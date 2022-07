Le Bayern Munich célèbre le prix du footballeur africain de l’année de Sadio Mane

Avant le match amical entre le Bayern Munich et Manchester City ce dimanche à Green Bay, dans le Wisconsin, celui qui ne sera pas là a défrayé la chronique.

Alors que l’équipe de Pep Guardiola devrait compter sur le nouvel arrivant Erling Haaland, l’entraîneur du Bayern Julian Nagelsmann manquera à Sadio Mane.

Se trouvant à des milliers de kilomètres de là, le trentenaire a pourtant déclenché des débordements émotionnels chez les Bavarois.

“Jamais dans l’histoire du club nous n’avons eu un footballeur africain de l’année dans notre équipe, je ne peux pas vous dire à quel point nous sommes fiers car il méritait ce prix”, a fièrement déclaré le président du Bayern, Oliver Kahn, sur les réseaux sociaux.

Les félicitations de ses coéquipiers munichois ont inondé le téléphone portable de l’attaquant qui a aidé son pays d’origine, le Sénégal, à remporter la Coupe d’Afrique des Nations 2022 lors d’une séance de tirs au but contre l’Égypte plus tôt cette année, rapporte Xinhua.

“Je remercie le peuple sénégalais et dédie ce trophée à la jeunesse de mon pays”, a déclaré l’ancien attaquant de Liverpool, après avoir reçu le prix lors de la cérémonie de remise des prix de la CAF à Rabat, la capitale du Maroc.

Mane a non seulement battu Mohamed Salah de Liverpool et Edouard Mendy de Chelsea, mais devient de plus en plus la vedette du Bayern sur la scène internationale.

Pour réduire les déplacements, le Bayern a décidé de ne pas rappeler Mane aux États-Unis. L’attaquant prend plutôt un raccourci vers Munich pour rencontrer son équipe au début de la semaine prochaine.

Parallèlement au voyage de Mane, des commentaires enthousiastes de la part des chefs d’équipe du Bayern, tels que Joshua Kimmich, ont été apportés.

“Ce n’est peut-être pas lui qui marque 40 ou 50 buts par saison, mais il a soif de titres. C’est quelqu’un qui mène le peloton et un grand personnage. C’est primordial de l’avoir avec nous », a déclaré l’international allemand.

Au-delà des chants d’éloges, l’attaquant déclenche une remontée significative de la réputation du Bayern, et pas seulement en Afrique. On dit que des millions de fans asiatiques suivent Mane dans son nouveau club avec une augmentation des ventes de chemises.

L’ancien défenseur du Bayern Sammy Kuffour a longtemps exigé que le Bayern signe une star africaine. “Cela va donner au Bayern et à la ligue allemande un gros coup de pouce en Afrique. Mane est l’une des superstars africaines », a déclaré le joueur de 45 ans.

Kuffour est convaincu que l’accord va augmenter le nombre de supporters du Bayern en Afrique. « Beaucoup suivent la Ligue des champions et le Bayern. Au Ghana et au Sénégal, il y a des millions de fans du Bayern, maintenant le nombre va encore augmenter dans de nombreux autres pays.

Le prix 2022 est la deuxième fois que Mane remporte le prix, après l’avoir fait en 2019.

Les supporters allemands attendent avec impatience le début de la saison 2022-23 avec le Bayern lors de la finale de la Super Coupe d’Allemagne contre le RB Leipzig le 30 juillet, avant le match d’ouverture de la Bundesliga contre l’Eintracht Francfort le 5 août.

