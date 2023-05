Le Bayern Munich perd 1-3 contre le RB Leipzig pour ouvrir la porte au Borussia Dortmund, Hertha Berlin relégué

Le Bayern Munich a gaspillé son avance samedi lorsque Leipzig est revenu de l’arrière pour s’imposer 3-1 en Bundesliga, donnant à Dortmund la chance de se hisser au sommet avant le tour final.

Le Bayern n’avait qu’à remporter ses deux derniers matchs pour être sûr de remporter son 11e titre consécutif, un record, mais la victoire choc de Leipzig à Munich a donné l’initiative à Dortmund.

« Si vous jouez si loin en dessous de votre propre niveau et que le niveau baisse constamment, il devient alors très difficile de gagner des matchs », a déclaré l’entraîneur du Bayern, Thomas Tuchel.

Dortmund affronte Augsbourg dimanche. S’il remporte ce match et son dernier match à domicile contre Mayence le week-end prochain, Dortmund mettra fin au règne de 10 ans du Bayern en tant que champion d’Allemagne.

Cela a si bien commencé pour la centrale bavaroise, qui a dominé la première demi-heure contre le visiteur prudent.

Thomas Müller, effectuant son deuxième départ consécutif pour le Bayern, a placé Serge Gnabry pour le premier match à la 25e minute.

Mais Leipzig a répondu avec trois bonnes occasions de suite. Yann Sommer a répondu avec trois bons arrêts.

Konrad Laimer, qui a pratiquement confirmé qu’il rejoindra le Bayern la saison prochaine, a marqué un égaliseur mérité à la 64e, puis Christopher Nkunku a marqué sur penalty à la 76e après avoir été victime d’une faute dans la surface par son compatriote Benjamin Pavard.

Dominik Szoboszlai l’a scellé avec un autre penalty à la 85e après que Noussair Mazraoui a été pénalisé pour le handball.

« Pour le moment, je n’ai aucune explication sur la façon dont quelque chose comme ça peut arriver », a déclaré l’entraîneur du Bayern Thomas Tuchel à propos de la baisse d’intensité de son équipe.

Leipzig a scellé la troisième place et avec elle la qualification en Ligue des champions pour la saison prochaine.

Le Bayern affronte Cologne à l’extérieur pour son dernier match et doit également espérer une erreur à Dortmund.

« Nous avons un match la semaine prochaine. Si nous gagnons, Dortmund subira beaucoup de pression », a déclaré Müller. «Ils doivent gagner les deux matchs et je veux le voir en premier. S’ils le font, je les féliciterai chaleureusement. Mais jusque-là, nous resterons concentrés et ferons tout notre possible pour obtenir trois points la semaine prochaine.

Hertha Berlin Relégué

Hertha Berlin a été relégué de la Bundesliga après avoir concédé à la quatrième minute du temps additionnel pour faire match nul avec Bochum 1-1.

L’ancien défenseur de l’Union Berlin, Keven Schlotterbeck, a dirigé le but qui a envoyé le Hertha en deuxième division.

C’est la septième relégation du Hertha de la Bundesliga. Seuls Nuremberg (neuf) et Arminia Bielefeld (huit) ont été rétrogradés plus de fois.

Hertha avait besoin d’une victoire pour reporter les décisions de relégation au dernier jour de la saison et cela s’annonçait bien pour l’équipe locale après que Lucas Tousart ait finalement fait la percée avec une tête sur le corner de Marco Richter à la 64e minute.

« Nous avons en fait livré un bon match », a déclaré l’entraîneur du Hertha, Pál Dárdai. « Nous aurions dû tuer le match, nous avons eu cinq ou six bonnes occasions. Nous ne devrions pas avoir honte de nos performances. Les fans ont vu ça.

Les deux équipes ont frappé le poteau dans les dernières minutes avant que Schlotterbeck ne soit laissé sans opposition pour diriger le corner de Kevin Stöger devant Oliver Christensen dans le but de Hertha.

Cela a permis à Hertha de rester dernier sans aucune chance de terminer au-dessus des deux derniers. Bochum n’était pas encore en sécurité.

Schlotterbeck et ses coéquipiers de Bochum ont couru pour célébrer devant les supporters visiteurs, tandis que le reste du stade était resté dans un silence stupéfait. Certains fans de Hertha ont déclenché des pétards bruyants qui ont résonné autour de l’Olympiastadion, tandis que certains supporters ont hué et sifflé lorsque l’équipe s’est approchée après le coup de sifflet final.

« Je n’arrive pas à y croire, c’est juste triste », a déclaré le vétéran du Hertha, le prince Boateng, les larmes aux yeux. « J’adore le club et je suis venu ici en sachant que tout n’est pas rose. Maintenant, nous avons le temps de nous regrouper et de renforcer le club, même s’il est en deuxième division. »

Schalke était dans la place des éliminatoires de relégation après avoir fait match nul à domicile contre l’Eintracht Francfort 2-2. Il y a eu des affrontements entre supporters rivaux pendant le match.

L’Union Berlin, quatrième, a raté l’occasion de consolider sa place de qualification en Ligue des champions après avoir perdu à Hoffenheim 4-2.

« Faire le dernier pas est le plus difficile », a déclaré l’entraîneur de l’Union Urs Fischer. « Nous avons fait trop d’erreurs individuelles. »

Union et Fribourg, cinquième, sont à égalité de points avant le tour final. Seuls les quatre premiers se qualifient pour la première compétition européenne.

De plus, Cologne a fait match nul contre le Werder Brême 1-1.

