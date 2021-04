Le Bayern Munich a gaspillé sa première chance de sceller le titre de Bundesliga lorsqu’il a perdu 2-1 à Mayence 05 samedi et devra maintenant attendre le match du RB Leipzig dimanche pour voir s’il a décroché sa 31e couronne allemande.

Jonathan Burkardt a stupéfié les visiteurs au bout de trois minutes, se retournant au bord de la surface pour marquer alors que Mayence profitait d’un départ puissant, frappant deux fois les boiseries dans les 18 premières minutes avec la défense bavaroise en plein désarroi.

Les hôtes en forme, invaincus maintenant lors de leurs sept derniers matchs de championnat, ont inscrit un deuxième but mérité à la 37e lorsque Quaison a percuté une tête sur coup franc.

Les Bavarois ont pris le contrôle du match après la pause, mais ont créé beaucoup trop peu d’occasions jusqu’à ce que le meilleur attaquant Robert Lewandowski marque son 36e but de la campagne, après son retour de quatre semaines sur blessure, avec le dernier coup de pied du match.

Le Bayern, qui n’a plus que trois matchs, est à 71 points, 10 d’avance sur Leipzig, qui joue Stuttgart le dimanche. Les Bavarois seront champions si Leipzig perd.

Pendant ce temps, Erling Haaland a marqué deux fois pour donner Borussia Dortmund une victoire cruciale 2-0 à la troisième place Wolfsburg samedi, augmentant les chances de son équipe de se classer parmi les quatre premiers avec trois matchs à jouer dans la saison.

Haaland, qui a désormais marqué 38 buts lors de ses 41 premiers matches de Bundesliga, une course contre Uwe Seeler dans les années 1950, a sauté sur une erreur défensive à la 12e minute pour donner l’avantage aux visiteurs.

Image:

Erling Haaland a marqué deux fois lors de la victoire du Borussia Dortmund



Jouant avec 10 hommes dès la 59e minute suite à la deuxième réservation de Jude Bellingham, Dortmund a de nouveau frappé avec Haaland.

Mo Dahoud a ramassé le ballon dans sa moitié de terrain et a envoyé l’attaquant sur une pause rapide à la 68e avec le gardien de 20 ans battant le gardien Coen Kasteels pour porter son total de saison à 25 buts en championnat.

L’international norvégien, premier joueur de l’histoire du club à marquer deux fois en 10 matches de championnat en une saison, est considéré comme susceptible de partir si Dortmund ne se qualifie pas pour la Ligue des champions.

« Il y a trois ou quatre semaines, nous étions 11 points derrière Wolfsburg et maintenant ce n’est plus que deux points », a déclaré le défenseur de Dortmund Manuel Akanji. « Nous n’abandonnons pas et nous voulons gagner chaque match restant. Ensuite, je pense que ce sera suffisant [to make the Champions League]. «

Le club de la vallée de la Ruhr passe à 55 points à la cinquième place, un derrière Eintracht Francfort, en action plus tard à Bayer Leverkusen, et deux au large de Wolfsburg, troisième.

Ailleurs, l’attaquant finlandais Joel Pohjanpalo a célébré son premier départ depuis mars avec un triplé pour Union Berlin battre Werder Brême 3-1 et étirer la course perdue des visiteurs à sept matchs.

Union a également augmenté ses chances de football en Ligue Europa en réduisant l’écart sur Leverkusen, sixième, à un seul point. Fribourg fait match nul 1-1 avec Hoffenheim.