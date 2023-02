Le Bayern Munich bat Wolfsburg 4-2 et reprend la première place

Le Bayern Munich a tenu bon malgré l’expulsion de Joshua Kimmich pour battre Wolfsburg 4-2 et revenir en tête de la Bundesliga dimanche.

Kimmich a été expulsé avec son deuxième carton jaune à la 54e mais Wolfsburg n’a pas été en mesure de faire valoir sa domination alors que les visiteurs ont donné une leçon d’efficacité.

Kingsley Coman a marqué deux fois et Thomas Müller et Jamal Musiala en ont ajouté deux autres tandis que le Bayern avait également besoin du gardien Yann Sommer à son meilleur pour assurer la première victoire de l’équipe en Bundesliga de l’année.

Il suffisait au Bayern d’avoir un point d’avance sur l’Union Berlin.

Wolfsburg a réussi 22 tirs au but contre neuf pour les 10 fois champions en titre.

Wolfsburg a mis la pression dès le début mais le Bayern a frappé le premier à la neuvième minute lorsque le centre de Coman pour Müller a échappé à tout le monde et s’est glissé à l’intérieur du second poteau.

Coman n’avait pas fini. L’ailier français a rencontré le centre de João Cancelo avec une volée pour 2-0 cinq minutes plus tard, juste après que Wolfsburg ait raté une belle occasion de égaliser.

Müller, faisant sa 427e apparition pour le Bayern pour égaler le record de Gerd Müller, a célébré en se dirigeant sur le coup franc de Kimmich pour le troisième du Bayern en seulement 19e.

Malgré les buts, Wolfsburg est resté compétitif et a mérité un revers par Jakub Kaminski avant la pause.

L’équipe locale a poussé plus loin en seconde période, ratant deux bonnes occasions avant que Kimmich ne soit expulsé avec son deuxième carton jaune pour une faute sur Maximilian Arnold.

Wolfsburg a bénéficié de plus de possession mais n’a pas réussi à le faire compter avant que Musiala n’arrache le quatrième du Bayern avec un bel effort individuel à la 73e.

Mattias Svanberg a tiré un autre dos pour Wolfsburg à la 81e et Yannick Gerhardt pensait qu’il avait fait 4-3 trois minutes plus tard, seulement pour voir le but annulé par VAR pour une faute apparente dans la préparation.

Plus tôt, les buts de Jens Stage et Marvin Ducksch en seconde période avaient permis au Werder Brême de s’imposer 2-0 à Stuttgart pour la deuxième victoire consécutive des visiteurs.

Il a propulsé le promu Brême à la huitième place tandis que Stuttgart est retombé dans la zone de relégation. Stuttgart n’a plus gagné de match depuis la mi-novembre.

