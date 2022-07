Le Bayern Munich conclut un accord avec la star néerlandaise Matthijs de Ligt

Les géants allemands du Bayern Munich ont ajouté un autre grand nom cet été sous la direction du tacticien annoncé Julian Nagelsmann en tant que Rekordmeister ont officiellement confirmé la signature du défenseur central international néerlandais Matthijs de Ligt.

Les Bavarois ont accepté les conditions avec De Ligt il y a deux jours selon les rapports de Romeo Agresti et ont accumulé des frais garantis considérables de 70 millions d’euros avec 10 millions d’euros supplémentaires en suppléments pour l’ancien diplômé de l’académie AFC ajax de 22 ans, qui a signé avec les troupes de Nagelsmann pendant 5 ans jusqu’en 2027.

Officiel, confirmé. Le Bayern a maintenant finalisé la signature de Matthijs de Ligt de la Juventus pour un contrat de 5 ans jusqu’en 2027. 🔴🤝 #FCBayern Le Bayern paiera 70 millions d’euros de frais garantis plus 10 millions d’euros de frais supplémentaires. pic.twitter.com/EZJKQ5j2Ri — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 19 juillet 2022

Après que le Bayern a perdu l’arrière central clé et l’international allemand Niklas Süle au profit de ses rivaux féroces, le Borussia Dortmund plus tôt cet été, la réquisition d’un remplaçant a toujours été l’une des principales cibles de Nagelsmann, De Ligt rejoignant désormais un noyau d’arrière central composé de Dayot Upamecano. , Lucas Hernández, Chris Richards et le jeune Tanguy Nianzou, Hernández étant la seule option de plus de 23 ans.

C’était une autre décision importante du Bayern cet été après avoir remporté Sadio Mané du vice-champion de Premier League Liverpool, tandis que l’été comprenait également un double coup d’Ajax pour la talentueuse starlette néerlandaise Ryan Graveberch ainsi que l’arrière droit international marocain Moussair Mazraoui.

Le Bayern devra encore potentiellement faire face à la façon dont il remplacera Robert Lewandowski après que l’icône du football polonais a échangé la Bavière contre la Catalogne lorsqu’il a terminé son déménagement tant attendu à Barcelone.

Bien que l’option d’utiliser l’un des Mané ou Serge Gnabry susmentionnés comme avant-centre sous Nagelsmann dans un profil qui pourrait être similaire à l’utilisation réussie de Timo Werner au RB Leipzig, la question demeure de savoir si oui ou non le Bayern bravera à nouveau le marché d’été avant que le club ne lance sa campagne de Bundesliga contre RBL lors de la Super Coupe DFL le 30 juillet.

Pour en savoir plus sur le Bayern Munich, lisez ci-dessous

La star allemande Leroy Sané ne pense pas à quitter le Bayern Munich cet été

Les Glasgow Rangers scellent le transfert de la starlette du Bayern Malik Tillman

Serge Gnabry met fin aux spéculations sur les transferts d’été avec une prolongation de contrat