Le Bayern Munich et la Juventus font face à des crises mais Son Heung-Min et Kevin De Bruyne brillent avant la pause: bilan du week-end

Avant la pause internationale de la FIFA, certains clubs de premier plan (en regardant ceux de Bavière et de Turin) sont déjà confrontés à des questions si tôt dans la saison. Et d’un autre côté, cela pourrait signifier que certains managers seront remplacés avant que l’action de la ligue ne reprenne dans moins de quinze jours.

Pendant ce temps, nous avons assisté à des derbys en Liga et en Bundesliga, tandis que quelques joueurs de Premier League continuent de se montrer à la hauteur.

Voici ce que vous devez savoir sur le week-end des plus grandes ligues européennes.

Points de discussion

Il est temps pour le Bayern de paniquer ?

Le Bayern Munich entre dans la trêve internationale en crise. Ou du moins, une version Bayern d’une crise. Les 10 fois champions en titre de Bundesliga ont subi leur première défaite de la saison samedi – 1-0 contre le FC Augsburg – ce qui ne semble pas si mal, surtout compte tenu de leurs victoires sur l’Internazionale et Barcelone en Ligue des champions.

Mais cela a également suivi une série de trois matchs nuls consécutifs en Bundesliga, ce qui signifie que (a) lorsqu’ils accueilleront le Bayer Leverkusen le 30 septembre, cela fera plus d’un mois depuis leur dernière victoire en championnat, et (b) ils se dirigent vers la pause. à seulement la cinquième place de la ligue.

Les six premiers de la Bundesliga après sept journées :

1. Union Berlin (17 points, +11 buts d’écart)

2. Borussia Dortmund (15, +2)

3. Fribourg (14, +5)

4. Hoffenheim (13, +5)

5. Bayern Munich (12, +13)

6. Borussia Mönchengladbach (12, +5)

Ceci étant le Bayern, la crise a créé une série de blasphèmes médiatiques. Le manager Julian Nagelsmann est en colère contre ses joueurs pour ne pas avoir été assez affûtés dans le dernier tiers ! Les joueurs sont frustrés qu’il ne prenne pas assez la responsabilité des problèmes ! Etc!

Il n’est jamais facile de dire à quel point il faut prendre ces rumeurs au sérieux, mais quoi qu’il en soit, cela ne clique pas en ce moment pour le plus grand club de Bundesliga. Au cours de leur séquence de quatre matchs sans victoire en championnat, ils ont subi une séquence de finition rare et dévastatrice, produisant des tirs d’une valeur de 8,2 xG mais ne marquant que quatre fois. Le quatuor typiquement mondial de Leroy Sane, Sadio Mane, Serge Gnabry et Thomas Muller s’est combiné pour marquer une seule fois sur des tirs d’une valeur de 4,8. (Les adversaires, quant à eux, ont marqué cinq buts sur des tirs d’une valeur de 3,8.)

Cela va-t-il durer ? Bien sûr que non. Tous ces joueurs se sont avérés trop forts dans le département de finition pour qu’une crise dure un certain temps. Mais cela a fait des dégâts et le Bayern a un peu de désordre à nettoyer, à la fois sur et en dehors du terrain, après la pause. -Bill Connelly

Max, on doit parler…

Une lettre au manager de la Juventus Massimiliano Allegri :

Cher Max, la vie d’un entraîneur de football est toujours faite de hauts et de bas, de succès et d’échecs et de la façon dont vous naviguez entre l’un et l’autre. Vous avez pas mal gagné dans votre carrière et en ce moment vous traversez une période terrible. Vous avez miraculeusement fait match nul à domicile avec Salernitana (2-2) le week-end dernier, vous avez largement perdu contre Benfica (2-1) à domicile en milieu de semaine et dimanche, vous avez été battu par le promu Monza (1-0).

Les choses vont de mal en pis. Malgré une équipe talentueuse, votre équipe joue mal. Il n’y a pas d’identité, pas de schémas de jeu, pas de direction. Cela ne fonctionne tout simplement pas. C’est même gênant en ce moment qu’un manager comme vous et un club comme la Juve donnent ce pauvre spectacle de vous-même.

Ça ne va pas s’améliorer j’ai peur. Vous êtes également dans le déni en n’abordant pas le problème, en reconnaissant la vérité. Tu devrais faire ce qu’il faut et démissionner maintenant. Pour votre bien, pour les fans qui méritent mieux et pour le club. –Julien Laurens

Le Betis et l’Athletic suivent le rythme du Real et du Barça

Après des victoires respectives contre Elche et l’Atletico Madrid ce week-end, Barcelone et le Real Madrid restent invaincus en Liga cette saison, n’ont perdu que deux points entre eux et menacent de fuir le reste de la ligue. Le Real Betis et l’Athletic Club sont les seuls clubs qui menacent de garder au moins une différence raisonnable entre les deux grands espagnols avant la première trêve internationale, avec les challengers habituels Atletico Madrid et Séville en septième et 15e position respectivement.

Le Betis et l’Athletic bénéficient tous deux d’une main ferme en charge. Le Betis de Manuel Pellegrini a remporté cinq victoires en six matchs avec une victoire 2-1 sur Gérone. Borja Iglesias, appelé par l’Espagne vendredi, a célébré avec un doublé pour porter son total pour la saison à six. La défaite contre Madrid au Santiago Bernabeu est la seule chose qui tache le record du Betis cette saison.

jouer 2:34 Borja Iglesias obtient un penalty en première mi-temps et un but d’échappée en seconde, menant le Real Betis à la victoire 2-1 sur Gérone.

L’Athletic, quant à lui, a été rajeuni par le retour de l’ancien entraîneur Ernesto Valverde. L’équipe de Bilbao a marqué trois buts ou plus lors de trois de ses quatre derniers matchs après avoir battu Rayo Vallecano 3-2, avec les deux frères Williams cadrés dans le même match pour la toute première fois. Nico Williams, comme Iglesias, a été appelé par l’Espagne pour la première fois cette semaine, tandis que le grand frère Inaki Williams a transféré son allégeance au Ghana avant la Coupe du monde. Leurs buts placent l’Athletic en quatrième position, à cinq points du leader madrilène. –Sam Marsden

Leicester à la croisée des chemins

Brendan Rodgers est-il en sursis à Leicester City ? Son équipe était dans le match à Tottenham Hotspur pendant de longues périodes mais a quand même quitté le nord de Londres à la fin d’une lourde défaite 6-2. Les choses peuvent être comme ça quand vous avez du mal au fond.

Leicester a un point lors de ses sept premiers matchs et a déjà marqué 22 buts, plus que quiconque dans la ligue. Rodgers a un crédit en banque au King Power Stadium et a juré de se battre, mais une pause internationale de deux semaines est un moment très tentant pour tout propriétaire de changer un manager sous le feu.

jouer 2:15 Janusz Michallik se demande si Brendan Rodgers a perdu le vestiaire de Leicester après sa défaite 6-2 contre Tottenham.

Rodgers a souligné après la défaite contre les Spurs que les deux prochains matchs de Leicester contre Nottingham Forest et l’AFC Bournemouth représentent une chance de démarrer leur saison, mais il fait face à une attente nerveuse pour voir s’il conserve la foi du conseil d’administration – Rob Dawson

Buts

N’importe quel trifecta de Son mérite un clin d’œil

Les questions se faisaient de plus en plus fortes. Le vainqueur du Soulier d’or de la saison dernière (à égalité avec Mohamed Salah) n’avait pas encore réussi à se lancer ce week-end, un joueur dont l’énergie et les efforts illimités avaient apparemment heurté un mur. À tel point, en fait, que Son Heung-Min avait été retiré de la formation de départ de Tottenham contre Leicester, le bas de la table, samedi et avait plutôt reçu une apparition de 31 minutes pour prouver que les sceptiques avaient tort.

Mais quelle réponse le Sud-Coréen a produit. Son n’est devenu que le septième joueur de l’histoire de la Premier League à réussir un triplé sur le banc, le premier but étant un parfait exemple de ce qui a fait de lui l’un des attaquants les plus redoutables d’Angleterre.

TOUR DU CHAPEAU DE 13 MINUTES POUR LE FILS DE HEUNG-MIN, IL EST TOUT LE CHEMIN DE RETOUR !! 🎥 : @NBCSportsSoccer #TOTLEI pic.twitter.com/0F4RdZbiUS – Premier League États-Unis (@PLinUSA) 17 septembre 2022

Récupérant la passe en avant de Rodrigo Bentancur, Son s’élança avant de faire place à un tir du pied droit qu’il enroula superbement devant le gardien de Leicester Joel Ward depuis le bord de la surface. Son deuxième, un effort du pied gauche à peu près au même endroit, était sans doute tout aussi bon. Et comme si le drame ne suffisait pas, son troisième a été exclu pour hors-jeu avant qu’un examen VAR ne lui donne le dénouement qu’il méritait. –James Olley

Ounas, André s’allient pour la beauté lilloise

C’est un très bon but quand il est difficile de dire ce qui est le mieux : la passe décisive ou la finition elle-même. C’est le cas du but victorieux de Lille face à Toulouse vendredi soir au Stade Pierre-Mauroy. A la 53e minute, sur le score de 1-1 après l’égalisation toulousaine mais Lille passe à l’attaque. Le ballon est dans les pieds de Benjamin André, à 40 mètres du but adverse. Le milieu de terrain lillois repère la course en diagonale d’Adam Ounas du droit à l’entrée de la surface. La passe d’André au-dessus de la défense toulousaine est parfaite.

LILLE REVIENT UNE FOIS DE PLUS 🙌⚽ But impressionnant 🍿 Lille (2-1) Toulouse🇫🇷 👉 EN DIRECT maintenant sur beIN SPORTS#LOSCTFC #Ligue1 pic.twitter.com/rVnMSGMTy7 — beIN SPORTS USA (@beINSPORTSUSA) 17 septembre 2022

Désormais, c’est à Ounas de transformer le don en objectif. L’ancien ailier de Naples a encore beaucoup de travail à faire mais sa première volée du pied gauche est juste une chose de perfection et il n’y a rien que Maxime Dupe dans le but ne puisse faire. — Laurens

Le vainqueur du derby de Moukoko soulève Dortmund

J’imagine qu’il y a peu de sentiments meilleurs au football que de marquer un gros but dans un derby. Mais marquer le vainqueur du match, qui place brièvement votre équipe à la première place du championnat, à la 79e minute du derby peut-être le plus célèbre de votre pays – le Revierderby, Borussia Dortmund contre Schalke 04 – en effet en tête. Le faire à 17 ans ? Encore plus incroyable.

jouer 0:54 Youssoufa Moukoko met fin à l’impasse entre le Borussia Dortmund et Schalke d’une tête tardive.

Youssoufa Moukoko a lui-même vécu un samedi après-midi mémorable. –Connelly

Des équipes en difficulté

Bien, pas si bien encore

Les huées en provenance de l’Allianz Riviera étaient si fortes dimanche après-midi que l’entraîneur niçois Lucien Favrec pouvait probablement les entendre depuis sa Suisse natale. Les supporters niçois n’étaient pas contents et ne le seront probablement pas avant au moins deux semaines avant le prochain match de leur équipe après la trêve internationale (qui soit dit en passant au PSG).

Nice est 13e du classement de la Ligue 1 après seulement deux victoires en huit matches nationaux, et ne fait pas beaucoup mieux non plus en Europa Conference League. Les joueurs ont l’air perdus sur le terrain, Favre semble n’avoir aucune solution et le mercato était incompréhensible malgré des noms connus (Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey, Joe Bryan, Ross Barkley, Nicolas Pepe, entre autres).

Nice est en difficulté car il n’y a eu aucune amélioration depuis son match nul contre le Cercle de Bruges en pré-saison en juillet. — Laurens

Les choses ne sont pas pêches à Elche

Affronter Barcelone au Camp Nou est déjà assez difficile. Lorsque votre capitaine et votre défenseur central sont expulsés après 14 minutes – et que votre entraîneur reçoit un carton rouge pour s’être plaint avant la mi-temps – vous êtes vraiment contre. Le sort d’Elche samedi a été scellé au moment où Gonzalo Verdu a abattu Robert Lewandowski avec le meilleur buteur de LaLiga au but. Jusqu’à dix hommes si tôt, le résultat n’allait que dans un sens, Lewandowski marquant deux fois lors d’une victoire 3-0 au Barca.

Oui, les deux premiers buts de l’équipe locale étaient des hors-jeu marginaux, et Franck Kessie a échappé à un deuxième jaune pour avoir attrapé le défenseur John Donald au visage, mais les protestations d’après-match d’Elche ont été inspirées autant par leur situation désespérée que par les décisions elles-mêmes.

jouer 1:35 Stewart Robson et Rob Palmer discutent du développement de Barcelone après leur victoire 3-0 sur Elche.

“La réalité est [we’ve won] un point sur 18… Nous ne sommes pas au niveau que cette compétition exige”, a déclaré l’entraîneur Francisco. En bas du tableau, il pourrait être le premier entraîneur à être licencié en Liga cette saison. — Alex Kirkland

jouer 2:10 Janusz Michallik pense qu’Erling Haaland “se moque” de la Premier League.

MVP du week-end

… va à KDB alors que Man City continue

Beaucoup de discussions après la victoire complète 3-0 de Manchester City sur Wolverhampton Wanderers samedi concernaient Jack Grealish et Erling Haaland, mais Kevin De Bruyne était tranquillement superbe à Molineux.

Le Belge a enregistré des passes décisives pour Grealish et Phil Foden dans une performance dominante au cours de laquelle le milieu de terrain des Wolves ne s’est jamais rapproché de lui. Il a déjà obtenu six passes décisives en Premier League cette saison – plus que tout autre joueur – et avec des coéquipiers comme Haaland, Grealish et Foden à la fin des chances qu’il crée, il est probable qu’il en aura beaucoup plus avant le fin de saison.

Dans une équipe de stars, De Bruyne est toujours l’un des plus brillants – Dawson