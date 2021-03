Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund parmi les meilleurs et les pires kits de tous les temps de Bundesliga

Quand le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affrontent dans une autre tranche de “Der Klassiker,” le samedi (EN DIRECT à 12h30 HE sur ABC / ESPN + aux États-Unis), les deux géants de la Bundesliga le feront avec leurs maillots rouges et jaunes et noirs respectifs.

Les uniformes des deux clubs cette saison sont des tenues élégantes. Mais ils ne sont pas les meilleurs que l’équipe ait jamais portés ou, en aucun cas, les pires.

La meilleure ligue allemande a eu sa juste part de créations emblématiques au fil des ans, notamment des kits spéciaux uniques, des maillots conçus par des fans et des sauts en avant dans le parrainage de maillots. Cependant, il y a également eu de nombreuses catastrophes de conception au fil des ans, même parmi les plus grands clubs.

Voici les 10 meilleurs et pires kits de l’histoire de la Bundesliga, classés!

MEILLEUR

Le trèfle à trois feuilles de Greuther Furth – tiré des armoiries de la ville bavaroise – n’a été vu qu’une seule fois en Bundesliga. L’héritage de leur seule année dans l’élite allemande est ce bel équipement. Le design simpliste présente une bordure dorée sur le col et les manches, une image subtile de la ligne d’horizon de Furth sur le devant et un plus grand trèfle à l’arrière.

Un classique instantané de Macron pour les designs pour la maison et l’extérieur de cette saison. Bielefeld, faisant son retour en Bundesliga après plus d’une décennie d’absence, a fourni une nouvelle version de la ceinture qui a été utilisée sur leur tout premier kit il y a 115 ans. Le troisième kit est également un clin d’œil à l’histoire du club, rappelant leur tout premier match lorsqu’ils ont emprunté des kits orange aux Pays-Bas voisins car le leur ne pouvait pas être fabriqué à temps.

Le club originaire des rives de la mer Baltique dans l’ancien est de l’Allemagne a remporté la promotion dans l’élite en 1991 et a participé à la première saison de Bundesliga de la nation nouvellement réunifiée. Ils l’ont fait en portant un kit distinctif qui doit être vu de l’avant et de l’arrière pour être pleinement apprécié. Le dernier jour de la saison, Rostock a mis fin aux espoirs de titre de l’Eintracht Francfort avec une victoire 2-1. Rostock était toujours relégué, mais ils sont revenus plusieurs fois dans le haut vol depuis.

Ce kit n’a été porté qu’une seule fois, le 22 septembre 2013, pour commémorer le 120e anniversaire de Stuttgart. Un jeune Timo Werner faisait partie des joueurs qui sont montés sur le terrain dans un maillot blanc sans sponsor avec un seul cerceau rouge autour de la poitrine pour la première fois en 40 ans. Ce jour-là, Stuttgart a disputé un match nul 1-1 avec Francfort dans lequel Werner, 17 ans, a marqué son tout premier but dans le football professionnel.

Le premier kit de Bundesliga à avoir un sponsor de maillot était mémorable: le logo de la marque d’alcool Jagermeister. Le propriétaire du fabricant de digestif, Willhelm Mast, avait auparavant parrainé une équipe locale de hockey sur glace avant de se concentrer sur le football. Après de longues négociations avec la FA allemande, Braunschweig a été autorisé à se rendre sur le terrain avec le logo de la tête de cerf sur la poitrine le 24 mars 1973. Lors de la première saison, Mast a payé au club 100 000 Deutschmarks (environ 50 000 € aujourd’hui). Début 1979, tous les clubs de Bundesliga avaient des sponsors de maillot. Mast a essayé d’aller plus loin en 1983, mais sa tentative de changer le nom du club en Jagermeister Braunschweig a échoué.

Gladbach a remporté la Bundesliga dans ce kit classique, leur dernier sans sponsor. Les maillots domicile de Gladbach avaient subi plusieurs changements au cours des premières années de la Bundesliga. Parfois, ils avaient les rayures noires et vertes comme un bloc sur la gauche, tandis que d’autres avaient une bande verte au milieu avec une bande noire de chaque côté. Ce kit, sorti en plein milieu de leur époque la plus glorieuse, était de loin la variante la plus réussie.

Samson a obtenu plus que leur nom sur le devant du maillot de Dortmund pour leur argent; le club a même changé son blason pour le logo du lion de la marque de tabac néerlandaise. Cependant, les rêves de Dortmund sont partis en fumée à la fin du parrainage de Samson. Ils ont perdu leur dernier match de la saison 1977-78 12-0 contre le Borussia Mönchengladbach, laissant le club à la recherche d’un nouvel entraîneur ainsi que d’un nouveau sponsor, et revenant à leur emblématique emblème “BVB”.

3. Bayern Munich: à domicile, finale de la Ligue des champions 2013 et 2013-14 (Adidas)

La première fois que ce kit a été porté a marqué le début d’une période de pointe pour le football allemand alors que l’une des meilleures équipes de tous les temps du Bayern a battu le Borussia Dortmund dans une finale de la Ligue des champions de la Bundesliga. Comme s’ils l’avaient vu venir, Adidas a offert au Bayern un kit emblématique pour la finale et aussi pour la saison suivante, qui a culminé avec la victoire de l’équipe nationale allemande dans sa quatrième Coupe du monde.

Un rouge foncé classique avec des rayures blanches tout le long de l’épaule, des shorts et des chaussettes, il n’y a eu que des changements mineurs par rapport au kit domicile 2012-13 qui avait été porté lors de la défaite finale de la Ligue des champions 2012 contre Chelsea – les rayures dorées ont été échangées à rayures blanches, en harmonie avec les couleurs du club. Trois ans plus tard, le Bayern portait un design très similaire, entièrement rouge, entièrement fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées collectées après avoir fait la vaisselle sur les rives des Maldives, pour un seul match.

2. Hambourg: domicile, 1982-1983 (Adidas)

Hambourg “Meisterjersey“a été spécialement conçu pour le dernier match de la saison 1982-83, lorsque la course au titre de Bundesliga s’est déroulée sur le fil. À égalité de points avec le Werder Brême mais avec la différence de buts en leur faveur, Hambourg s’est rendu à Schalke, tandis que Brême accueillait Bochum. La FA allemande a décidé que Brême était plus susceptible de gagner la ligue et a envoyé l’original Meisterschale trophée là-bas, mais Hambourg a battu Schalke et a soulevé la réplique au Parkstadion.

Simple et merveilleux, ce kit coche toutes les cases: les couleurs du club utilisées de manière distinctive, un sponsor local (chimiste Hoechst) et une victoire finale de coupe en le portant. Ce qui rend le design encore plus spécial, c’est qu’un fan de l’Eintracht Francfort en était responsable.

L’histoire, racontée dans le livre exceptionnel de Stefan Appenowitz “Trikotbuch: L’histoire des kits de Bundesliga de 1963 à aujourd’hui “, raconte que Peter Wuschek a présenté son idée au club après avoir été déçu par le design de la saison précédente. Lorsque le club a mis fin à sa relation avec le fabricant Adidas en 1987, Wuschek a reçu un court message confirmant que le nouveau fournisseur Puma utiliserait son design. Cela valait bien l’attente.

PIRE

10. Eintracht Francfort: extérieur, 1993-95 (Puma)

Au milieu des années 1990, Francfort a un nouveau sponsor, Tetra Pak, qui a exigé que le club ait un kit jaune. Francfort était heureux d’obliger dans le cadre de l’accord de parrainage le plus lucratif de son histoire.

Ce changement a cependant coïncidé avec un ralentissement drastique de la fortune du club, qui est passé de terminer régulièrement près du sommet du classement au début de la décennie à sa toute première relégation en 2.Bundesliga en 1996.

9. 1860 Munich: domicile, 1994-95 (Lotto)

Le Bayern Munich est peut-être l’un des plus grands clubs du monde, mais les rivaux locaux de 1860 ont toujours été dans le cœur et l’esprit de ceux de la capitale bavaroise. Quand ils sont revenus dans l’élite en 1994, la marque italienne de vêtements de sport Lotto a fait le saut dans la Bundesliga pour la première fois. Pour la seconde moitié de la saison, Lotto a mis un écusson de club géant sur la moitié inférieure du maillot et a donné aux rayures bleues un effet denim délavé. En dépit d’être horrible, le maillot est maintenant un favori culte parmi 1860 fans.

Le dernier chapitre de la carrière de Bundesliga à Dresde. Le club a fait faillite en portant ce kit, a été relégué avec seulement 16 points et a dû tout recommencer au troisième rang. Ils ne sont jamais revenus en Bundesliga. Le design qu’ils portaient dans la saison suivant la relégation était encore pire, mais il était caché au public car ils jouaient dans les bas niveaux du système de championnat allemand.

7. Mayence: domicile, 2018-19 (Lotto)

L’heure du carnaval est prise si au sérieux dans certaines régions d’Allemagne qu’elle est connue comme la cinquième saison de l’année. Cologne a porté le tout premier kit spécial pour l’occasion en 2013 et a apporté la coutume avec eux en Bundesliga lorsqu’ils ont été promus l’année suivante. Ils ont même continué à sortir une chemise spéciale l’année dernière, malgré l’annulation du carnaval.

Mayence, un club représentant un autre haut lieu du carnaval allemand, a emboîté le pas au début de 2016 pour célébrer le 111e anniversaire du club. La version 2019 est une preuve solide de l’affaire contre eux, ce qui en fait une tradition annuelle, bien que leur maillot 2021 soit livré avec un onglet de barre gratuit pour chaque achat.

6. Bayern Munich: extérieur, 1994-96 (Adidas)

Ce désastre design, avec ses couleurs fluo et ses rayures, décorait un maillot qui lui allait comme un sac en toile de jute. Le modèle lui-même était largement utilisé par Adidas à l’époque, mais ce coloris était de loin le pire exemple. Pas étonnant que le Borussia Dortmund ait remporté deux titres consécutifs de Bundesliga alors que le Bayern avait ce kit dans son casier.

Au cours de la saison 2006-07, Energie Cottbus, seule la quatrième équipe de Bundesliga de l’ancienne RDA d’Allemagne de l’Est, arborait des kits qui les faisaient ressembler à des éboueurs. Quoi qu’il en soit, ils ont eu une saison réussie qui comprenait une victoire 3-2 au Westfalenstadion de Dortmund. L’entraîneur de Dortmund, Jurgen Rober, a été licencié à la suite de cette défaite et le club n’a évité que de peu la relégation. Les hommes de la poubelle est-allemands avaient fait leur travail.

Si ce kit ressemble plus à celui que vous vous attendriez à voir sur un gardien de but plutôt que sur un joueur de champ, c’est parce qu’il a également été porté par l’homme entre les poteaux parfois au cours de la même saison (mais jamais au même moment que le reste de la saison). l’équipe.)

4. Fribourg: troisième, 2017-18 (Hummel)

D’accord, ce n’est que le troisième kit. Les clubs sont toujours susceptibles d’être des conceptions moins conventionnelles pour eux. Mais ce kit ressemble en fait à un gateau de la Forêt-Noire, la célèbre génoise au chocolat de la région, agrémentée de touches de violet fruité. Pas étonnant que le défenseur Caglar Soyuncu (photo ci-dessus) ait quitté le club pour Leicester City à la fin de la saison.

3. Borussia Dortmund: extérieur, 1991-92 (Nike)

En 1990, le Borussia Dortmund a signé un contrat de kit avec Nike, qui a mis peu de temps à faire des vagues avec leur production. Ils ont utilisé un jaune plus fluorescent que celui auquel les fans étaient habitués pour le maillot à domicile et ont expérimenté les kits à l’extérieur. La bande de route 1991-92 se distingue par son étrange mélange de bleu et de violet.

Pourtant, si les fans étaient heureux de voir l’arrière-plan des créations de Nike à la fin de l’accord en 2000, le pire était à venir: cette année-là, Dortmund a fondé sa propre société de vêtements de sport, le nom déroutant Goool.de, mais en 2008, elle avait cessé d’être son destin a reflété les difficultés financières du club au cours de la même période.

2. VfL Bochum: domicile, 1997-98 (Faber Lotto)

Déjà sponsor des chemises de Bochum, la société de jeux allemande Faber Lotto-Service s’est lancée dans la fabrication de kits de sport en 1997 lorsqu’elle a conçu et fabriqué un maillot pour célébrer la qualification du club pour la compétition européenne pour la première fois. Cela ne s’est pas bien passé – les fans ont littéralement crié de choc alors que le kit était présenté devant eux.

Cependant, en 2020, la star de la NBA Gary Trent Jr. des Portland Trail Blazers a donné une certaine rédemption au design de Faber lorsqu’il a été photographié portant le maillot de gardien de but de cette saison.

Le sponsor de Brême à l’époque était le magasin de mode discount KIK, ce qui convient plutôt à ce kit épouvantable qui aurait dû être consigné dans le porte-monnaie à l’arrière du magasin.

Ce combo orange et vert ressemble à une tenue de bouffon – à peine digne d’un attaquant légendaire comme Miroslav Klose, qui terminerait cette saison avec le Soulier d’or à la Coupe du monde 2006 et deviendrait le meilleur buteur du tournoi de tous – temps.