Le Bayern Munich demande à Harry Kane de quitter Tottenham, et l’attaquant n’a pas refusé

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: les représentants de Harry Kane en pourparlers avec le Bayern Munich, qui doit remplacer Robert Lewandowski

Le Bayern Munich a parlé à Harry Kane‘s représentants sur un déménagement potentiel au club. C’est selon BILDqui rapporte que le camp du capitaine anglais n’a pas donné d’avis ferme sur un transfert vers l’Allemagne, ouvrant la possibilité d’un transfert.

Cela survient alors que la tenue bavaroise tente de remplacer Robert Lewandowski, qui a quitté le club cet été pour Barcelone. Le joueur de 33 ans a marqué 344 buts en 375 apparitions au cours de son séjour de huit ans.

Alors que le Bayern a signé Sadio Mané de Liverpool, ils peuvent manquer de la présence laissée par le vide de quelqu’un comme Lewandowski. L’attaquant de Tottenham Kane a été présenté comme une option, ayant l’expérience pour mener une ligne et les attributs de buteur qui pourraient remplacer l’international polonais.

Le joueur de 28 ans a encore deux ans sur son contrat après un transfert raté à Manchester City l’été dernier. Cependant, des pourparlers seraient prévus sur un nouvel accord qui pourrait le voir rester dans le nord de Londres et ajouter à ses 247 buts en 385 apparitions pour les Spurs.

L’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann dit aux journalistes vendredi, alors qu’il était aux États-Unis lors de la tournée de pré-saison du club: “Il est très cher, c’est le problème – mais un joueur brillant, l’un des deux ou trois qui peut jouer en tant qu’avant-centre [as well as a] Non 10, mais il est très fort, brillant avec [his] tête et les deux pieds.

“Il pourrait marquer beaucoup en Bundesliga, je ne connais pas le prix, mais c’est vraiment difficile pour le Bayern Munich. Nous verrons ce qui se passera à l’avenir.”

11h24 BST : Les problèmes qui ont retardé l’arrivée de Nahuel Molina pour l’Atletico Madrid sont maintenant résolus, Marque rapports, l’accord devant être officialisé dans les prochains jours.

Molina était le premier choix de l’Atletico en tant qu’arrière droit cet été, mais les négociations ont été retardées par les détails de l’accord qui verra le défenseur central Nehuen Pérez rejoindre l’Udinese dans le cadre du déménagement.

L’Udinese recevra 10 millions d’euros, plus 5 millions d’euros de variables, Perez étant évalué à 10 millions d’euros supplémentaires, dans le cadre d’un accord d’une valeur totale de 25 millions d’euros.

10h38 BST : Barcelone et l’AC Milan sont tous deux intéressés par la signature du jeune milieu de terrain offensif d’Aston Villa Carney Chukwuemeka mais pourrait être obligé d’attendre jusqu’à l’été prochain, L’athlétisme rapports.

Chukwuemeka, 18 ans, a marqué trois buts alors que l’Angleterre remportait le Championnat d’Europe des moins de 19 ans en Slovaquie plus tôt cet été.

Le diplômé de la Villa Academy a encore un an sur son contrat, suscitant l’intérêt des meilleurs clubs d’Angleterre et d’Europe.

Cependant, Villa exige des frais d’environ 20 millions de livres sterling pour un joueur qui ne coûterait qu’environ 400 000 livres sterling en compensation s’il déménage une fois son contrat expiré.

09h51 BST : L’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a admis qu’il était “un peu” agacé par Barcelone pour la gestion de sa poursuite de défenseur César Azpilicueta.

Le capitaine de Chelsea, 32 ans, a encore un an sur son contrat à Stamford Bridge, mais veut déménager au Camp Nou cet été.

Cependant, Tuchel ne pense pas que le Barça offre à Chelsea ce que vaut l’international espagnol, ce qui fait que le problème s’éternise à l’approche de la nouvelle saison.

Interrogé par des journalistes vendredi si la saga l’ennuyait, Tuchel a répondu : “Peut-être un peu.”

Il a ajouté, interrogé sur l’avenir d’Azpilicueta : “C’est une question difficile parce que je ne sais pas si je veux donner à Azpi ce qu’il veut. À un moment donné, il s’agit de ce que nous voulons. J’ai juste fait la comparaison pour combien nous nous sommes battus. [Kalidou] Koulibaly, qui est un joueur de l’équipe nationale et à peu près le même âge.

“C’est un joueur extrêmement important pour Naples mais nous avons un international espagnol qui est capitaine à Chelsea. Je le vois peut-être au même niveau mais Barcelone ne le voit pas à ce niveau. Donc je ne sais pas si je veux donnez-lui ce qu’il veut car c’est un grand joueur.

“Nous ne pensons pas tellement aux autres clubs. L’accent est mis sur nous et sur ce dont nous avons besoin. Je lui ai dit et je vous le dis que je comprends sur le plan personnel et professionnel. Mais je ne suis pas seulement dans ce rôle pour lui donner ce qu’il veut. Je suis un manager de Chelsea qui veut faire ce qu’il y a de mieux pour Chelsea. “Il n’aime pas ça mais il comprend. C’est dur pour lui car l’autre club est en permanence sur lui. Le 1er septembre, quand les choses se calmeront, alors il pourra jouer à son plus haut niveau.”

09h00 BST : Le manager de l’Ajax, Alfred Schreuder, a déclaré à ESPN que l’ailier Antoine devrait rester au club malgré l’intérêt de Manchester United cet été.

Antony a été lié à une réunion avec son ancien entraîneur de l’Ajax Erik ten Hag à Old Trafford, mais un accord entre les deux clubs ne s’est pas concrétisé.

S’adressant à ESPN Pays-Bas vendredi, Schreuder a déclaré qu’il était peu probable que le joueur de 22 ans quitte les champions néerlandais.

“Je pense vraiment qu’il va rester”, a déclaré Schreuder. “Bien sûr, nous avons vendu beaucoup de joueurs maintenant. Cela ne s’est pas produit ces dernières années.

“Nous avons également acheté des joueurs. Mais nous avons vendu tellement de joueurs que je suppose que personne ne partira.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était mis d’accord sur une date limite pour permettre aux joueurs de partir, il a répondu: “Non, nous n’en avons pas discuté. Mais nous nous parlons quotidiennement.

“Je suppose que personne ne part. Si nous vendons un joueur clé de plus, ce ne serait pas bon pour nous.”

– César Azpilicuetale déménagement de à Barcelone est prévu depuis un certain temps maintenant, mais sport dire que le passage de l’Espagnol au Camp Nou est “imminent”. Il indique que le joueur de 32 ans a déjà convenu de conditions personnelles et que les deux clubs sont sur le point de s’entendre sur des frais d’environ 5 millions d’euros plus des suppléments.

– Une autre sortie pourrait bientôt venir de Chelsea également – Ciel Allemagne dire que Thomas Tuchel cherche à changer d’attaquant Timo Werner cette fenêtre. Le joueur de 26 ans n’a fait que 21 apparitions en Premier League la saison dernière, en marquant quatre et poursuivant sa séquence difficile depuis le transfert d’environ 50 millions de livres sterling en 2020.

– En restant sur le thème de Barcelone et de Chelsea, il semble que les Bleus aient réussi à battre les Blaugrana jusqu’à la signature du défenseur de Séville Jules Koundé. Cela a conduit la Liga à opter pour une alternative, avec Mundo Deportivo disant que c’est l’Athletic Bilbao Iñigo Martinez. Un contact aurait été établi entre les présidents des deux équipes et avec seulement un an restant sur le contrat du joueur, il pourrait faire le changement.

– Arsenal a proposé un nouveau contrat à long terme à l’ailier et au diplômé de l’académie Bukayo Sakaselon le Courrier quotidien. Le joueur de 20 ans a impressionné depuis sa percée au club, attirant apparemment l’intérêt de Liverpool et de Manchester City avec seulement deux ans restants sur son contrat. Cependant, les Gunners espèrent le lier à un plus long, repoussant les intérêts tout en augmentant son salaire pour correspondre à son statut actuel dans l’équipe.

– Brighton et Atalanta s’intéressent à l’arrière gauche d’Arsenal Nuno Tavaresrapports Fabrice Romano. Le joueur de 22 ans a rejoint les Gunners l’été dernier, mais a eu du mal lorsqu’il a été appelé à Kieran Tierneyson absence. Le dernier ajout de Oleksandre Zintchenko a incité un éventuel mouvement de prêt, Atalanta étant en tête de la course.