Le Bayern Munich intéressé par David Raya, selon un rapport

Le Bayern Munich a apparemment tourné son attention vers le gardien de Brentford David Raya. Les géants allemands ont été fortement liés à l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane, mais cet accord devra attendre. Le laiton des Spurs a repoussé une réunion avec le Bayern pour discuter du transfert de Kane. Avec l’attaquant superstar en veilleuse, il semble que les champions de Bundesliga se concentrent désormais sur Raya.

Gardien prêt à passer de Bees

Sports du ciel rapporte que le Bayern a entamé des discussions avec Brentford concernant le gardien de but. Raya a été liée à un éloignement de la Premier League pendant une grande partie de l’été. En fait, l’Espagnol a précédemment déclaré qu’il était prêt à « passer à l’étape suivante » dans sa carrière de joueur.

« J’ai l’ambition de franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Je veux essayer de gagner des titres et de concourir en Europe dans les deux prochaines années », a déclaré Raya. Les temps en juin. « J’ai 27 ans maintenant et j’ai l’impression d’être au point de ma carrière où je veux franchir cette étape. Il y a des options mais ce ne sont pas seulement mes ambitions, le club doit aussi me laisser partir.

Néanmoins, Brentford a jusqu’à présent évalué les clubs hors d’un mouvement potentiel après avoir évalué le gardien à environ 51 millions de dollars. Le duo anglais Spurs et Manchester United étaient tous deux auparavant intéressés par Raya. Les cuivres d’abeilles n’ont cependant pas bougé sur leur prix demandé pour le joueur. Les deux équipes sont finalement passées à d’autres cibles.

Raya pourrait être le dernier manège de transfert de gardien de but

Le Bayern a entamé des pourparlers avec Brentford car son propre gardien est également lié à un transfert. Yann Sommer devrait quitter le club de Bundesliga pour l’Inter Milan. L’équipe italienne a récemment vendu son buteur vedette Andre Onana au Manchester United susmentionné.

Il reste à voir si le Bayern est prêt à payer les 51 millions de dollars pour signer Raya. Cependant, les abeilles ont affirmé qu’elles ne baisseraient pas le prix demandé pour leur star. Ceci malgré le fait qu’ils ont déjà signé un nouveau gardien cet été. Le club de l’ouest de Londres a signé Mark Flekken de Fribourg dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 14 millions de dollars.

Photo : IMAGO / Nouvelles Images