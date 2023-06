Le Bayern Munich identifie Harry Kane comme sa principale cible

Le Bayern Munich intensifie sa poursuite de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kane. Non seulement le Bayern Munich identifie l’attaquant anglais comme sa principale cible cet été. Les rapports indiquent que Kane choisirait le Bayern Munich parmi les autres clubs en compétition pour ses services.

Cependant, le journaliste allemand Florian Plettenberg de Sky Sports Germany affirme que la destination la plus probable de Kane est l’Allemagne et le Bayern Munich. Le Bayern était également en lice pour Victor Osimhen. Pourtant, le club a communiqué avec la direction nigériane pour dire que Kane était en tête de sa liste de souhaits. Plettenberg a ajouté que le Bayern Munich est convaincu qu’il peut sécuriser Kane pour moins de 100 millions de dollars. Une partie de ces frais modiques vient du fait que Kane n’a plus qu’un an sur son contrat actuel.

Des clubs comme Manchester United et le Real Madrid recherchent Kane cet été. Ces deux clubs sont à la recherche d’un attaquant. Le Real Madrid a perdu Karim Benzema face à l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad. Les malheurs de l’attaquant de Manchester United sont un problème depuis un certain temps. Kane voulait rejoindre l’un des deux clubs de Manchester il y a quelques années. Maintenant qu’Erling Haaland s’est imposé comme une force d’élite dans la moitié bleue de la ville, United a besoin d’une star pour rivaliser avec le Norvégien.

Cependant, le Bayern Munich pourrait intervenir pour empêcher cette décision. Eric Maxim Choupo-Moting reste au Bayern Munich après sa saison de 17 buts en 2022/23. Mais, un talent éprouvé comme Harry Kane pourrait rapporter les mêmes dividendes que quelqu’un comme Robert Lewandowski a fait avec le Bayern. L’international polonais a dominé en Allemagne, aidant le Bayern Munich à remporter le triplé en 2020. Kane a prouvé qu’il pouvait marquer dans les grands matchs. En 2019, Kane est devenu le joueur le plus rapide à 20 buts en Ligue des champions, le faisant en seulement .

Harry Kane est un candidat naturel au Bayern Munich

Les joueurs anglais ont tendance à rester en Angleterre. À l’heure actuelle, il n’y a que sept joueurs anglais dans l’élite allemande. Deux des joueurs les plus récents étaient Jude Bellingham et Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi est revenu à Chelsea après une période de prêt avec le Bayer Leverkusen. Bellingham vient de faire un transfert à succès au Real Madrid.

Par conséquent, il est quelque peu surprenant de voir Kane choisir le Bayern Munich comme destination. Dans le passé, comme Bellingham, de nombreux joueurs anglais de haut niveau ont afflué au Real Madrid. Steve McManaman, Michael Owen, David Beckham et maintenant Jude Bellingham ont tous déménagé au Real Madrid après des séjours réussis dans des clubs précédents.

Cependant, le Bayern Munich est le meilleur candidat pour l’attaquant anglais. Le club et les représentants du joueur ont pris contact, selon le journaliste de Sport1 Kerry Hau.

PHOTO : IMAGO / Sportsphoto