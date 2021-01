La fenêtre de transfert s’est ouverte début janvier et la spéculation s’intensifie sur les transactions potentielles. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

Le Bayern veut toujours Hudson-Odoi

Le Bayern Munich est toujours intéressé à tenter de signer la star de Chelsea Callum Hudson-Odoi, rapporte le Daily Mail.

Le jeune a signé un nouveau contrat qui devrait le garder à Stamford Bridge jusqu’en 2024, mais le rapport indique que le Bayern n’a pas été égaré et surveille le temps de jeu qu’il passe sous Frank Lampard cette saison.

L’été dernier, Chelsea a rejeté une offre de prêt plus une option d’achat de 70 millions de livres sterling des champions allemands, ce qui donne une idée du montant que le Bayern devra payer pour garantir sa signature.

Callum Hudson-Odoi est à nouveau dans le viseur du Bayern. IAN KINGTON / IKIMAGES / AFP via Getty Images

Arsenal mis pour la poussée de Solomon

The Guardian rapporte qu’Arsenal espère faire une offre pour le Shakhtar Donetsk Manoir Salomon cet été.

Les Gunners ont déjà fait quelques mouvements pendant la fenêtre de transfert de janvier, avec la conviction que le manager Mikel Arteta apportera des changements en profondeur au cours des prochaines fenêtres.

Après quelques bonnes performances en UEFA Champions League, Solomon est devenu l’un des principaux hommes surveillés par Arsenal.

Les loups mettent fin à l’intérêt d’Origi et Giroud

Wolverhampton Wanderers ne recherche plus d’offres pour Divock Origi ou Olivier Giroud, rapporte le Daily Mirror.

Après la fracture du crâne de Raul Jimenez, il semblait que Nuno Espirito Santo allait plonger dans le marché des transferts pour un nouvel attaquant, mais après avoir rappelé Patrick Cutrone de la Fiorentina, cela ne semble plus être le cas.

Nuno serait à la recherche de Giroud de Chelsea ou d’Origi de Liverpool, mais on lui a plutôt dit d’utiliser les ressources dont il dispose alors que la petite équipe des Wolves continue de se débattre.

Tap-ins

– Le Daily Mail rapporte qu’Arsenal et Chelsea sont deux des clubs qui envisagent de déménager pour la sensation du Bursaspor Ali Akman. Le joueur de 18 ans compte déjà neuf buts en 16 apparitions en Turquie cette saison, et si le Galatasaray et le FC Salzburg ont tenté de présenter une offre en décembre, leur incapacité à le signer a ouvert la porte à l’élite européenne pour tester les eaux .

– Le Celtic a rejoint les Rangers dans la course pour signer la starlette de Wigan Athletic Kyle Joseph, rapporte le Daily Mirror. Les Latics étant dans une situation financière difficile, il commence à sembler que leurs meilleurs joueurs pourraient finir par partir tôt ou tard, Joseph étant disponible pour les deux équipes écossaises dans le cadre d’un accord de pré-contrat cet été. Tottenham Hotspur s’intéresse également au joueur.