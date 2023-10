Le Bayern Munich ne recrute pas Boateng après un passage à l’entraînement

Le Bayern Munich a choisi de ne pas faire revenir l’ancien défenseur allemand Jérôme Boateng, les géants bavarois affirmant vendredi que leurs autres soucis de blessures au sein de l’équipe s’étaient atténués.

Boateng, 35 ans, s’était entraîné avec l’équipe cette semaine et le directeur sportif Christoph Freund a déclaré mardi que ce serait une « belle histoire » s’il resignait pour le club où il a remporté deux fois la Ligue des champions, la Bundesliga et l’Allemagne. Triplé de coupe (en 2013 et 2020). Au total, il a remporté neuf titres de Bundesliga avec le club.

– Diffusez EN DIRECT : Bayern Munich contre Fribourg, dimanche 10/8, 11 h 20 HE, ESPN+

Mais Le Bayern a déclaré vendredi « La situation du personnel au centre de la défense s’est améliorée » après que les quatre défenseurs centraux de l’équipe ont raté la victoire en Coupe d’Allemagne contre Preussen Münster le 26 septembre en raison de blessures.

Dayot Upamecano et Kim Min-Jae « jouaient à nouveau sans douleur, tandis que Matthijs de Ligt est également en bonne voie de guérison », a indiqué le club.

Jérôme Boateng n’a plus joué depuis son départ de Lyon en fin de saison dernière. Marcio Machado/Eurasie Sport Images/Getty Images

Boateng a quitté le Bayern en 2021 pour Lyon et n’est sous contrat dans aucun club après avoir quitté l’équipe de France pendant l’intersaison.

Le Bayern a déclaré que Boateng « s’est présenté en bonne condition physique » et qu' »en tant qu’ancien joueur distingué, on lui a offert la chance de continuer à entretenir sa forme physique au club ».

Certains supporters du Bayern s’étaient opposés au retour potentiel de Boateng en raison d’une affaire de violence conjugale impliquant son ex-femme. Boateng a été reconnu coupable d’agression et condamné à payer 1,2 million d’euros (1,27 million de dollars) à son ancien partenaire en novembre 2022. Cette décision a été récemment annulée en raison d’erreurs juridiques et le processus doit être relancé.