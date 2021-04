Le président du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a été ratifié au comité exécutif de l’UEFA aux côtés du président du Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi en tant que représentants de l’Association des clubs européens (ECA) lors du congrès de l’instance dirigeante continentale mardi.

Le duo est d’une importance capitale étant donné que leurs clubs sont parmi les plus grands non impliqués dans la Super League séparatiste annoncée dimanche par une douzaine d’autres équipes majeures d’Espagne, d’Italie et d’Angleterre, a rapporté la DPA.

Andrea Agnelli de la Juventus a quitté son poste de membre de l’ECA au sein du comité après que son club a fait partie de l’échappée. Agnelli a été personnellement critiqué par le président de l’UEFA Aleksander Ceferin et accusé d’être un menteur en série.

Rummenigge, 65 ans, revient au comité pour un mandat de trois ans après un précédent passage en 2016-2017 avant de démissionner en faveur d’Agnelli.

Il a fait connaître son opposition et celle du Bayern à la Super League et a soutenu l’expansion de la Ligue des champions par l’UEFA à partir de 2024.

Ceferin a fait l’éloge de lui en tant que président honoraire «fantastique» de la CEA et Rummenigge devrait se révéler un allié important de l’UEFA et de son président slovène dans la tentative de garder le contrôle du football européen.

Les rapports suggèrent que le Bayern et le PSG sont souhaités en tant que membres par les autres acteurs de la Super League, mais – pour l’instant du moins – Rummenigge et Al-Khelaifi semblent engagés envers l’UEFA.

Le président espagnol de la Liga, Javier Tebas, sera le représentant des ligues européennes au sein du comité, même si Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid rejoignent la Super League.

Le vice-président de la Fédération allemande de football (DFB), Rainer Koch, était l’un des huit hommes élus ou réélus à l’exécutif sur des mandats réguliers.

Koch, 62 ans, a reçu les votes de 47 des 55 délégués nationaux pour rester au sein du comité influent pour un autre mandat de quatre ans après avoir pris le poste de l’ancien président de la DFB Reinhard Grindel en mars 2020.

Zbigniew Boniek (Pologne), Alexander Dyukov (Russie), David Gill (Angleterre), Gabriele Gravina (Italie), Karl-Erik Nilsson (Suède), Just Spee (Pays-Bas) et Flag of Turkey Servet Yardimci (Turquie) ont également réussi l’élection avec Mehdi Bayat de Belgique le seul homme à manquer.

