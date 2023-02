Le Bayern Munich pourrait infliger une amende de 1,7 million de dollars à Manuel Neuer pour une interview

Manuel Neuer pourrait recevoir une amende massive pour ses commentaires concernant le Bayern Munich limogeant son entraîneur des gardiens de but.

La star de 36 ans s’est récemment entretenue avec L’athlétisme concernant le tir. Diriger BILD Le journaliste Christian Falk a affirmé que Neuer pourrait être frappé d’une sanction massive de 1,7 million de dollars pour l’interview cinglante.

Dans l’interview, le journaliste allemand Raphael Honigstein a d’abord interrogé Neuer sur son récent accident de ski.

Le gardien de but a été exclu pour le reste de la saison en raison d’une fracture à la jambe alors qu’il était sur les pistes. Honigstein s’est enquis d’un éventuel bilan mental d’une telle blessure.

Neuer, cependant, a choisi de commenter le licenciement de l’entraîneur.

“Non. Mais d’autres choses m’ont vraiment bouleversé. C’était pire que ce qui m’est arrivé physiquement », a déclaré Neuer.

Le gardien et l’entraîneur avaient une relation étroite au club

Neuer était apparemment extrêmement proche de l’entraîneur de longue date des gardiens du Bayern, Toni Tapalovic. Les deux travaillaient ensemble depuis 2011, lorsque les deux Allemands ont rejoint le club.

Cependant, le Bayern a licencié Tapalovic en janvier en raison de différences avec d’autres membres du personnel.

“Ce coup m’a frappé extrêmement fort”, a déclaré Neuer à propos du limogeage. “Toni a toujours été un joueur d’équipe avec nous, tout le monde l’a vu de cette façon. Il n’a pas travaillé pour moi pendant onze ans et demi, mais pour tout le groupe des gardiens, pour le staff technique et pour le club. Nous avons toujours su séparer travail et vie privée.

« Je comprends que cela puisse donner l’impression que je ne suis pas objectif ou pas crédible, mais je peux vraiment faire la différence. Pour moi, ça a été un coup dur – alors que j’étais déjà au sol. J’avais l’impression que mon cœur était arraché. C’est la chose la plus brutale que j’ai vécue dans ma carrière. Et j’ai vécu beaucoup de choses.

Une grosse amende correspond à un mois de salaire pour Neuer

Maintenant, le Bayern a apparemment la possibilité d’amender Neuer jusqu’à 1,7 million de dollars pour les commentaires. Le montant exact d’argent que les joueurs peuvent être sanctionnés pour des infractions similaires dépend de leurs contrats.

Les joueurs peuvent être condamnés à une amende d’un mois de salaire par le club pour violation des stipulations du contrat. 1,7 million de dollars équivaut à environ un mois de salaire pour Neuer.

L’ancien capitaine du Bayern, Philipp Lahm, avait déjà été condamné à une amende de 50 000 € en 2010 pour des propos comparables aux récents commentaires de Neuer. La sanction de Lahm est toujours la plus grosse amende pour un joueur de l’histoire du Bayern.

