Le Bayern Munich remporte un neuvième titre historique consécutif en Bundesliga alors que Leipzig perd à Dortmund

Le Bayern Munich a remporté son neuvième titre consécutif en Bundesliga grâce à la défaite 3-2 du RB Leipzig face au Borusia Dortmund samedi, avant que l’équipe de Hansi Flick n’entame son match contre le Borussia Monchengladbach.

Les Bavarois auraient pu décrocher la couronne du championnat il y a deux semaines, mais sont tombés sous le choc 2-1 à Mayence. La victoire ultérieure de Leipzig sur Stuttgart a maintenu la course au titre en vie pendant la pause pour les demi-finales du DFB Pokal. Mais leur défaite à Dortmund fait du Bayern des champions nationaux pour la 31e fois, dont 30 à l’ère de la Bundesliga.

Jadon Sancho a marqué dans les dernières minutes du match pour sceller la victoire de Dortmund et déclencher les célébrations en Bavière.

– Bundesliga sur ESPN +: jeux en streaming, rediffusions (États-Unis uniquement)

Neuf titres de Bundesliga consécutifs étendent le propre record du Bayern, personne d’autre – y compris les géants de Munich – n’en ayant remporté plus de trois de suite avant cette course.

La campagne 2020-21 marque également la fin d’une ère à l’Allianz Arena alors que David Alaba, Jerome Boateng et Javi Martinez sont sur le point de partir cet été.

Le manager du Bayern Flick quittera également le club après un peu plus de 18 mois où il a remporté sept trophées et n’est devenu que le deuxième entraîneur après Pep Guardiola à Barcelone en 2009 à remporter six trophées en une seule année civile. Flick a été associé au rôle de manager en Allemagne, où il pourrait succéder à Joachim Low après le championnat d’Europe de cet été. Flick sera remplacé en tant que manager du Bayern par Julian Nagelsmann, qui quittera Leipzig à la fin de la saison.

Le dernier mandat, le Bayern a complété un deuxième triplé historique de Bundesliga, DFB Pokal et Ligue des champions.

Ils ont débuté cette saison avec une victoire de 8-0 sur Schalke, le Bayern a mené pendant la majeure partie de la saison et est à la première place depuis une victoire 2-1 à l’extérieur au Bayer Leverkusen en décembre lorsque l’attaquant Robert Lewandowski a marqué un doublé, y compris un arrêt. -temps gagnant.

Le Bayern n’a jamais regardé en arrière car il a remporté des victoires clés dans les dernières étapes de la saison. Contre Dortmund début mars, ils ont transformé un déficit précoce de 2-0 en une victoire de 4-2, et un mois plus tard, ils ont gagné 1-0 à Leipzig, qui menaçait un défi pour le titre.

Le PDG Karl-Heinz Rummenigge devrait également quitter son poste en décembre 2021. Rummenigge partira après 30 ans au club, dont 20 en tant que PDG. L’ancien capitaine de l’Allemagne et du Bayern, Oliver Kahn, devrait prendre le relais au front office.

Boateng, Alaba et Martinez ont chacun connu deux succès triples au club, après avoir été avec le Bayern lorsqu’ils ont réalisé le même exploit en 2013.

La rupture entre Flick, qui a succédé à Niko Kovac en novembre 2019, et le dirigeant sportif Hasan Salihamidzic a éclipsé une grande partie de 2021. Le couple s’est brouillé sur la stratégie de transfert du club et Flick à la mi-avril a confirmé qu’il pensait que son temps au Bayern arriverait une fin malgré un contrat jusqu’en 2023.

Avec le Bayern hors de Pokal et de la Ligue des champions, ils ont maintenant pour objectif d’aider l’attaquant Lewandowski à atteindre le record de tous les temps de buts marqués en une seule saison. Ce record est détenu par Gerd Muller, qui a marqué 40 buts lors de la saison 1971-1972.

Lewandowski compte désormais 36 buts après sa frappe de consolation lors de la défaite contre Mayence et besoins cinq autres des cinq derniers matchs de la campagne pour battre le record de Muller.

L’attaquant polonais de 32 ans est passé cette saison à la deuxième place de la liste des buteurs de tous les temps en Bundesliga et compte 272 buts mais reste bien derrière Muller, qui a marqué 365 fois pour le Bayern.