Le Bayern Munich et Thomas Tuchel prêts à reconsidérer leur décision de séparation

Le Bayern Munich a annoncé la décision de se séparer de Thomas Tuchel vers la fin février, ce qui signifie que le club n’avait « rien à perdre » dans la dernière partie de la saison. Entre-temps, les Bavarois n’ont pas réussi à trouver un entraîneur pour remplacer l’ancien joueur de 50 ans. Borussia Dortmund et Chelsea FC directeur. Peut-être que repenser l’accord est la voie à suivre.

Le Bayern et Thomas Tuchel sont désormais prêts à au moins reconsidérer la décision de se séparer cet été. Les dernières semaines ont montré que Tuchel pouvait pousser l’équipe à atteindre des performances optimales au plus haut niveau. Le Bayern est déterminé à atteindre la finale de l’UCL à domicile la saison prochaine, et Tuchel pourrait être l’homme idéal pour cela s’il a son mot à dire dans la reconstruction de l’équipe cet été. Cependant, en interne, il y a aussi des voix contre le maintien de Tuchel. De nombreux joueurs clés comme Müller, Neuer, Kane, Sané, Musiala, Dier souhaitent continuer avec Tuchel. Hansi Flick, quant à lui, a toujours des partisans en interne, mais tout comme Tuchel, il a aussi des adversaires. Roberto De Zerbi reste également une option. – Maximilian Koch de l’Abendzeitung tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia

De Zerbi a tendance à rester à Brighton tandis que le retour de Flick a encore de la résistance au sein de la hiérarchie du club. Si tout le reste échoue, il n’y a qu’un seul manager réellement désireux d’encadrer le Maître d’orchestre. Le Spécial, José Mourinho.

