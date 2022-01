Le Bayern Munich confirme le départ du défenseur Niklas Suele à la fin de la saison

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.

« Ce fut un premier pas très gratifiant dans la bonne direction et un signal important à ce moment-là », a ajouté Kahn.

Il faisait partie de l’équipe qui a remporté la Ligue des champions en 2019/20, mais a raté les six premiers mois de cette saison après avoir subi une déchirure du ligament croisé au genou pour la deuxième fois de sa carrière.

Suele sera le troisième défenseur à quitter le Bayern au cours des 12 derniers mois, après le transfert de David Alaba au Real Madrid et le transfert de Jérôme Boateng à Lyon.

L’imposant joueur de 26 ans partira en transfert gratuit et aurait été lié à Chelsea, Newcastle et Barcelone.

