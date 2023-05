Le Bayern Munich licencie Oliver Kahn en tant que PDG malgré son titre

Le Bayern Munich et le PDG Oliver Kahn se sont séparés après la victoire du club en Bundesliga à Cologne samedi. Le directeur sportif du club, Hasan Salihamidzic, est également absent du club avec effet immédiat. Salihamidzic était à la victoire spectaculaire sur Cologne. Cependant, Kahn n’était pas présent au match, dès le départ.

Jan-Christian Dreesen remplacera Kahn immédiatement.

Le Bayern Munich a remporté son 11e titre de Bundesliga en 11 ans. Traditionnellement, ce genre de domination dans la ligue était célébré. Ce sera certainement le cas à Munich au cours des prochaines semaines. Cependant, cette saison a été un désastre relatif pour le Bayern Munich en ce qui concerne ses performances au cours de cette décennie. C’est d’ailleurs une continuité depuis l’arrivée de Kahn à l’Allianz.

Le légendaire gardien de but du Bayern Munich et de l’Allemagne a pris ses fonctions de PDG le 1er juillet 2021, en remplacement de Karl-Heinz Rummenigge. Rummenigge, une autre icône du Bayern et de l’Allemagne, était à la tête du conseil d’administration du club depuis 2002.

Kahn a supervisé le passage à la direction de Julian Nagelsmann, arrivé en même temps que Kahn. Le PDG a limogé de manière inattendue Nagelsmann en mars de cette année avec le club en vie en Ligue des champions et deuxième en Bundesliga. Kahn l’a remplacé par Thomas Tuchel. Cependant, Manchester City a éliminé le Bayern de la Ligue des champions avec une relative facilité, et le Bayern n’a remporté la Bundesliga qu’au différentiel de buts. De toute évidence, ce n’était pas une saison simple pour le Bayern.

Le Bayern Munich limoge Oliver Kahn après une saison agitée

Les 71 points du Bayern, alors qu’il était le meilleur avec le Borussia Dortmund, sont les plus bas du club en 34 matchs de Bundesliga depuis 65 points en 2010/11. Pour la troisième année consécutive, le Bayern Munich s’est écrasé en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour la plupart des clubs, ce n’est pas un mauvais retour. Cependant, de 2011/12 à 2019/20, le Bayern a dépassé les quarts de finale au cours de sept de ces neuf saisons. Cela comprenait également deux victoires en Ligue des champions et un triplé en 2019/20.

Même Thomas Tuchel a déclaré que la saison ne serait pas « satisfaisante » en fonction du nombre de points du Bayern ou de ses performances dans les matches clés.

Le Bayern se sépare de Kahn et Salihamidzic fait partie d’une nouvelle vague au Bayern Munich. Avec un certain nombre de stars vieillissantes, comme Thomas Muller ou Manuel Neuer, certains des jeunes talents du Bayern ont déjà montré leur potentiel. Par exemple, Jamal Musiala a marqué un but magnifique pour remporter le titre du Bayern samedi.

PHOTO : IMAGO / MIS