Le Bayern Munich remporte le 11e titre consécutif de Bundesliga, un record

Jamal Musiala a marqué à la 89e minute pour renvoyer le Bayern Munich au titre de Bundesliga avec une victoire 2-1 à Cologne après que le Borussia Dortmund n’ait pu faire match nul que le dernier jour de la saison.

Dortmund, qui menait de deux points avant le dernier tour, a été tenu 2-2 à domicile par Mayence samedi, permettant au Bayern de terminer à la première place en raison de sa meilleure différence de buts.

Dortmund devait gagner pour être sûr de mettre fin au règne de 10 ans du Bayern en tant que champion.

Ce n’est que la troisième fois que le Bayern parvient à prendre la première place le dernier jour de la saison après avoir devancé le Werder Brême au titre en 1986 et le Bayer Leverkusen en 2000.

Reportage de l’Associated Press.

