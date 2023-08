Le Bayern Munich s’apprête à lancer la défense du titre avec le retour de la Bundesliga le 19 août

L’une des plus grandes puissances du football européen, le géant allemand du Bayern Munich, qui a remporté un record de 32 titres de Bundesliga, y compris la saison dernière, a ajouté plus de puissance de feu à son arsenal avec la signature de l’attaquant talismanique Harry Kane.

Le capitaine anglais est bien connu pour ses capacités devant le but et s’intègre parfaitement dans la configuration du Bayern Munich, et est susceptible de battre plus que quelques records de buts. Avec Kane cherchant à ajouter plus de plumes à son chapeau et le Bayern Munich, entraîné par Thomas Tuchel, plus affamé que jamais, les ingrédients sont tous en place pour une délicieuse ouverture de la saison de Bundesliga.

En premier lieu pour Kane et le Bayern Munich, sera un match à l’extérieur au Weder Brême, qui est prévu pour le 19ème d’août. Le match débutera à 00h00 (IST) le 19ème août et marquera le début de ce qui devrait être une nouvelle saison riche en histoire du football allemand. Quelqu’un pourra-t-il bouleverser le panier de pommes à la fin de l’année ?

Plus tard dans la journée, le Bayer Leverkusen accueille le RB Leipzig à 19h00 (IST) et le Borussia Dortmund affronte le FC Cologne à 22h00 (IST). Le dimanche 20ème En août, ce sera l’Union Berlin qui accueillera Mayence à 19h00 (IST) et qui sera suivi par l’Eintracht Francfort contre Darmstadt à 22h00 (IST).

Où regarder la Bundesliga en Inde ?

La Bundesliga sera diffusée en direct sur Sony Sports Network en Inde.

Où puis-je regarder la Bundesliga à la télévision en Inde ?

La Bundesliga sera diffusée en direct par Sony Sports Network en Inde, les matchs étant diffusés sur les chaînes Sony Sports Ten 2 SD & HD.

Où puis-je regarder la Bundesliga en ligne en Inde ?

La Bundesliga qui démarre le 19ème Août en Inde peut être regardé sur SonyLiv en Inde.

Qui sont les champions en titre de la Bundesliga ?

Le titre de Bundesliga a été remporté par le Bayern Munich la saison précédente, et ils viseront un record de 33rd titre.