Le Bayern Munich neutralise le PSG, Mbappé en Ligue des champions

PARIS – Le Bayern Munich a pris le contrôle de son match des huitièmes de finale de la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain alors que le but de Kingsley Coman leur a donné une victoire 1-0 au Parc des Princes mardi.

Le Bayern a dominé une grande partie du match et a eu des chances de doubler son avance après le vainqueur de Coman à la 53e minute. Jusque-là, Leo Messi et Neymar avaient du mal à se frayer un chemin dans le match, et c’est l’introduction de Kylian Mbappe en seconde période qui a fait basculer l’équilibre du match en faveur des hôtes.

Mbappe s’est vu refuser deux buts en raison d’un hors-jeu, tandis que Messi a eu un tir retourné par un bloc brillant du défenseur du Bayern Benjamin Pavard. Mais le carton rouge tardif de Pavard pour une deuxième infraction réservable a été le seul fléau d’une soirée par ailleurs presque parfaite pour le Bayern Munich de Julian Nagelsmann. Le PSG et l’entraîneur Christophe Galtier ont tout à faire s’ils veulent renverser ce déficit à Munich le 8 mars pour le match retour.

Réaction rapide

1. Le plan de match bien exécuté du Bayern Munich assure la victoire

Pendant environ 75 minutes, le Bayern a eu le contrôle total du match. La première mi-temps a été une affaire désastreuse pour les deux équipes, limitée à une chance de Joshua Kimmich du Bayern, mais la configuration résolue du visiteur a empêché le PSG d’entrer dans le match. Pendant les 45 premières minutes, ils ont poussé et tiré le PSG, les testant avec des coups, mais ont ensuite attendu les premières étapes de la seconde mi-temps pour commencer à atterrir une série de faneurs.

Le coup de poing gagnant est venu de l’un des anciens fils du PSG, Coman – le même homme qui a marqué le vainqueur lorsque les deux équipes se sont rencontrées en finale de la Ligue des champions en 2020. C’était un but bien travaillé en tant que remplaçant à la mi-temps Alphonso Davies. a trouvé un Coman banalisé, qui l’a ramené à la maison sous le gardien Gianluigi Donnarumma. Coman n’a pas célébré, la foule s’est tue et le Bayern est revenu à la ligne médiane pour planifier une autre série d’attaques soigneusement conçues.

Cela a donné au Bayern la plate-forme pour se rapprocher de Donnarumma, poussant une tête d’Eric Choupo-Moting sur le poteau et Dayot Upamecano plantant une tête à bout portant sur un corner directement sur le gardien italien. Ils étaient en contrôle avec Kimmich et Leon Goretzka étouffant au milieu du terrain, avec Jamal Musiala tombant profondément lorsqu’il était nécessaire de saisir une balle lâche. Il en va de même pour Choupo-Moting, dont le mouvement à l’avant a poussé et tiré la défense du PSG hors de position et a permis à Coman d’obtenir cet espace pour le premier match.

En bref, le PSG a à peine reniflé pendant 75 minutes environ, jusqu’à ce qu’il libère Mbappe. VAR est venu en aide au Bayern à deux reprises, Mbappe ayant deux buts exclus pour hors-jeu. Le premier était évident – après sa pause, il a vu un tir bien arrêté à bout portant par Yann Sommer. Sommer a ensuite paré l’effort de rebond de Neymar dans le chemin de Mbappe mais il était bien hors-jeu. Mbappe a eu une autre finition à bout portant qui a de nouveau été marquée par VAR pour la plus mince des marges. Lionel Messi a finalement eu une chance décente à la 84e minute, mais Pavard a obtenu un bloc clé. Le Bayern a finalement été brouillé, mais le noyau de l’équipe est resté fidèle et les a guidés vers une victoire 1-0 extrêmement importante. Nagelsmann a gagné cette bataille des esprits.

2. Mbappe n’a pas pu sauver une équipe du PSG qui semblait perdue sans lui

Lorsque Mbappe s’est blessé aux ischio-jambiers début février, il s’est vu accorder un délai de récupération de trois semaines. Mais Mbappé n’est pas un sportif comme les autres, et le voilà à l’heure de jeu prêt à venir sauver le PSG.

À ce stade, le PSG avait un faible objectif attendu, ou xG, de 0,04, ce qui signifie qu’il n’avait pas généré n’importe quel chances de marquer à moitié décentes. Leur pouvoir vedette avait raté, le seul danger pour la concentration de Sommer dans le but venant de la fumée des fusées éclairantes allumées par les supporters du Bayern.

Contre le Bayern Munich en Ligue des champions, Lionel Messi a perdu son troisième match consécutif pour la première fois depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain. Anne-Christine Poujoulat/AFP via Getty Images

La première mi-temps du PSG a été, en un mot, lamentable. Ils ont à peine menacé, et ils ont tâtonné un coup franc sur le bord de la surface où Neymar a fait semblant, et Messi a frappé un coup droit au mur. Il résumait leurs 45 premières minutes : malheureuses et inefficaces. Neymar pressé, Messi avait l’air frustré et ceux de l’extérieur – comme Nuno Mendes, Achraf Hakimi et le jeune Warren Zaire-Emery, 16 ans, qui est devenu le jeune joueur à avoir commencé un match à élimination directe en Ligue des champions masculine – étaient laissé isolé.

Mbappe a donné vie au PSG et c’est son rythme et ses mouvements qui ont donné aux hôtes l’impulsion pour cette pression tardive sur le but du Bayern. Même s’il n’était qu’à moitié en forme, c’était quand même un caméo remarquable et le Bayern sera pleinement conscient de sa menace lorsqu’il se retrouvera à Munich. Mais cela devrait être alarmant pour le PSG qu’ils aient l’air si édentés sans Mbappe – ils ont suffisamment de puissance pour menacer les meilleurs d’Europe, mais sans lui, ils ressemblaient à un ensemble d’individus plutôt qu’à une équipe.

3. Le carton rouge de Pavard met un frein au match retour de la Ligue des champions

C’était une soirée presque parfaite pour le Bayern Munich. Mais ce carton rouge tardif pour Pavard modifie légèrement l’équilibre de cette égalité.

Il est indispensable sur le côté droit du système défensif à trois de Nagelsmann, et il a fait un travail brillant pour garder Neymar silencieux pendant une grande partie du match. Mais son défi imprudent contre Messi dans le temps additionnel a été coûteux, car il a décroché sa deuxième réservation du match pour l’ajouter à celle qui lui a été remise en première mi-temps pour son tacle sur Neymar.

Le Bayern Munich a bien renforcé son équipe en janvier. Ils ont couvert le gardien de but absent blessé Manuel Neuer et l’arrière gauche Lucas Hernandez avec les signatures de Yann Sommer et Joao Cancelo respectivement. Mais si Nagelsmann continue avec cette défense centrale à trois, alors Pavard sera difficile à remplacer.

Le match retour pourrait voir le Bayern passer à un arrière à quatre à la place, ou Nagelsmann pourrait choisir de faire entrer Daley Blind sur la gauche d’un arrière trois, mais c’est un casse-tête dont Nagelsmann pourrait se passer.

Meilleurs et pires interprètes

Meilleur : Kingsley Coman, Bayern Munich

Exceptionnel contre son ancienne équipe car il était encore une fois l’homme qui a brisé le cœur du PSG.

Meilleur : Dayot Upamecano, Bayern Munich

Solide comme un roc au milieu de la défense du Bayern, une performance brillante.

Meilleur : Joshua Kimmich, Bayern Munich

Tout contrôlé au milieu du parc pour le Bayern.

Kingsley Coman a marqué le but vainqueur du Bayern Munich contre son ancien club, le PSG, à Paris. AP Photo/Christophe Éna

Pire : Achraf Hakimi, PSG

Remplacé à la mi-temps après avoir échoué à avoir un impact sur le match.

Pire : Neymar, PSG

Une contre-performance du PSG Starman. Il n’a eu que quelques demi-chances et n’a pris vie qu’une fois que Mbappe était allumé.

Pire : Joao Cancelo, Bayern Munich

Peut-être dur, mais a été retiré à la mi-temps et Alphonso Davies a offert plus, bien que sur le flanc opposé avec Coman qui se déplaçait.

Faits saillants et moments marquants

Après une première mi-temps terne au cours de laquelle le PSG est à peine entré dans le tiers offensif et le Bayern Munich n’a eu qu’un reniflement au but, la seconde mi-temps a donné un départ plus décisif.

L’attaquant français Kingsley Coman a mis le Bayern en place à la 53e minute, terminant un centre lobé de l’arrière latéral canadien Alphonso Davies.

Kylian Mbappe est entré en jeu à la 57e minute pour le PSG.

Il pensait avoir marqué l’égalisation à la 73e minute, mais VAR l’a jugé hors-jeu.

Cependant, tout n’a pas été bon pour le Bayern Munich.

Benjamin Pavard, l’arrière droit partant du Bayern a obtenu un deuxième jaune et a vu rouge pour une faute dure sur Lionel Messi.

Après le match : Ce que les managers et les joueurs ont dit

Julian Nagelsmann, entraîneur du Bayern Munich : “On a très bien joué les 25 premières minutes. On a été un peu surpris par la quantité de ballon qu’on avait. On ne s’attendait pas à ce que Paris soit aussi passif, c’était une bonne première mi-temps. Après la pause, on a eu un bon début, puis les choses se sont un peu suspendues, bien que les deux fois où ils ont vraiment menacé, c’était hors-jeu.”

Eric Maxim Choupo-Moting, attaquant du Bayern Munich : “On a vraiment fait de bonnes phases. Les 25 premières minutes ont été bonnes. On a aussi bien commencé la deuxième mi-temps. Au final c’était assez serré, mais Paris est une très bonne équipe, donc on est très content d’avoir gagné. Tout le monde l’a montré nous voulions gagner aujourd’hui et en équipe. Nous savons que nous avons une qualité individuelle, mais nous devons la rassembler sur le terrain et nous battre de la première à la dernière minute.”

Sergio Ramos, défenseur du PSG : “Je suis très déçu pour les supporters. Il va falloir montrer plus de caractère au match retour, et plus de verticalité. On veut gagner et être le meilleur possible, mais c’est la nature du football. Parfois on joue eh bien, parfois nous jouons mal. Ce qui compte, c’est le résultat final. Plus nous jouons, plus nous aurons d’expérience. Ça ira de mieux en mieux.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information research)

Le PSG a maintenant perdu trois matchs de suite, et c’est la première fois que le trio de Lionel Messi, Kylian Mbappe et Neymar en perd autant d’affilée depuis qu’il a rejoint le PSG.

Il s’agit de la première défaite à domicile du PSG depuis le 28 avril 2021 en demi-finale de l’UEFA Champions League face à Manchester City. Ils avaient évité la défaite à domicile lors de 40 matches consécutifs toutes compétitions confondues (33-0-7 WLD).

C’est la première fois au cours des 15 dernières années que le PSG n’enregistre pas un tir cadré dans les 70 premières minutes d’un match à domicile en Ligue des champions. (Kylian Mbappe a d’abord cadré à la 73e minute.)

À 16 ans et 343 jours, Warren Zaïre-Emery du PSG est devenu le plus jeune joueur à débuter un match à élimination directe de l’UEFA Champions League. Kingsley Coman du Bayern Munich a marqué son deuxième but en carrière contre son ancien club, le PSG. Alphonso Davies a aidé sur le but, et il a maintenant un but et deux passes décisives lors des quatre derniers matchs joués (toutes compétitions).

Les quatre derniers buts en huitièmes de finale de l’UEFA Champions League encaissés par le PSG ont été marqués par des joueurs français (Coman mardi et trois de Karim Benzema la saison dernière).

Suivant

Paris Saint Germain: Les Parisiens se concentrer à nouveau sur la Ligue 1 lorsqu’ils accueilleront Lille le dimanche 19 février à 7 h HE. Leur prochain match en Ligue des champions est le match retour des huitièmes de finale contre le Bayern Munich en Allemagne le mercredi 8 mars à 15 h HE.

Bayern Munich: Die Bayern reprendre sa campagne de Bundesliga avec une visite au Borussia Mönchengladbach le samedi 18 février (diffusé en direct sur ESPN + à 9h30 HE). Les Bavarois reprendront avec la Ligue des champions lorsqu’ils accueilleront le PSG le mercredi 8 mars à 15 h HE à l’Allianz Arena.