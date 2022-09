Un but de l’adolescent français Mathys Tel n’a pas suffi puisque le Bayern Munich a été tenu en échec 2-2 à domicile contre Stuttgart, son troisième nul consécutif en Bundesliga.

À son deuxième départ pour Munich, Tel est devenu le plus jeune buteur du club en donnant une avance de 1-0 aux champions d’Allemagne à la mi-temps.

Tel a 17 ans et 136 jours, soit 69 jours de moins que le précédent détenteur de l’honneur, Jamal Musiala, lorsqu’il a marqué contre Schalke il y a deux ans.

Tel a brisé la résistance obstinée de Stuttgart 36 minutes après le début de la première mi-temps, en plaçant le ballon sur le côté sous le gardien visiteur Florian Mueller après un superbe travail de préparation d’Alphonso Davis.

Stuttgart semblait avoir égalisé au début de la seconde période lorsque Serhou Guirassy a balayé le ballon à bout portant, mais le but a été marqué par VAR pour une faute apparemment anodine sur Joshua Kimmich dans la préparation.

Les visiteurs n’ont pas eu besoin d’attendre longtemps pour marquer leur premier but, la fusée de Chris Fuehrich à la 57e minute ne laissant aucune chance à Manuel Neuer dans le but.

Sentant une énergie renaissante chez les visiteurs, le Bayern a rapidement riposté par Musiala, maintenant âgé de 19 ans, qui a une fois de plus démontré sa présence calme et assurée, repoussant deux défenseurs pour marquer son troisième but de la saison.

Avec un œil sur la visite de mardi de Barcelone de Robert Lewandowski, le Bayern a cherché à retirer l’énergie du match, apportant plusieurs changements et dominant la possession, avant qu’une faute tardive de Matthijs de Ligt ne ramène Guirassy sur place.

Le Guinéen a lancé le ballon dans le coin supérieur droit du filet pour donner à son équipe son cinquième match nul en six matches cette saison.

Rose domine l’ancien club

À Leipzig, l’ancien entraîneur de Dortmund, Marco Rose, a remporté une victoire contre son ancienne équipe lors de son premier match en charge, avec une victoire 3-0.

Rose a entraîné Dortmund à la deuxième place de la saison 2021-22 avant d’être lâché au profit de l’actuel patron Edin Terzic, n’a été nommé entraîneur de Leipzig que jeudi après le limogeage de Domenico Tedesco.

Alors que Dortmund commençait brillamment, Willi Orban donnait l’avantage à un Leipzig jubilatoire après seulement six minutes avec une tête imposante.

Le milieu de terrain hongrois de Leipzig, Dominik Szoboszlai, a porté le score à 2-0 juste avant la mi-temps avec une frappe déviée de l’extérieur de la surface, avant que l’ancien attaquant de Chelsea, Timo Werner, n’installe Amadou Haidara dans les derniers instants du match pour donner à l’équipe locale une victoire dominante.

Les visiteurs, qui ont eu la chance d’être les premiers sur l’échelle avec une victoire, occupent maintenant la quatrième place avec trois matchs à jouer dans cette ronde.

Hoffenheim a manqué de vainqueurs dominants à domicile contre un Mayence à dix, avec une victoire 4-1 pour passer à la deuxième place du classement.

À Francfort, Wolfsburg a enregistré sa première victoire de la saison – et sa première victoire en Bundesliga sous l’ancien entraîneur du Bayern Niko Kovac – avec une courte victoire 1-0 sur l’Eintracht.

Ailleurs, les malheurs du Bayer Leverkusen se sont poursuivis, tenus à un match nul 2-2 à l’humble Hertha Berlin.

Présenté comme une chance extérieure pour le titre au début de la saison, Leverkusen pourrait terminer le tour aussi bas que 17e en fonction d’autres résultats.

