Le Bayern Munich décroche la Bundesliga, Liverpool ajoute au destin d’Everton, Gabriel Jesus MVP Weekend Review

La victoire du Bayern sur Dortmund samedi a confirmé son 10e titre consécutif en Bundesliga et a également envoyé un message sévère à ses rivaux sur l'écart entre eux et tous les autres.

Le week-end européen a de nouveau été rempli d’aventure et d’excitation alors que deux courses au titre (Bundesliga allemande, Ligue 1 française) se sont terminées par le couronnement des champions (Bayern Munich et Paris Saint-Germain respectivement), tandis que la Premier League s’est réchauffée grâce aux victoires de Manchester City. et Liverpool. Ailleurs, le Real Betis a remporté une Copa del Rey historique, Arsenal a appliqué plus de pression et de misère sur l’assiette de Man United et Gabriel Jesus a eu un autre match brillant.

Voici Rob Dawson, Julien Laurens, Sam Marsden et Derek Rae avec ce que vous devez savoir de toute l’Europe.

Aller à: Points de discussion | Principaux objectifs | Des équipes en difficulté | MVP du week-end

Quatre points de discussion

Le Bayern Munich en fait un remarquable 10 d’affilée

Ayant été à Munich pour commenter le 10e triomphe du Bayern pour ESPN, il est important de reconnaître l’ampleur de leur réussite.

D’autres clubs d’autres ligues supérieures avec des avantages de ressources similaires ont essayé et échoué; pas le Bayern. L’Allianz Arena a rebondi toute la soirée lors d’une victoire 3-1 sur Dortmund qui n’était pas du tout une partie de plaisir non plus. Pour beaucoup dans la foule de 75 000 personnes, c’était un retour au “football tel qu’il est censé être” après des mois de restrictions de foule en raison de la pandémie de coronavirus. L’effusion de joie était réelle et palpable, avec des douches de bière à gogo sur le terrain après le coup de sifflet final.

REGARDER: Le Bayern décroche la couronne de Bundesliga avec une victoire contre Dortmund (États-Unis)

En ce qui concerne le débat qui mijote sur la façon dont les autres équipes de Bundesliga peuvent pousser plus efficacement le Bayern, c’est pour un autre jour. Il en va de même pour l’avenir de Robert Lewandowski – son contrat expire en juin 2023 – bien que le directeur sportif Hasan Salihamidzic ait déclaré catégoriquement sur Sky Deutschland qu’ils ne vendraient pas le joueur mondial de l’année de la FIFA cet été. — Rae

Everton est-il voué à la relégation après la défaite de Liverpool ?

joue 0:38 Janusz Michallik fait l’éloge du manager de Liverpool, Jurgen Klopp, après sa victoire 2-0 sur son rival Everton.

Everton pourrait-il vraiment être relégué ? Après ce week-end, la réponse est un “oui” malheureux et retentissant. La victoire 1-0 de Burnley sur les Wolves dimanche, combinée à la défaite d’Everton contre Liverpool, a fait sortir Burnley des trois derniers avec seulement un mois avant la fin de la saison. Même s’ils ont un match en main sur leurs rivaux immédiats, cela signifie très peu lorsque vous êtes en bas. Demandez à n’importe quel gestionnaire; ils préféreraient avoir les points au tableau.

– Ogden: la victoire de Liverpool sur Everton montre un gouffre sur Merseyside

Everton a eu une course difficile avec Chelsea ensuite à Goodison Park, suivi d’un voyage à Leicester et Arsenal le dernier jour de la saison. Frank Lampard se concentrera sur Watford à l’extérieur le 11 mai et sur les matchs à domicile contre Brentford et Crystal Palace, mais la survie est loin d’être garantie, en particulier avec Burnley maintenant en bonne forme sous la direction du patron par intérim Mike Jackson.

La victoire d’Everton sur Manchester United et la décision de Burnley de limoger Sean Dyche semblent avoir fait pencher la balance en faveur d’Everton, mais c’est maintenant Burnley qui a l’élan dans la bataille contre la relégation dans le championnat. –Dawson

2 Connexe

Pourquoi la joie de la Copa del Rey du Real Betis était particulièrement douce

Le Real Betis a battu Valence pour remporter la Copa del Rey en Espagne ce week-end, et leur triomphe et les célébrations qui ont suivi ont été ponctués par deux joueurs aux extrémités opposées de leur carrière : Juan Miranda et Joaquin.

Miranda, fan de Boyhood Betis, est sortie du banc pour marquer le penalty gagnant lors de la fusillade après que l’international américain Yunus Musah ait raté Valence. Miranda n’avait que cinq ans lorsque le Betis a remporté la Copa pour la dernière fois en 2005 – un match auquel il a assisté avec son père – mais cette fois, maintenant âgé de 22 ans, il était le héros sur le terrain, faisant preuve d’un courage formidable sous la pression pour ramener à la maison le décisif. pénalité suite à un match nul 1-1 dans le temps réglementaire.

– REGARDER: Le Betis remporte la Copa del Rey aux tirs au but après l’échec de l’Américain Musah (États-Unis)

Dans les festivités qui ont suivi, c’est Joaquin, 41 ans l’été, qui a occupé le devant de la scène. Il faisait également partie de l’équipe du Betis qui a remporté le trophée il y a 17 ans et, après avoir marqué son penalty, il a sorti certaines de ses anciennes danses de fête pour divertir les milliers de fans du Betis à La Cartuja. “Comment puis [retire] maintenant nous avons commencé à gagner ?”, a-t-il plaisanté sur son avenir au-delà de cette saison.

Le quatrième trophée majeur de l’histoire du Betis (trois Copas del Rey, un titre de LaLiga) signifie qu’ils seront à nouveau en Ligue Europa la saison prochaine, bien qu’ils se battent toujours pour une place en Ligue des champions dans la Primera Division. –Marsden

Le PSG termine une saison en sourdine avec une nouvelle couronne de Ligue 1

Le Paris Saint Germain a été sacré champion de Ligue 1 pour la 10e fois samedi soir au Parc des Princes, égalant le record de France établi par Saint-Etienne et Marseille. Cependant, cela ressemblait à tout sauf à une célébration. Le Ultras ont quitté le sol 10 minutes avant la fin du match pour fêter le titre à l’extérieur du stade car ils n’auraient apparemment pas voulu le faire à l’intérieur avec les joueurs ! Ils ont hué le manager Mauricio Pochettino avant le match – des informations indiquent qu’il sera bientôt renvoyé – et le Parc des Princes s’est vidé plus vite qu’une pinte de Guinness dans un bar irlandais.

Messi et le PSG ont été sacrés champions de Ligue 1, mais cela n’a pas suffi à rendre les fans heureux après avoir été déçus dans toutes les autres compétitions. ALAIN JOCARD/AFP via Getty Images

C’était une ambiance irréelle et un peu toxique qui résume très bien la saison. Le PSG a subi une sortie choquante de la Ligue des champions contre le Real Madrid en huitièmes de finale, a été éliminé de la Coupe de France à domicile par Nice, n’a jamais trouvé d’identité ou de style de jeu digne de son groupe et de ses stars, à part Kylian Mbappe, jamais vraiment étoilé !

C’est le championnat de Mbappe, en fin de compte – pas celui du PSG, pas celui de Pochettino, ni celui de Messi ni celui de Neymar. Le prodige né et élevé à Paris a porté cette équipe du début à la fin, avec 22 buts et 15 passes décisives en 31 matches de championnat. (Pendant ce temps, Messi et Neymar se sont combinés pour 15 buts et 18 passes décisives sur la même période.)

Des 10 titres de champion de la capitale française, c’est sans aucun doute le plus oubliable et le plus décevant. — Laurens

Trois objectifs incontournables

Kruse remonte le temps pour Wolfsburg

Vous pouvez certainement plaider en faveur de l’objectif de Serge Gnabry de ouvrir le score dans le match Bayern-Dortmund. La finition magnifiquement placée de Christian Gunter pour Fribourg dans le thriller 3-3 avec Gladbach mérite également une mention, mais mon vote va à l’artiste de Wolfsburg, Max Kruse, pour sa performance dans la déroute 5-0 de Mayence vendredi.

Le choix des buts de son tour du chapeau en première mi-temps a vu le joueur de 34 ans claquer le ballon avec son pied gauche préféré après un centre opportun du flanc droit de Ridle Baku. Ce fut une frappe et une performance individuelles remarquables de Kruse qui peut toujours vous faire sortir de votre siège avec son éventail de compétences et sa vision incroyable. — Rae

Xhaka exact pour Arsenal contre Man United

Granit Xhaka ne marque pas beaucoup de buts, mais sa frappe contre Manchester United pourrait s’avérer cruciale dans la course aux quatre premiers. United menaçait d’égaliser aux Emirats lorsqu’il a tiré dans le troisième d’Arsenal à 20 mètres pour maintenir l’équipe de Mikel Arteta en pole position pour un retour en Ligue des champions.

Xhaka n’a pas toujours eu la relation la plus facile avec les fans d’Arsenal, mais ils l’aimaient pour celle-là. –Dawson

Garcia et Rayo Vallecano étourdissent Barcelone au Camp Nou

Alvaro Garcia a marqué un but au Camp Nou qui a eu des implications en haut et en bas de la Liga alors que Rayo Vallecano a assommé Barcelone, 1-0, ce qui en fait une troisième défaite consécutive à domicile toutes compétitions confondues pour l’équipe de Xavi. Garcia a marqué le seul but du match à la septième minute, effectuant une course brillante depuis la gauche pour s’accrocher à un ballon en profondeur d’Isi Palazon et dépasser Marc-Andre ter Stegen.

Cette victoire écarte Rayo de 10 points de la zone de largage, atténuant toute crainte de relégation, et laisse le Barça impliqué dans une bataille juste pour terminer dans le top quatre. (Cela dit, ils ont encore un coussin de six points pour le moment, et avec seulement cinq matches restants.) Plus douloureusement pour le Barça, le résultat signifie également que le Real Madrid n’est qu’à un point de décrocher son 35e titre en Liga. –Marsden

Rayo Vallecano ouvre le score contre Barcelone 😳 pic.twitter.com/ciOmhnK8nQ — ESPN+ (@ESPNPlus) 24 avril 2022

Deux équipes qui devraient s’inquiéter

Les espoirs de titre de Naples sont enfin terminés

Beaucoup pensaient que 32 ans après leur dernier titre, qui est venu avec Diego Armando Maradona comme capitaine, Napoli pourrait soulever à nouveau le trophée de Serie A. Mais clairement, la pression s’est exercée sur Luciano Spalletti et ses joueurs dans la dernière ligne droite. Napoli a commencé le sprint final presque à égalité avec l’Inter et l’AC Milan, mais après deux défaites et un match nul lors de leurs trois derniers matches de championnat, ils ont maintenant sept points de retard sur le leader. Rossoneri et cinq derrière le Nerazzuriqui ont un match en moins mercredi face à Bologne.

La défaite de dimanche à Empoli a mis à nu tous leurs combats. Ils mènent 2-0 après 53 minutes, mais encaissent 3 buts en sept minutes entre la 80e et la 87e minute ! Le second était également un cadeau de leur gardien Alex Meret. Depuis le début de la saison, les Napolitains ont perdu contre Spezia et la Fiorentina, deux fois contre Empoli, et ils ont perdu des points contre Cagliari et Vérone à 9. Pire encore, leur forme à domicile est pathétique pour un prétendant au titre : ils sont septièmes de la Serie A avec neuf victoires, trois nuls et cinq défaites.

Sauf miracle, la sécheresse de Naples se poursuivra cette saison. — Laurens

La superbe défaite 3-2 de Naples à Empoli a peut-être mis fin à leur saison tôt, les laissant se demander ce qui aurait pu être dans la course au titre de Serie A. FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images

Arminia Bielefeld sent le blues

Arminia Bielefeld a pris un gros pari la semaine dernière en se séparant de l’entraîneur Frank Kramer et en installant l’entraîneur des gardiens Marco Kostmann. Bielefeld espérait un impact immédiat à Cologne ce week-end, mais n’a pas obtenu le rebond tant attendu et la défaite 3-1 laisse le club d’Ostwestfalen dans une situation désespérée. Ils n’ont pris qu’1 point en 8 matches, languissent au 2ème fond et restent favoris pour descendre automatiquement avec le sort de Fürth déjà scellé.

Les blessures ont fait des ravages ces dernières semaines, et il est franchement difficile d’imaginer que Bielefeld se sortirait de ce gâchis. Leurs trois derniers adversaires sont à domicile contre les autres combattants de la relégation Hertha et les doubles chasseurs de trophées RB Leipzig, avec un voyage chez les rivaux du derby Bochum pris en sandwich entre les deux. — Rae

MVP du week-end

joue 1:38 Shaka Hislop dit que Gabriel Jesus devrait échanger Manchester City contre Arsenal si la rumeur d’intérêt de Mikel Arteta est vraie.

Gabriel Jesus mène Man City à une grande victoire

Pour le joueur du week-end, vous ne pouvez pas regarder au-delà de l’attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus. L’attaquant brésilien a marqué quatre fois lors de la victoire 5-1 de City contre Watford samedi, créant même l’autre pour Rodri. Ce fut une fantastique performance globale et donne à Pep Guardiola un mal de tête bienvenu avant la visite du Real Madrid à l’Etihad lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions mardi.

Jesus a trouvé des opportunités difficiles à saisir cette saison, mais il a un record de gros buts, y compris à domicile et à l’extérieur contre le Real Madrid lors des huitièmes de finale en 2020. Le joueur de 25 ans a été lié à des déménagements estivaux à Arsenal et La Juventus mais Guardiola a été fort lors de sa conférence de presse d’après-match, disant avec défi : “C’est notre joueur”. Les choses pourraient changer si City débarque Erling Haaland du Borussia Dortmund, mais Jésus pourrait encore avoir un rôle clé à jouer d’ici la fin de la saison alors que Guardiola poursuit un doublé en Premier League et en Ligue des champions. –Dawson