Le Bayern Munich exclut le transfert de Cristiano Ronaldo

Le légendaire gardien de but et PDG du Bayern Munich, Oliver Kahn, a fait le point sur l’intérêt des géants de la Bundesliga à signer gratuitement le quintuple Ballon d’Or Cristiano Ronaldo lors du prochain mercato d’hiver. Ronaldo s’est séparé de Manchester United après une interview explosive où il a critiqué les propriétaires et entraîneur du club Erik Ten Hag. Ronald et MAN United ont décidé de résilier le contrat d’un commun accord.

Le Bayern Munich est à la recherche d’un attaquant après avoir échoué à convaincre Robert Lewandowski de rester au club cet été.

Il y avait des rumeurs selon lesquelles le Bayern pourrait envisager de signer Ronaldo sur un transfert gratuit. Cependant, Kahn a complètement rejeté les rumeurs et exclu un déménagement pour la star portugaise.

“Je peux exclure un transfert pour Ronaldo. Nous y avons réfléchi, nous aimons tous Ronaldo mais la stratégie est différente. Nous avons une idée claire, une philosophie de la façon dont notre équipe devrait être constituée”, a déclaré Kahn à Sky Sports.

Pendant ce temps, le quintuple vainqueur du Ballon d’Or est revenu au club l’année dernière avec une grande réception alors que les fans l’accueillaient lors du retour à la maison. Cependant, il n’a pas atteint la fin du conte de fées.

Dans une récente interview avec Piers Morgan, Ronaldo a déclaré qu’il ne parlait pas aux Glazers, les Américains qui possèdent United depuis 2005, et qu’ils n’avaient pas à cœur les meilleurs intérêts du club.

Pendant ce temps, Kahn, un admirateur de l’attaquant anglais Harry Kane, a suggéré que le club n’a finalisé aucun joueur car ils envisagent toujours des options pour signer un attaquant dans la fenêtre d’été la saison prochaine.

“Kane est un très bon joueur, mais il y a aussi beaucoup d’autres très bons joueurs. J’ai lu ça partout – Oliver Kahn et Kane, Hasan et Kane… Nous envisageons beaucoup, beaucoup de joueurs”, a déclaré Kahn.

Kane a tenté de déménager à Manchester City la saison dernière, mais Tottenham Hotspur était catégorique sur le fait de le garder car l’attaquant anglais est finalement resté au club. Cependant, son contrat actuel expire en 2024 et Tottenham pourrait le vendre l’été prochain si une offre intéressante se présente.

