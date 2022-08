Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund donnent le ton en Allemagne

Le Bayern Munich a fait un début de saison si impressionnant que peu, voire aucun, ne s’attendent à ce que le Borussia Dortmund ou tout autre challenger puisse suivre le rythme.

Les deux rivaux sont les seules équipes restantes avec 100% de records après deux matchs de Bundesliga, où ils occupent déjà les places qu’ils avaient à la fin de la saison dernière – premier et deuxième.

Le Bayern mène en raison d’une différence de buts supérieure après avoir accumulé six buts lors de sa première victoire à l’Eintracht Francfort et deux autres lors de la confortable victoire du week-end dernier contre Wolfsburg. La puissance bavaroise se rendra ensuite à Bochum dimanche, où elle espère plus d’entraînement au tir contre une équipe qui a perdu ses deux matchs.

A LIRE AUSSI | La Liga: Barcelone cherche à rebondir après un revers précoce

Dortmund, qui mise sur un mélange de jeunesse et d’expérience pour la nouvelle saison, a vaincu ses rivaux coriaces Bayer Leverkusen et Fribourg. L’équipe d’Edin Terzić accueillera ensuite le promu Werder Brême samedi.

Le Bayern et Dortmund ne s’affronteront qu’au neuvième tour le week-end du 8 octobre.

Le Bayern vise un record de prolongation du 11e titre de champion consécutif depuis que Dortmund l’a remporté pour la dernière fois en 2012.

L’ancien grand Bayern Lothar Matthäus n’anticipe pas de changement après avoir rendu hommage au directeur sportif Hasan Salihamidžić pour un été chargé d’activités de transfert.

Matthäus dit que l’équipe est assez forte pour se battre pour la Ligue des champions.

“Sur la base des performances que nous avons vues jusqu’à présent et de mon intuition, je pense que le Bayern, avec cette équipe et cet esprit, peut à nouveau avoir son mot à dire lorsqu’il s’agit de remporter le trophée de club le plus important d’Europe”, a déclaré Matthäus. dans une chronique pour Sky Sport en Allemagne.

Le Bayern a vu le meilleur buteur Robert Lewandowski partir pour Barcelone, mais a fait venir la star sénégalaise Sadio Mané, le défenseur néerlandais Matthijs de Ligt, les stars de l’Ajax Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch, et le talent français très apprécié Mathys Tel.

Franz Beckenbauer, un autre ancien grand du Bayern, a eu du mal à contenir son enthousiasme après avoir vu le match d’ouverture du Bayern à Francfort.

« Je retiens mes félicitations pour le titre. Mais je n’avais pas vu un tel désir, une telle performance depuis longtemps », a déclaré Beckenbauer au tabloïd Bild.

Dortmund se concentre sur sa propre équipe et ses résultats. Le directeur sportif Sebastian Kehl a déclaré qu’il avait regardé le match d’ouverture du Bayern à Francfort mais que cela avait provoqué “peu d’excitation” dans sa maison.

Kehl, qui a succédé à son prédécesseur Michael Zorc après la saison dernière, a supervisé un autre été de reconstruction à Dortmund. Le meilleur buteur Erling Haaland est parti, remplacé d’abord par Sébastien Haller de l’Ajax, puis par Anthony Modeste de Cologne après que Haller eut une tumeur testiculaire.

Dortmund a également recruté l’attaquant allemand Karim Adeyemi et ses coéquipiers de l’équipe nationale Niko Schlotterbeck et Niklas Süle pour la défense.

Mais les joueurs existants comme Marco Reus, Jude Bellingham et les jeunes Youssoufa Moukoko et Jamie Bynoe-Gittens sont tout aussi importants. Moukoko et Bynoe-Gittens ont tous deux marqué lors de la victoire par derrière de Dortmund à Fribourg la semaine dernière, et Dortmund a prolongé mardi le contrat de Bynoe-Gittens, âgé de 18 ans.

Edin Terzić est de retour pour entraîner l’équipe après le mandat incohérent de Marco Rose la saison dernière. Terzić a mené Dortmund au titre de la Coupe d’Allemagne lors de son premier relais en 2021. Après la victoire de vendredi dernier à Fribourg, il est également le premier entraîneur de Dortmund à remporter neuf matchs de suite.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici