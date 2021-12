Le Bayern Munich sans égal, Dortmund le meilleur des autres, Fribourg une agréable surprise

Il y a bien sûr un mot allemand pour tout, et avec le Hindou (la première moitié de la saison) maintenant dans les livres d’histoire, le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, dirige la règle sur les points de discussion et les surprises avant la pause.

Il y a eu un sentiment d’inévitabilité au cours des dernières semaines. Le Bayern Munich, malgré des absences importantes – en particulier la perte de Joshua Kimmich pour diverses raisons bien documentées liées au COVID – s’est éloigné du poursuivant singulier, le Borussia Dortmund, pour revendiquer le non-officiel Herbstmeisterschaft (championnat d’automne) pour la 25e fois. La mauvaise nouvelle pour les fans de Dortmund et non-Bayern est que les Bavarois ont remporté le Meisterschale 21 fois sur 24 depuis cette position.

Der Klassiker a eu lieu il y a à peine trois semaines et demie, mais le RekordmeisterL’avance de ‘s au sommet est passée d’un point juste avant à neuf points maintenant, alors que le football allemand, conformément aux traditions de vacances centrées sur la famille du pays, s’assombrit jusqu’au 7 janvier.

Beaucoup d’opprobre a été accumulé en direction de Dortmund, mais une grande partie, je pense, est trop dure.

– Guide ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus (US)

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Oui, cinq défaites pour l’équipe de Marco Rose, c’est un peu trop et leur bilan à l’extérieur montre un bilan négatif avec plus de défaites que de victoires, mais 11 victoires sur 17 sont à peu près normales pour un Dortmund Hindou. L’équipe sous sa forme actuelle n’est pas exceptionnelle, avec une confiance excessive dans les qualités individuelles de l’autre monde Erling Haaland, du toujours chic Marco Reus et du précoce Jude Bellingham. Au-delà de ce trio, il y a plusieurs bosseurs et il y a eu trop de blessures pour que le BVB ait une chance réaliste d’affronter le Bayern sur une demi-saison.

Le Bayern sous Julian Nagelsmann a été pour la plupart « semblable au Bayern » – une expression qui est entrée dans la langue allemande sous cette forme précise. Certes, il y a eu des ratés contre l’Eintracht Frankfurt et le FC Augsburg, et nous ne devrions pas passer sous silence une nuit DFB-Pokal déchirante où tout a mal tourné de manière inexplicable au Borussia Mönchengladbach. Pourtant, Nagelsmann a été un colosse en peu de temps au club.

Sa vision tactique verticale et basée sur la possession pour le Bayern est parfaite, et bien que jeune pour un entraîneur à 34 ans, incarne ce que les Allemands appellent « SozialkompetenzIl y a une facilité de conversation à son sujet, et avec des personnalités comme Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge ayant quitté leurs postes de direction, Nagelsmann est devenu le visage public sympathique et intéressant du Bayern, plutôt que le nouveau PDG Oliver Kahn ou le directeur sportif Hasan Salihamidzic.

2 Liés

Sur le terrain des champions, Robert Lewandowski a établi un nouveau record de buts en Bundesliga en une année civile (43), Thomas Muller est sur le point d’enregistrer des passes décisives comme personne auparavant (13 à ce jour) tandis que Serge Gnabry et Leroy Sane ont frappé de nombreuses notes élevées – Sane après avoir entendu des huées de certains fans à domicile au début de la saison. Je reste convaincu que dans Jamal Musiala, nous observons un talent unique dans une génération, et Nagelsmann l’a utilisé judicieusement.

Que le SC Freiburg soit troisième devrait être un motif de célébration. Si une équipe provinciale comparable avec des ressources limitées occupait une position aussi élevée, disons en Angleterre, nous en entendrions sans doute parler comme une mesure de la grandeur de la ligue. Le manager Christian Streich s’apprête à fêter ses 10 ans à la tête du club, et son empreinte est partout. L’homme vedette est le défenseur de 22 ans Nico Schlotterbeck, qui a déjà été appelé par l’Allemagne. Sa première sélection n’est pas loin.

La fondation est solide. Fribourg a un excellent gardien polyvalent avec le Néerlandais Mark Flekken, un capitaine courageux avec Christian Gunter, qui jette son corps de haut en bas sur le flanc gauche, et un héros méconnu dans le milieu de terrain de longue date Nicolas Hofler.

Le flair et l’imagination viennent souvent de Vincenzo Grifo, qui a couronné son Hindou exploits avec un penalty de Panenka lors de la victoire méritée 2-1 contre le Bayer Leverkusen dimanche.

Leverkusen, soutenu par des jeunes et un excellent entraîneur à Gerardo Seoane, reste l’une des équipes les plus regardables de la Bundesliga, mais un peu comme Dortmund, la défense bancale est connue pour les laisser tomber. Ce n’est peut-être pas un choc que le match le plus divertissant de la saison à ce jour ait été la défaite 4-3 qu’ils ont subie face au BVB en septembre. En Patrik Schick (16 buts), le club de travail a un attaquant qui semble de plus en plus complet à chaque saison qui passe.

Après la première moitié de la saison de Bundesliga, il semble y avoir peu de chances de garder le Bayern Munich d’un 10e titre consécutif. INA FASSBENDER/AFP via Getty Images

Leverkusen et le TSG Hoffenheim, quatrième et cinquième, sont à peu près là où j’imaginais qu’ils seraient et devraient être avant qu’un ballon ne soit botté. Je ne m’attendais pas à ce que Francfort soit aussi haut que sixième compte tenu de tous les changements sur et en dehors du terrain, mais c’est un hommage à l’entraîneur Oliver Glasner qu’ils ont trouvé un moyen, remportant six victoires lors de leurs sept derniers matches de Bundesliga et en tête de leur Ligue Europa grouper.

Je ne m’attendais pas non plus à ce que l’Union Berlin et le FC Cologne soient respectivement septième et huitième. Habilement entraînés par Urs Fischer et Steffen Baumgart, ce sont des équipes bien équilibrées qui comprennent leurs forces et leurs faiblesses inhérentes. Mentions spéciales pour les attaquants Taiwo Awoniyi et le toujours vert Anthony Modeste, qui connaît l’une de ses meilleures campagnes à l’âge de 33 ans.

Les mauvaises surprises ont été le RB Leipzig, Gladbach et le VfL Wolfsburg. Tous ont changé d’entraîneur cet été et des trois, seul Gladbach a soutenu leur homme.

Cette situation ne changera pas à court terme car Adi Hutter croit beaucoup en le chef sportif Max Eberl, et après tout, Hutter a eu des problèmes initiaux similaires dans son emploi précédent avec l’Eintracht avant de guider le club vers une demi-finale européenne. Mais les deux prochains matchs sont contre le Bayern puis Leverkusen, et la dernière chose dont Eberl a besoin est un combat prolongé contre la baisse. Gladbach doit s’améliorer.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+ MERCREDI DÉC. 22

• Heerenveen contre Feyenoord (12 h 40 HE)

• Grenade contre Atletico (12 h 55 HE)

• Brentford contre Chelsea (14 h 40 HE)

• Liverpool v Leicester (14 h 40 HE)

• Spurs contre West Ham (14 h 40 HE)

• Ajax contre Fortuna (14 h 55 HE)

• Bilbao contre Real Madrid (15 h 20 HE) JEUDI, DÉC. 23

• PSV contre Go Ahead (12 h 40 HE)

Wolfsburg – qui a perdu sept matches de compétition d’affilée – semble mal équipé pour un relégation, et Florian Kohfeldt, qui a succédé à Mark van Bommel (qui a été licencié après seulement 13 matchs), a du pain sur la planche.

Mayence et le VfL Bochum ont sans doute dépassé les limites, mais aucun des deux ne peut être totalement sûr que ce ne sera finalement pas une bataille pour préserver leur statut de premier plan. Le Hertha Berlin doit également faire preuve de prudence, bien qu’il y ait eu un ou deux signes encourageants sous la direction du nouvel entraîneur Tayfun Korkut, en particulier lors de la victoire du week-end contre Dortmund.

Augsbourg, le VfB Stuttgart et Arminia Bielefeld semblent actuellement favoris pour concourir pour éviter la 17e place, ce qui entraîne une relégation automatique.

SpVgg Greuther Furth, en revanche, est presque certainement en baisse, malgré une victoire choc contre Union récemment. L’écart est tout simplement trop grand, en termes de points et de qualité. Au moins, ils sont maintenant sur la bonne voie pour battre le record de futilité de Tasmanie Berlin en Bundesliga 1965-66 (deux victoires, quatre nuls, 28 défaites).

Merci d’avoir lu ces colonnes, et je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille ein frohes Fest und einen guten Rutsch.