Le Bayern Munich finalise la signature de Matthijs de Ligt de la Juventus

Le Bayern Munich a recruté le défenseur Matthijs de Ligt de la Juventus, a-t-on annoncé mardi.

Le joueur de 22 ans a signé un contrat de cinq ans avec les champions de Bundesliga.

La Juventus a déclaré que le défenseur central avait été signé pour un montant de 67 millions d’euros (68,55 millions de dollars), augmentant d’un potentiel de 10 millions d’euros en fonction des bonus liés aux performances.

L’international néerlandais s’est envolé pour Munich lundi et a terminé sa visite médicale avec le club mardi. De Ligt devrait rejoindre ses nouveaux coéquipiers lors de leur tournée de pré-saison aux États-Unis.

“Je suis très heureux de devenir un joueur de ce grand club”, a-t-il dit sur le site du club. “Le FC Bayern est le club le plus titré d’Allemagne, l’un des clubs les plus titrés d’Europe et du monde.

“J’ai ressenti dès le début la véritable appréciation de la direction sportive, de l’entraîneur et du conseil d’administration, ce qui m’a convaincu. En plus de cela, le FC Bayern est un club brillamment dirigé avec de grands objectifs. Je suis très heureux d’être fait maintenant partie de l’histoire du FC Bayern.”

𝙒𝙚𝙡𝙘𝙤𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙤𝙪𝙧 𝙗𝙚𝙖𝙪𝙩𝙞𝙛𝙪𝙡 𝙘𝙞𝙩𝙮! 🔴⚪#ServusDeLigt pic.twitter.com/vN314pKqHR — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) 19 juillet 2022

C’est la première signature du Bayern depuis que l’attaquant vedette Robert Lewandowski a quitté le club pour rejoindre Barcelone.

De Ligt a été lié à un départ de la Juve cet été. Des sources ont déclaré à ESPN que Chelsea souhaitait amener le défenseur central à Stamford Bridge, mais De Ligt a choisi de rejoindre le Bayern.

Le défenseur néerlandais a quitté l’Ajax pour la Juve en 2019 et a fait 117 apparitions pour le club italien.

De Ligt a aidé la Juve à remporter le titre de Serie A lors de la saison 2019-2020 et la Coupe d’Italie lors de la campagne suivante.

Cependant, la Juve a connu des difficultés au niveau national au cours des deux dernières saisons, terminant quatrième du tableau et échappant à la course au titre.

De Ligt, 22 ans, rejoint Sadio Mane et les anciens hommes de l’Ajax Ryan Gravenberch et Noussair Mazraoui en tant que recrues clés du Bayern cet été.

“Matthijs de Ligt a impressionné au plus haut niveau international, non seulement par ses qualités techniques mais aussi en tant que personnage qui dirige toutes ses équipes”, a déclaré le PDG du Bayern, Oliver Kahn, dans un communiqué.

À son jeune âge, il a déjà appris à prendre ses responsabilités. Une équipe forte ne nécessite pas seulement une attaque forte, et avec cette signature, nous élevons vraiment notre défense au plus haut niveau.”

Les informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.