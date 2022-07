Le Bayern Munich demande à Harry Kane de quitter Tottenham, et l’attaquant n’a pas refusé

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: les représentants de Harry Kane en pourparlers avec le Bayern Munich, qui doit remplacer Robert Lewandowski

Le Bayern Munich a parlé à Harry Kane‘s représentants sur un déménagement potentiel au club. C’est selon BILDqui rapportent que le camp du capitaine anglais n’a pas refusé fermement un transfert vers l’Allemagne, ouvrant la possibilité d’un transfert.

Cela survient alors que la tenue bavaroise tente de remplacer Robert Lewandowski, qui a quitté le club cet été pour Barcelone. Le joueur de 33 ans a marqué 344 buts en 375 apparitions au cours de son séjour de huit ans.

Alors que le Bayern a signé Sadio Mané de Liverpool, ils peuvent manquer de la présence laissée par le vide de quelqu’un comme Lewandowski. L’attaquant de Tottenham Kane a été présenté comme une option, ayant l’expérience pour mener une ligne et les attributs de buteur qui pourraient remplacer l’international polonais.

Harry Kane au Bayern Munich ? Maintenant que Robert Lewandowski est parti, il serait sur la table. Tottenham Hotspur FC via Getty Images

Le joueur de 28 ans a encore deux ans sur son contrat après un transfert raté à Manchester City l’été dernier. Cependant, des pourparlers seraient prévus sur un nouvel accord qui pourrait le voir rester plus longtemps dans le nord de Londres.

Avec 247 buts en 385 apparitions pour les Spurs, le n ° 9 a été crucial à leurs côtés lors des dernières campagnes. Alors que son accord se rapproche de la fin, il reste à voir si un nouvel horizon pourrait être sur les cartes pour Kane.

PAPIER GOSSIP

– César Azpilicuetale déménagement de à Barcelone est prévu depuis un certain temps maintenant, mais sport dire que le passage de l’Espagnol au Camp Nou est “imminent”. Il indique que le joueur de 32 ans a déjà convenu de conditions personnelles et que les deux clubs sont sur le point de s’entendre sur des frais d’environ 5 millions d’euros plus des suppléments.

– Une autre sortie pourrait bientôt venir de Chelsea également – Ciel Allemagne dire que Thomas Tuchel cherche à changer d’attaquant Timo Werner cette fenêtre. Le joueur de 26 ans n’a fait que 21 apparitions en Premier League la saison dernière, en marquant quatre et poursuivant sa séquence difficile depuis le transfert d’environ 50 millions de livres sterling en 2020.

– En restant sur le thème de Barcelone et de Chelsea, il semble que les Bleus aient réussi à battre les Blaugrana jusqu’à la signature du défenseur de Séville Jules Koundé. Cela a conduit la Liga à opter pour une alternative, avec Mundo Deportivo disant que c’est l’Athletic Bilbao Iñigo Martinez. Un contact aurait été établi entre les présidents des deux équipes et avec seulement un an restant sur le contrat du joueur, il pourrait faire le changement.

– Arsenal a proposé un nouveau contrat à long terme à l’ailier et au diplômé de l’académie Bukayo Sakaselon le Courrier quotidien. Le joueur de 20 ans a impressionné depuis sa percée au club, attirant apparemment l’intérêt de Liverpool et de Manchester City avec seulement deux ans restants sur son contrat. Cependant, les Gunners espèrent le lier à un plus long, repoussant les intérêts tout en augmentant son salaire pour correspondre à son statut actuel dans l’équipe.

– Brighton et Atalanta s’intéressent à l’arrière gauche d’Arsenal Nuno Tavaresrapports Fabrice Romano. Le joueur de 22 ans a rejoint les Gunners l’été dernier, mais a eu du mal lorsqu’il a été appelé à Kieran Tierneyson absence. Le dernier ajout de Oleksandre Zintchenko a incité un éventuel mouvement de prêt, Atalanta étant en tête de la course.