Le Bayern Munich ramène Rummenigge au conseil de surveillance

L’ancien directeur général Karl-Heinz Rummenigge revient au Bayern Munich en tant que membre du conseil de surveillance du club.

Le Bayern a déclaré mardi que Rummenigge, 67 ans, ancien joueur et employé de longue date du club avant de céder la place au nouveau PDG Oliver Kahn en décembre 2021, revenait pour assurer son succès continu.

« C’est l’une des plus grandes figures de l’histoire de notre club, tout le monde sait ce qu’il a fait », a déclaré le président du Bayern, Herbert Hainer. « Son expérience, sa compétence et son réseau international aideront énormément le Bayern à réussir également à l’avenir. »

Le Bayern était sans directeur sportif après le limogeage de Hasan Salihamidzic et de Kahn samedi, lorsqu’ils ont remporté un 11e titre consécutif en Bundesliga, un record.

Le Bayern a fait venir Jan-Christian Dreesen en remplacement de Kahn dimanche, lorsque Hainer a annoncé qu’il proposerait le retour de Rummenigge à l’assemblée des actionnaires du club mardi.

Rummenigge, un ancien attaquant qui a marqué 162 buts en 310 matches de Bundesliga pour le Bayern, a remporté la Coupe d’Europe avec le club en 1975 et 1976. Il a également remporté deux titres de Bundesliga et deux titres de Coupe d’Allemagne avant de partir pour l’Inter Milan en 1984.

Il est retourné au Bayern en 1991 en tant que vice-président et a été directeur général du club de 2002 jusqu’à ce que Kahn prenne la relève. Le Bayern a remporté 14 Bundesligas, 10 coupes d’Allemagne et deux trophées de la Ligue des champions au cours de cette période et Rummenigge a aidé la centrale bavaroise à augmenter son chiffre d’affaires de 176 millions d’euros (189 millions de dollars) à 679 millions d’euros (728 millions de dollars).

La société anonyme derrière le Bayern a enregistré un bénéfice au cours de chaque exercice au cours de la période, contribuant à constituer des réserves rarement vues dans le football européen criblé de dettes.

Le conseil de surveillance du Bayern comprend Hainer en tant que président, Jan Heinemann de l’actionnaire Adidas, Markus Duesmann d’Audi, Werner Zedelius d’Allianz, le président honoraire Uli Hoeness, Thorsten Langheim de Deutsche Telekom, Dieter Mayer en tant que vice-président, l’ancien président de l’État bavarois Edmund Stoiber et Rummenigge .