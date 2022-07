Le Bayern Munich annonce le cinquième ajout de l’été avec l’arrivée d’un jeune attaquant

Le Bayern Munich a annoncé sa cinquième signature cet été, le talentueux attaquant Mathys Tel rejoignant le club de Rennes pour un contrat à long terme.

Tel, qui n’a que 17 ans, est devenu le plus jeune joueur de l’histoire de Rennes lorsqu’il a fait ses débuts la saison dernière, accumulant 79 minutes d’action en 10 apparitions pour l’équipe française, et est considéré comme l’un des plus brillants espoirs du football mondial.

C’est pour cette raison que les champions allemands ont décidé de débourser 20 millions d’euros pour le talent, avec 8,5 millions supplémentaires en bonus basés sur la performance.

Si ceux-ci étaient atteints, cela ferait du Français le jeune de 17 ans le plus cher de l’histoire, éclipsant les 26,5 millions d’euros que le Borussia Dortmund a déboursés pour Jude Bellingham en 2020.

“Le FC Bayern est l’une des meilleures équipes du monde. J’ai hâte de relever ce grand défi et je vais tout donner pour ce club. J’ai été très impressionné par les discussions avec Hasan Salihamidzic et la direction du FC Bayern, et j’ai vite réalisé que je voulais absolument venir à Munich », a déclaré le jeune sur le site officiel du Bayern.

Pendant ce temps, le directeur sportif du Bayern Munich, Hasan Salihamidzic, a ajouté que “Mathys Tel est l’un des plus grands talents d’Europe, un attaquant très rapide, techniquement fort et polyvalent. Il a remporté les Championnats d’Europe avec la France U17 cette année en tant que capitaine de l’équipe. Nous le surveillons depuis longtemps et nous avons pu le convaincre de faire ses prochaines étapes importantes à Munich avec nous maintenant.

“Nous en sommes fiers, car il y avait beaucoup de clubs qui voulaient le signer. Le développement d’un jeune joueur aussi exceptionnel est un projet passionnant pour nous tous. Bien sûr, Mathys a besoin de temps, il a besoin de minutes sur le terrain et le rythme. Nous sommes tous convaincus qu’il a une belle carrière devant lui et qu’il aidera notre équipe.

Tel devient complément n°5

Tel devient le cinquième ajout de l’équipe allemande cet été, après avoir déjà ajouté Sadio Mane à leur ligne d’attaque alors qu’ils cherchent à continuer à prospérer même après le départ de la star Robert Lewandowski, qui a rejoint Barcelone.

Plus loin, ils ont ajouté le milieu de terrain central Ryan Gravenberch et l’arrière droit Nasser Mazrouai, tous deux de l’Ajax, tandis que Matthijs De Ligt a également rejoint le club de la Juventus pour renforcer le cœur de leur défense.

Matthijs de Ligt au FC Bayern, c’est parti ! Un accord verbal a été conclu ce soir car les clubs ont été en contact toute la journée – offre finale acceptée par la Juventus pour un package d’une valeur de plus de 80 millions d’euros 🚨🔴🇳🇱 #FCBayern De Ligt a déjà convenu de conditions personnelles et signera jusqu’en juin 2027. pic.twitter.com/JRQRubjVPD — Fabrice Romano (@FabrizioRomano) 17 juillet 2022

