Le Bayern Munich bat Schalke pour prolonger son avance

Les buts de Serge Gnabry et Eric Maxim Choupo-Moting ont aidé le Bayern Munich à devancer Schalke 2-0 au 15e tour de Bundesliga samedi soir.

Les “Bavarois” ont pris le contrôle dès le coup d’envoi mais n’ont pas pu endommager la défense bien positionnée de Schalke dans les premières étapes.

Le Bayern a finalement tenté sa chance avec des efforts à longue portée, mais ni Kingsley Coman ni Leroy Sane n’ont pu battre le gardien de Schalke Alexander Schwolow de loin, rapporte Xinhua.

Schalke a presque assommé le Bayern avec le premier match à la 24e minute, mais le gardien du Bayern Manuel Neuer était sur ses gardes et a désamorcé la tentative de Marius Bulter sous un angle serré après une contre-attaque.

Les champions du record d’Allemagne ont pris de l’élan et créé plus d’occasions grâce à Gnabry, dont le tir a été bloqué par Tom Krauss sur la ligne de but, et Choupo-Moting, qui a secoué les boiseries avec une tête à la demi-heure.

Les visiteurs ont finalement sorti l’impasse à la 38e minute lorsque la passe en talonnade de Jamal Musiala a permis à Gnabry de rentrer chez lui avec un tir bien placé dans le coin du poteau éloigné.

Le Bayern a scellé l’accord contre l’inoffensif Schalke à la 52e minute alors que Musiala dansait sur le territoire de l’hôte avant de se préparer pour Choupo-Moting, qui n’a commis aucune erreur et a battu Schwolow de l’intérieur de la surface, portant le score à 2-0 sur les tableaux de bord.

Les hommes de Julian Nagelsmann ont continué sur le pied avant mais n’ont pas pu ajouter plus de buts à leur avance car le but de Musiala a été signalé hors-jeu tandis que Gnabry, Benjamin Pavard et Ryan Gravenberch ont manqué de précision depuis des positions prometteuses.

Avec sa dixième victoire consécutive dans toutes les compétitions, le Bayern se dirige vers la pause de la Coupe du Monde de la FIFA en tant que leader de la Bundesliga.

“Si nous continuons à jouer comme nous l’avons fait lors des derniers matchs, tout est possible cette année”, a déclaré l’entraîneur du Bayern, Nagelsmann.

Ailleurs, Leipzig entre dans le top trois après avoir battu le Werder Bremen nouvellement promu 2-1.

Le Bayer Leverkusen a remporté sa troisième victoire consécutive grâce aux buts de Moussa Diaby et Jonathan Tah qui ont battu Stuttgart 2-0.

Hoffenheim a subi sa troisième défaite consécutive alors que Wolfsburg a remporté quatre victoires en autant de matchs avec une victoire 2-1 sur la route.

Bochum, menacé de relégation, a surpris Augsbourg 1-0 et Hertha Berlin a récolté des points vitaux avec un 2-0 sur Cologne.

