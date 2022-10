Le Bayern Munich écrase le Bayer Leverkusen

Le Bayern Munich a renoué avec la victoire après avoir écrasé le Bayer Leverkusen 4-0 grâce aux buts de Leroy Sane, Jamal Musiala, Sadio Mane et Thomas Muller lors du lever de rideau du huitième tour de Bundesliga vendredi.

Les géants allemands ont pris un départ de conte de fées à domicile et ont ouvert le score avec seulement trois minutes de jeu alors que la passe défensive de Musiala a trouvé Sane, qui a battu le gardien Lukas Hradecky avec un tir dévié de l’intérieur de la surface.

Leverkusen n’a pas pu prendre pied dans l’affrontement alors que l’implacable Bayern a fait deux avec 17 minutes passées alors que Musiala a obtenu son nom sur les tableaux de bord après être rentré chez lui sous un angle serré, rapporte Xinhua. Le «Werkself» a finalement montré un signe de vie à la demi-heure alors que Moussa Diaby forçait le gardien du Bayern Manuel Neuer à agir avant que Robert Andrich ne se dirige vers la cible depuis une position prometteuse.

Le Bayern n’a montré aucune pitié devant la cible et a triplé son avantage juste avant la pause alors que Mane avait tout le temps et l’espace pour percer le ballon du bord de la surface dans le coin inférieur droit.

Les champions du record d’Allemagne sont restés sur le pied après le redémarrage, mais Hradecky était sur ses gardes pour nier Mane et Matthijs de Ligt en succession rapide.

Mane pensait qu’il avait arraché une double frappe, mais l’arbitre a refusé son but en raison d’un acte criminel manqué par son coéquipier De Ligt à la 56e minute.

La meilleure et dernière chance de Leverkusen est survenue à la 64e minute lorsque le remplaçant Amine Adli n’a pas pu battre Neuer en un contre un.

Les choses sont allées de mal en pis dans les phases finales lorsque Hradecky a tâtonné le ballon à l’intérieur de la surface, permettant à Muller de mettre la victoire 4-0 hors de doute à la 84e minute.

“C’est une victoire importante pour nous. Nous avons organisé une performance satisfaisante. Le premier but a fait notre affaire et nous avons très bien défendu. Nous voulions garder une feuille blanche et c’est ce que nous avons fait », a déclaré l’entraîneur-chef du Bayern Munich, Julian Nagelsmann.

