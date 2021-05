Le Bayern Munich n’utilisera que la billetterie numérique une fois les fans revenus

Bayern Munich prévoyez de montrer un carton rouge aux billets papier et de passer au vert en utilisant uniquement la billetterie numérique une fois que les fans pourront assister aux matchs à domicile la saison prochaine, a-t-il été annoncé mardi. En raison de la pandémie de Covid-19, tous les matchs à domicile du stade Allianz Arena du Bayern se jouent à huis clos depuis mars 2020. Cependant, une fois que les restrictions d’hygiène seront levées et que les fans pourront à nouveau assister aux matchs à domicile, les champions du monde du club prévoient de cesser d’utiliser le papier. billets et mettre tous les billets en ligne pour 2021/22.

« La durabilité, la conservation des ressources et la réduction des émissions de CO2 sont des questions centrales au FC Bayern », a déclaré le vice-président du club Jan-Christian Dreesen.

Il affirme qu’en arrêtant l’utilisation de papier ou de plastique pour les billets, le Bayern peut également éliminer «environ 350 000 lettres imprimées qui étaient auparavant envoyées par la poste».

Le Bayern, qui compte sept points d’avance en tête de la Bundesliga avec trois matchs à jouer, est sur le point d’être confirmé comme champion de la ligue pour la neuvième saison consécutive samedi.

