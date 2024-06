Voici quelques rumeurs classiques venues d’Allemagne pour bien commencer votre semaine, avec Reportage de Sky Sports que Bayern Munich « envisagent sérieusement un transfert de Levi Colwill ».

Ils sont si sérieux en fait qu’ils ont eu des « premières discussions » (avec le joueur ? pas clair). Et ils sont si sérieux que cela n’est pour l’instant qu’une « alternative » à leur principal objectif de transfert, Jonathan Tah du Bayer Leverkusen. Mais il est « également possible » que Colwill « puisse adhérer en plus ».

Cela couvre donc toutes les possibilités et tous les résultats, ce qui est tout simplement un oracle de transfert de premier ordre. Tout est possible, tout et n’importe quoi, tout le temps.

Du côté de Chelsea, le nom de Colwill n’a été mentionné dans aucune rumeur de sortie jusqu’à présent cette année (contrairement, disons, à celui de Trevoh Chalobah), bien que nous ayons dû faire face à plusieurs cycles de ce type au cours des étés précédents – le dernier de ceux qui en ont résulté. dans le cadre d’un nouvel accord à long terme signé en août et valable jusqu’en 2029.

Le joueur de 21 ans était un élément clé de l’équipe cette saison avant qu’une blessure ne l’exclue pour les deux derniers mois. Je m’attendrais à ce que le nouvel entraîneur-chef Enzo Maresca compte tout de même sur lui, même avec l’arrivée de l’ancien Tosin Adarabioyo.

Alors, Bayern, au revoir ! (À moins que vous n’apportiez de l’argent pour Ian Maatsen.)