à la 32e minute, puis a célébré avec l’entraîneur Edin Terzic “parce qu’il m’a toujours soutenu”.

“Nous avons eu tellement d’occasions et nous sommes finalement heureux d’avoir gagné après ce qui s’est passé la semaine dernière”, a-t-il ajouté. Ailleurs, le Bayer Leverkusen à neuf a obtenu ses premiers points de la saison 3-0 à Mayence ; Le RB Leipzig a obtenu une première victoire 2-0 contre Wolfsburg ; Hoffenheim a battu Augsbourg 1-0 ; et Fribourg a également gagné 1-0 contre Bochum vendredi.

