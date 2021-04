Le Bayern Munich a été éliminé de la Ligue des champions mardi soir par le Paris Saint-Germain. C’était 3-3 au total, ce qui signifie que cela dépendait de la règle des buts à l’extérieur, et si vous avez attrapé les deux jambes, vous apprécierez à quel point cette égalité aurait pu facilement se dérouler dans les deux sens, et avec une marge considérable pour l’un ou l’autre club. Le Bayern a créé beaucoup plus au match aller … et a perdu. Le PSG a créé plus dans le match retour … et a perdu.

C’est la nature de ce sport loufoque et farfelu. Cela devient encore plus vicieux et farfelu quand, à la fin d’une saison congestionnée et épuisante conditionnée par une pandémie, la liste des personnes inaptes et indisponibles menace de dépasser celle des personnes valides. Le Bayern a pris le terrain sans Niklas Sule, Corentin Tolisso, Douglas Costa, Leon Goretzka et, surtout, Robert Lewandowski. Le PSG est sorti sans Marquinhos, Mauro Icardi, Layvin Kurzawa, Marco Verratti et Alessandro Florenzi. (Les deux derniers, juste récupérés du COVID-19, étaient sur le banc, mais dans aucune condition pour jouer.)

Alors pompons les freins sur ces conclusions radicales d’une manière ou d’une autre, d’accord?

Pourtant, les Bavarois se sont réveillés mercredi en apprenant que le manager Hansi Flick – qui a réalisé un triplé il y a moins d’un an et est sur la bonne voie pour un autre titre de Bundesliga, alors que le Bayern a cinq points d’avance au sommet, avec six matchs à jouer – – partira cet été, éventuellement pour prendre le poste en Allemagne après les Euros. (Lothar Matthaus a déclaré mercredi que cela se passait.) Parmi les raisons invoquées, il y a une « incompatibilité » avec le directeur sportif Hasan « Brazzo » Salihamidzic.

Inévitablement, le Bayern est déjà lié à Julian Nagelsmann, qui est l’entraîneur de Leipzig, leurs principaux prétendants au titre allemand. (Dans d’autres ligues, il y aurait une certaine consternation à la possibilité que l’équipe la plus grande et la plus riche fasse des ouvertures à un rival direct au cours de la saison; ils y sont habitués en Bundesliga.)

Mais le fait est qu’en ce qui concerne le Bayern, il y aura une reconstruction nécessaire dans les 12 prochains mois. Et cette fois, il pourrait être logique que le club ne croie pas son propre battage médiatique et se demande si, malgré des réalisations impressionnantes sur et en dehors du terrain – huit titres de champion, cinq Coupes d’Allemagne et deux titres de Ligue des champions, le tout en fonctionnant à la pause. – même ou en profitant – ils en tirent le meilleur pour leur argent considérable.

Celui qui remplace Flick deviendra son cinquième manager au cours des quatre dernières années. Personne n’a duré plus de trois saisons depuis Ottmar Hitzfeld il y a deux décennies. (Certes, Pep Guardiola aurait pu rester plus longtemps, mais a choisi de ne pas le faire. Hé, c’est Pep.) La capacité du Bayern à surmonter la porte tournante de la direction et à gagner encore était souvent attribuée à la solidité du club et aux conseils éclairés de Karl-Heinz Rummenigge et Uli Hoeness (lorsqu’il ne purge pas de peine de prison) dans la branche exécutive du club.

Peut-être. Mais il ne vous reste plus qu’à imaginer ce qu’ils auraient pu réaliser avec une meilleure prise de décision, en particulier du côté du recrutement.

Le jeu stellaire de Thomas Muller & Co. a masqué de nombreuses fissures avec cette équipe du Bayern ces dernières saisons. Il est essentiel qu’ils réussissent cette reconstruction. Sébastien Muylaert / alliance de photos via Getty Images

Vous pouvez prendre cette saison comme exemple. Fin septembre, Flick lui-même sonnait l’alarme, notant à quel point ils manquaient de joueurs et de profondeur. Salihamidzic l’a abordé avec un balayage de supermarché juste avant la fermeture de la fenêtre de transfert qui a amené Eric-Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr, Marc Roca et Costa. Le fait n’est pas que le quatuor n’a pas été particulièrement bon (même si, en tant que groupe, ils ne l’ont pas fait) – c’est que Flick a dû supplier et attendre les dernières heures de la fenêtre pour résoudre le problème.

Oui, pandémie mondiale et tout ça. Mais c’est, soi-disant, le club le plus riche et le mieux géré d’Allemagne, nein?

Flick lui-même a commenté que cette équipe du Bayern était loin d’être aussi bonne que la version de la saison dernière. Les remarques ont peut-être semblé étranges à certains – à part Thiago Alcantara, c’était en grande partie les mêmes joueurs – mais c’était indéniablement vrai. Les héroïques de Lewandowski, Thomas Muller, Manuel Neuer et Joshua Kimmich (lorsqu’ils étaient en forme) tapissaient sur les fissures. Cela aurait peut-être encore suffi pour gagner la Ligue des champions et la Bundesliga cette année, mais cela n’aurait pas changé les faits sous-jacents: il y a une planification majeure à faire.

À l’avant, Muller aura 32 ans en septembre et Lewandowski 33 ans en août. Ils devront trouver des remplaçants dans un avenir très proche. Muller est un joueur si unique que son remplaçant sera probablement un type de footballeur totalement différent. À moins qu’ils ne signent Erling Haaland ou Kylian Mbappe (et ils ne le feront pas), Lewandowski sera remplacé par quelqu’un de bien pire. Les deux remplacements coûteront cher.

jouer 1:16 Craig Burley explique pourquoi le Bayern n’a pas pu vaincre le PSG sans Robert Lewandowski et Serge Gnabry.

A l’arrière, David Alaba et Jerome Boateng deviennent agents libres en juin et ici, vous avez une certaine sympathie pour le club. Alaba, ayant gravi les échelons (et donc un peu sous-payé) et ayant eu 29 ans en juin, est à la recherche d’un dernier jour de paie. (Cela explique pourquoi il est conseillé par le super agent Pini Zahavi). Boateng fête ses 33 ans en septembre et, bien qu’il ait été généralement en forme et productif cette année, il a eu des problèmes de blessures dans le passé.

Le club ne veut pas s’enfermer dans des accords à long terme onéreux pour les joueurs plus âgés: très bien. Dayot Upamecano est en route depuis RB Leipzig pour occuper l’une des places à l’arrière: super. Mais il n’y a guère de doute que la façon dont leurs deux sorties ont été gérées – avec Hoeness qualifiant Zahavi de « piranha avide » et Boateng traité comme un raide, malgré le lobbying ouvert de Flick en son nom – n’a pas arrangé les choses.

La question devient alors de savoir dans quelle mesure vous avez confiance dans la capacité du Bayern à recharger et ici, le bilan n’est pas génial, en particulier quand ils ont dépensé beaucoup, comme le suggèrent leurs signatures de records.

Lucas Hernandez – dont le transfert a coûté 80 millions d’euros de l’Atletico Madrid – est le troisième défenseur central le plus cher de l’histoire du jeu. Il a commencé à peine un tiers des matchs du Bayern depuis son arrivée en 2019 et, en fait, a fait plus de 13 départs de haut niveau en une saison une seule fois dans sa carrière. (Il a 25 ans.)

La prochaine étape est Leroy Sane: 45 millions d’euros passant à 60 millions d’euros possibles avec des bonus, ce qui pourrait ne pas sembler beaucoup jusqu’à ce que vous considériez qu’il était à un an de l’agence libre à son arrivée de Manchester City l’été dernier. Le problème avec Sane est la cohérence – quand il est bon, il est pratiquement injouable, mais quand il est hors de son jeu, il est un passager – et la durabilité. Il a commencé plus de 23 matchs de championnat une seule fois dans sa carrière (il a aussi 25 ans) et même cette année, alors qu’il était en grande forme, il n’a réussi que 15 départs en championnat.

Vouloir plus? Que diriez-vous de Corentin Tolisso, qui a coûté 41,5 M €, passant à 47,5 M €, de Lyon en 2017. Il a 26 ans. Au cours des trois dernières années, les blessures l’ont limité à 15 départs en championnat. combiné. Ou, en effet, Javi Martinez. Il a coûté 40 millions d’euros en 2012, mais compte en moyenne moins de 13 départs en championnat par saison sur près de neuf ans.

Continuez dans le top 10 des signatures les plus chères du Bayern au cours des huit dernières saisons et vous tomberez également sur Mario Gotze et Renato Sanches. On peut soutenir que les seuls à être à la hauteur de leurs honoraires étaient Arturo Vidal et Mats Hummels. Bien sûr, ce n’est la faute de personne (généralement) si les joueurs se blessent, et peut-être que Tolisso, Hernandez et Sane resteront tous en forme l’année prochaine et seront parmi les meilleurs au monde à leurs postes. Mais les antécédents ne sont pas excellents. Quelque part le long de la ligne, les choses ne sont pas tout à fait ce qu’elles devraient être.

Le principe, d’ailleurs, vaut aussi pour les prêts: assistez aux acquisitions de Philippe Coutinho et Alvaro Odriozola la saison dernière. En effet, le Bayern a souvent fait mieux en acquérant de très jeunes joueurs (Alaba, Kimmich, Serge Gnabry, Alphonso Davies, Kingsley Coman) pour des honoraires gérables ou en promouvant de l’intérieur (Muller, Jamal Musiala). En fait, vous pouvez faire valoir que la dernière signature de grand nom à vraiment bouger l’aiguille au Bayern était Hummels, en 2016 … et cela ne s’est pas bien terminé.

Cela doit être frais dans l’esprit de Flick – et aider à expliquer, au moins en partie, pourquoi il envisage de retourner dans l’équipe nationale allemande. Que ce soit Nagelsmann suivant ou quelqu’un d’autre, ce sera probablement l’une des premières questions posées par son successeur potentiel.

Comment un club qui connaît autant de succès et qui bénéficie d’un avantage économique aussi massif ne parvient-il pas à propulser cet avantage chez lui? Et quelle part de leur récent trophée est simplement due à l’héritage de Guardiola et à un trio de talents générationnels – Neuer (35), Lewandowski (32) et Mueller (31) – qui sont maintenant très au rendez-vous?