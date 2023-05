Le Bayern Munich dévoile son kit domicile 2023-24 à prédominance blanche

Thomas Muller présente le nouveau kit domicile du Bayern Munich, le 16e qu’il portera en son temps au club. Adidas

Le Bayern Munich a dévoilé son nouveau kit domicile pour la saison 2023-24, une célébration du lien historique profondément enraciné du club avec les couleurs rouge et blanc qui rappelle la saison au cours de laquelle ils ont été promus pour la première fois en Bundesliga.

Le nouveau design transforme le look moderne et familier des Bavarois en un design simple qui voit un torse d’un blanc éclatant agrémenté de manches rouge vif – une configuration historique utilisée régulièrement par les Bavarois des années 1920 au début des années 1960.

Le Bayern lui-même souligne que le nouveau maillot est conçu comme un clin d’œil à celui porté par le club lors de son arrivée en Bundesliga en 1965, deux ans après la création de la division nationale de haut vol.

Peu de gens auraient alors pu prédire que les Bavarois remporteraient 31 championnats, et ce total pourrait atteindre 32 s’ils remportaient la course au titre serrée de cette saison avec leurs rivaux du Borussia Dortmund lors de la 60e année de la ligue.

Le résultat est que pour la première fois en 12 ans, le maillot principal du Bayern sera plus blanc que rouge, les douze derniers kits présentant tous le rouge comme couleur de base avec le blanc (et, dans de rares cas, le bleu) utilisé pour la garniture et la décoration. .

Des stars des équipes masculines et féminines du club, dont Linda Dallmann, Serge Gnabry, Lina Magull, Sadio Mane, Thomas Muller et Sarah Zadrazil, ont toutes modélisé le kit dans la vidéo de lancement du club.

La nouvelle chemise a une devise imprimée à l’intérieur du col qui se lit « Rot & Weiß ein Leben lang » (« Rouge et blanc pour la vie ») qui fait référence à la règle du club selon laquelle tous leurs kits à domicile doivent comporter ces deux couleurs, comme ils l’ont fait depuis.

En effet, le club déclaré en 2018 ce bleu ne serait plus jamais revu sur un kit domicile du Bayern après que les ultras aient vigoureusement protesté contre les larges rayures bleu marine qui ornaient le maillot domicile de 2014-15.

« Le FC Bayern s’est entretenu avec des représentants des supporters au sujet de l’utilisation des couleurs du club dans les maillots. Pour les supporters, les maillots représentent un signe d’identité important avec leur club », a déclaré à l’époque le dirigeant du Bayern, Jorg Wacker.

« [We have] a ainsi annoncé qu’à l’avenir, seules les couleurs traditionnelles du club, le rouge et le blanc, seront utilisées dans les vêtements de match officiels, c’est-à-dire le kit domicile comprenant le maillot, le short et les chaussettes. »

L'équipe masculine du Bayern fera ses débuts avec le nouveau maillot lorsqu'elle accueillera le RB Leipzig en Bundesliga samedi