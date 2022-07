Le Bayern Munich domine DC face à une multitude de supporters bavarois

Les fans se sont rendus en masse mercredi soir pour voir DC United jouer contre les géants européens, le Bayern Munich. Certes, les chemises rouges sont apparues en abondance chez Audi Field. En fait, les supporters du Bayern étaient largement plus nombreux que les supporters locaux de DC United. Une grande partie de l’atmosphère a donné un aperçu d’éventuelles festivités d’avant-match à Munich.

Avant l’entrée, les fans avaient une petite section de talonnage. Là, ils pouvaient goûter à la bière allemande et à la bratwurst. En plus d’écouter et de danser sur de la musique folklorique allemande, il y avait des activités américaines standard. Par exemple, les gens jouaient au trou de maïs les uns avec les autres. De plus, les fans ont eu l’occasion de prendre une photo avec le trophée de la Bundesliga exposé. Le Bayern Munich en a quelques-uns à offrir. Après tout, l’équipe bavaroise a remporté les neuf derniers titres de Bundesliga, entrant en 2022/23 avec de grandes chances d’en faire 10.

Parmi les personnes présentes, il y avait des fans qui ont en fait grandi en Allemagne. Par exemple, j’ai parlé à une famille avec des enfants qui sont des fans de football de deuxième génération. D’une part, c’était la première fois qu’ils allaient à Audi Field. Donc, c’est en soi une expérience formidable. Pourtant, le père de famille a suivi le Bayern Munich pendant son enfance en Allemagne. Lui et moi avons discuté des nouvelles recrues du club, soulignées par l’ancienne star de Liverpool Sadio Mané. Comme tant d’autres supporters du Bayern, il s’inquiétait du départ de Robert Lewandowski. Mané est un grand talent, mais le nombre de buts de Lewandowski est inégalé.

Le Bayern Munich perce à DC

Toutes les inquiétudes quant à la place de Mané au Bayern Munich se sont quelque peu atténuées après les cinq premières minutes du match. C’est le temps qu’il a fallu au Sénégalais pour inscrire son premier but sous le maillot rouge et blanc. Même si c’était à partir d’un penalty.

Matthijs de Ligt est également apparu sur la feuille de match du Bayern Munich contre DC United. La famille susmentionnée semblait plus que satisfaite de l’éventuelle défaite 6-2 contre la MLS.

De même, d’autres supporters ont quitté le match amical satisfaits de la performance de Mané à ses débuts. Même alors, un supporter a déclaré qu’il était déçu de ne pas pouvoir voir Robert Lewandowski. Voyez, lorsqu’il a acheté ses billets beaucoup plus tôt dans l’année, l’international polonais était la star de l’équipe. Son transfert à Barcelone a été un départ décevant. Pourtant, il a quitté le match avec plaisir en voyant les débuts de Matthijs de Ligt et l’ancien partenaire d’attaque de Lewandowski, Thomas Muller, marquer en prolongation.

Ce n’était peut-être pas une belle sortie pour un club en difficulté de DC United. L’annonce de Wayne Rooney en tant que nouveau manager de DC United est survenue la semaine dernière. Officiellement, du moins, il n’a pas mis les pieds sur le terrain. Cependant, les fans de DC United sont rassurés en sachant qu’il regardait et notait les domaines à améliorer. Alors que l’équipe de la capitale n’a jamais vraiment eu la chance de gagner, peu s’attendaient à une défaite aussi dévastatrice que 6-2.

Heureusement pour un côté, les supporters du Bayern Munich sont rentrés chez eux heureux. Le match du Bayern Munich à DC a été l’occasion de voir leurs stars en personne. Traditionnellement, ce privilège nécessite un voyage jusqu’en Europe.