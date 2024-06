Le Bayern Munich s’apprête à finaliser son transfert. Thomas Tuchel pensait être à l’origine de son limogeage

Le Bayern Munich est en pourparlers pour recruter la star de Fulham, Joao Palhinha, dans le cadre d’un accord qui pourrait même être conclu avant le début de l’Euro 2024.

Des rapports suggèrent qu’un accord de 38 millions de livres sterling pourrait être conclu, permettant au milieu de terrain portugais de déménager à l’Allianz Arena avant que son équipe ne débute sa campagne de Championnat d’Europe contre la Tchéquie le 18 juin. Cette décision intervient moins d’un an après le public du Bayern et une tentative ratée. atterrir à Palhinha l’été dernier.









L’as de Fulham a fait le voyage à Munich et a passé son examen médical avant d’attendre le feu vert des Cottagers pour conclure l’accord le jour de la date limite de transfert en septembre. Cependant, l’équipe de Marco Silva n’a pas réussi à trouver de remplaçant et a mis fin à l’accord à la onzième heure.

L’ancien patron du Bayern, Thomas Tuchel, considérait l’absence du profil de Palhinha comme une raison clé des difficultés de son équipe, qui a terminé troisième de la Bundesliga, à 18 points du vainqueur, le Bayer Leverkusen. La mauvaise forme de Die Roten a vu la hiérarchie du club accepter de mettre fin au mandat de Tuchel plus tôt, avant que leur lutte pour nommer un entraîneur ne les amène à tenter de tenter l’entraîneur allemand de rester.

Rapports affirmer qu’une condition exigée par Tuchel était de signer Palhinha cet été. Bien que l’ancien patron de Chelsea n’ait finalement pas prolongé son séjour, il semble que Vincent Kompany était d’accord avec son prédécesseur sur ce qui manquait au Bayern et espère renforcer son milieu de terrain.

Les géants de la Bundesliga ne semblent pas disposés à permettre qu’une situation similaire à celle qui s’est produite l’été dernier se reproduise. En conséquence, le déménagement pourrait être bientôt bloqué.

Palhinha a prolongé son contrat à Fulham jusqu’en 2028 après l’échec de son transfert, et le Bayern n’est pas revenu pour sa signature en janvier. S’exprimant le mois dernier, l’international portugais s’est montré timide lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir.

Joao Palhinha a failli rejoindre le Bayern lors de la fenêtre d’été 2023, mais l’accord s’est effondré



Il a poursuivi : « Je ne sais pas si c’est une porte fermée ou pas, tout dans le football est très incertain. Je ne peux pas dire que c’est une porte fermée ou ouverte. Je ne peux pas non plus me mettre dans une telle situation.

« Aujourd’hui, je veux me concentrer davantage sur les Championnats d’Europe car c’est le but, laisser une bonne impression à l’Euro, et ensuite tout le reste suivra. Les gens me connaissent déjà.





« Le fait que je sois en Premier League signifie que je me trouve dans une très grande vitrine, probablement la plus grande de toutes. L’Euro est aussi une vitrine que tout le monde suit partout dans le monde. »

