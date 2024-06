Le Bayern Munich en pourparlers sur le transfert de Joao Palhinha de Fulham

Le Bayern Munich a fait une offre d’environ 35 millions d’euros (29,8 millions de livres sterling, 37,8 millions de dollars) pour recruter Joao Palhinha de Fulham alors que le club allemand s’efforce de parvenir à un accord.

Le milieu de terrain de 28 ans a failli rejoindre le Bayern l’été dernier après avoir accepté les conditions, mais cette décision a échoué car Fulham n’a pas réussi à trouver un remplaçant.

Palhinha a joué pour l’équipe de Marco Silva depuis son arrivée du club portugais du Sporting Lisbonne à l’été 2022, aidant Fulham à assurer des positions successives au milieu du tableau de la Premier League.

Il a également fait l’objet d’une offre de 45 millions de livres sterling (58,8 millions de dollars) de West Ham United l’été dernier, que Fulham a rejetée.

Recevez les dernières nouvelles sur les transferts sur L’Athlétisme…

En février, le vice-président de Fulham, Tony Khan, a déclaré que le club serait disposé à vendre Palhinha cet été au juste prix.

« Je voudrais qu’il (Palhinha) fasse partie de l’équipe le plus longtemps possible et nous étions très heureux de prolonger son contrat, mais si une offre arrivait, cela aurait du sens pour tout le monde, je pense que c’est quelque chose que vous devez considérer à chaque fois. joueur au bon moment », a déclaré Khan.

Palhinha a disputé 79 matches en équipe première avec Fulham en deux saisons, marquant huit buts.

(Adam Davy/PA Images via Getty Images)