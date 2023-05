Le Bayern Munich frappe Schalke pour six, le Borussia Dortmund bat Mönchengladbach

Le Bayern Munich a remporté une grande victoire sur Schalke, et le Borussia Dortmund a répondu avec une déroute du Borussia Mönchengladbach.

La course au titre de Bundesliga est restée trop proche pour être annoncée après que les deux prétendants aient affiché leurs références samedi.

Le capitaine du Bayern, Thomas Müller, a marqué sur un départ rare alors que le champion en titre a maintenu son avance d’un point avec deux tours restants en battant Schalke 6-0.

A LIRE AUSSI| Premier League : Manchester United Down Wolves, Aston Villa Stun Tottenham, Nottingham Hold Chelsea, Southampton Relégué

Sébastien Haller a ensuite marqué deux fois lors de la victoire 5-2 de Dortmund sur Gladbach.

Mais pour mettre fin au règne de 10 ans du Bayern en tant que champion, Dortmund doit espérer que le Bayern perde des points au cours des deux prochains week-ends.

Le Bayern affronte Leipzig et Cologne, tandis que Dortmund affronte Augsbourg et Mayence lors de ses derniers matchs.

Le Bayern a raté quelques bonnes occasions avant que Müller ne fasse finalement la percée à la 21e minute. Müller, qui est capitaine tandis que Manuel Neuer travaille sur son retour d’une jambe cassée, effectuait son premier départ depuis le 22 avril.

« J’étais heureux d’avoir reçu l’« ouvre-boîte » aujourd’hui. C’était un sentiment brillant. Le stade a explosé – et nous avons continué », a déclaré Müller.

Joshua Kimmich a porté le score à 2-0 10 minutes plus tard avec un penalty accordé par VAR après que Cedric Brunner ait attrapé Jamal Musiala au visage avec son bras. Le défenseur de Schalke a été averti et Musiala n’a montré aucun dommage durable.

Serge Gnabry a ajouté deux autres buts en seconde période, Mathys Tel en a ajouté un autre et Noussair Mazraoui a complété le score dans le temps additionnel.

Il a poursuivi une longue tradition de routage du Bayern Schalke. Schalke n’a pas battu la puissance bavaroise en 23 matches de championnat depuis une victoire en décembre 2010, le Bayern ayant inscrit 71 buts dans cette série.

Borussia Dortmund 5-2 Mönchengladbach

Dortmund, qui a remporté une victoire 6-0 sur Wolfsburg la semaine dernière, a pris une avance de quatre buts sur Gladbach.

Donyell Malen a ouvert le score à la cinquième minute en terminant l’effort dévié de Haller, Jude Bellingham a ajouté un penalty à la 18e après une faute de Haller, et Haller a saisi le troisième but deux minutes plus tard avec une superbe frappe après un bon travail de Malen et Julian Brandt. .

Brandt et Malen se sont à nouveau combinés pour marquer le deuxième but de Haller à la 32e

Le gardien de Gladbach, Jan Olschowsky, a bien fait de priver Malen et Bellingham de chaque côté de la pause. Olschowsky remplaçait Jonas Omlin, blessé.

Ramy Bensebaini en a retiré un avec un penalty à la 75e et Lars Stindl a saisi le deuxième de Gladbach à la 86e, mais Gio Reyna a eu le dernier mot pour Dortmund à la dernière minute.

Union Berlin 4-2 Fribourg

L’Union Berlin a fait un grand pas vers la qualification en Ligue des champions après avoir gagné à domicile contre son principal rival Fribourg 4-2. La victoire d’Union lui a valu trois points d’avance sur Fribourg, cinquième. Les quatre premiers se qualifient pour la première compétition européenne.

Sheraldo Becker de l’Union a célébré son but à la cinquième minute en enfilant un masque Spiderman, pour lequel il avait été réservé, et il a répondu une minute plus tard avec un autre but, à nouveau mis en place par Robin Knoche.

Fribourg s’est rallié à moins d’un à 20 minutes de la fin, mais l’excellent Becker n’était pas terminé. Il a sprinté sans faute après que Jordan Pefok ait récupéré le ballon au milieu de terrain et placé Aïssa Laïdouni pour sceller la victoire sur une contre-attaque à la 80e. C’était le premier but de Laïdouni pour l’Union depuis son transfert hivernal de Ferencvaros. Peu peuvent être aussi importants.

A LIRE AUSSI| L’histoire et la fierté en jeu alors que le Bengaluru FC affronte le Sudeva Delhi FC dans un affrontement pour le titre RFDL

Bochum 3-2 Augsbourg

Bochum est sorti de la zone de relégation avec une victoire 3-2 sur Augsbourg. Bochum a déplacé un point au-dessus de Schalke avec deux matchs à jouer.

De plus, l’Eintracht Francfort a battu Mayence 3-0 et Wolfsburg a remporté une victoire 2-1 sur Hoffenheim, qui est juste un point au-dessus de Bochum.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)