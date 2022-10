Le Bayern Munich reporte sa décision sur le parrainage de Qatar Airways à 2023

Le Bayern Munich ne décidera pas de prolonger son accord de sponsoring controversé avec Qatar Airways jusqu’à l’année prochaine.

A LIRE AUSSI | ISL 2022-2023, Kerala Blasters vs ATK Mohun Bagan Score en direct et dernières mises à jour: KBFC v ATKMB

“Nous continuerons à discuter intensivement de la question après la Coupe du monde et à trouver une solution pour le FC Bayern”, a déclaré samedi le directeur général Oliver Kahn aux 1 501 membres du club lors de l’assemblée générale annuelle du Bayern.

Kahn a déclaré qu’il respectait les inquiétudes des fans concernant l’accord lucratif du Bayern avec Qatar Airways, même si de nombreux supporters disent que cela nuit à la réputation du club en raison de violations présumées des droits de l’homme dans le pays du golfe Persique.

Mais le PDG du Bayern a également défendu le parrainage, qui doit durer jusqu’à la fin de la saison en cours.

“Il y a eu des progrès au Qatar en matière de droits du travail et de droits de l’homme”, a déclaré Kahn. « Personne n’a suggéré que le Qatar est un pays qui répond aux normes européennes. Mais si vous voulez changer et initier quelque chose, vous devez rencontrer des gens, leur parler et échanger des idées au lieu de les exclure.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a présenté ses excuses aux membres du club pour les erreurs qu’il a commises l’année dernière lorsqu’il a brusquement mis fin à l’AGA au milieu de scènes chaotiques lorsque les membres ont crié et hué les directeurs du club pour avoir refusé de discuter de ses accords de parrainage avec le Qatar.

“Ce n’est pas ainsi que nous connaissons et voulons voir le FC Bayern”, a déclaré Hainer. «Et moi aussi, j’ai commis des erreurs ce soir-là en tant que président de la réunion. Je voudrais m’excuser formellement pour cela encore aujourd’hui.

Hainer a été applaudi pour ses excuses, mais est resté évasif lorsqu’il a de nouveau été interrogé sur la question du parrainage du Qatar par le membre du club Michael Ott et sur l’intention du Bayern de poursuivre le partenariat.

“Je ne peux pas répondre à cette question par oui ou par non aujourd’hui”, a déclaré Hainer.

L’année dernière, lors de l’AGA, Ott a tenté de déposer une motion appelant à un vote sur les accords de parrainage du Bayern avec le Qatar, mais cela n’a pas été autorisé par le club, l’une des raisons pour lesquelles les tempéraments se sont effilochés.

Ott a ensuite été invité à une table ronde organisée par le club en juillet pour discuter de ses arrangements avec le Qatar.

Hainer a été élu samedi président du club pour un nouveau mandat de trois ans. L’ancien patron d’Adidas, âgé de 68 ans, était le seul candidat. Les vice-présidents Dieter Mayer et Walter Mennekes ont également été réélus.

De plus, le Bayern a enregistré une autre année de forte croissance financière malgré les effets continus de la pandémie de coronavirus.

La centrale bavaroise a annoncé un chiffre d’affaires de 665,7 millions d’euros (647 millions de dollars) pour la saison 2021-22, tandis que les bénéfices avant impôts sont passés de 5 millions d’euros à 17,1 millions d’euros.

“Pratiquement aucun autre club européen de haut niveau n’a été en mesure de déclarer des bénéfices comme le FC Bayern malgré la pandémie au cours des trois dernières années”, a déclaré le vice-président du Bayern, Jan-Christian Dreesen. “C’est tout sauf une évidence et a principalement à voir avec l’ADN du FC Bayern, selon lequel nous ne dépensons jamais plus que nous ne gagnons.”

Le Bayern a réalisé 224,2 millions d’euros grâce au parrainage et au marketing, tandis qu’une autre part importante de revenus (159,5 millions d’euros) provenait des opérations de match, qui ont été aidées l’année dernière par l’assouplissement des restrictions contre le coronavirus.

Les transferts de joueurs ont rapporté 12,1 millions d’euros, tandis que le merchandising a rapporté 93,6 millions supplémentaires.

Les salaires étaient la dépense la plus importante avec 324,1 millions pour l’ensemble du personnel, y compris les joueurs, les officiels d’équipe et les autres employés du club, tandis que les coûts de fonctionnement s’élevaient à 169,8 millions d’euros.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici