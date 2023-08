Le Bayern Munich améliore son offre pour Harry Kane et donne un délai à Tottenham Hotspur

Les champions de Bundesliga, le Bayern Munich, ont lancé à l’équipe anglaise Tottenham Hotspurs et Harry Kane un ultimatum concernant l’avenir du skipper anglais, qui a été la cible des géants bavarois cette fenêtre de transfert.

Le Bayern veut une réponse binaire oui ou non concernant le transfert potentiel du joueur de 30 ans vers l’Allemagne d’ici la fin du vendredi 4 août, selon plusieurs sources.

Le président de Tottenham, Daniel Levy, devrait donner sa réponse avant la fin de la journée après que le Bayern a augmenté son offre pour le skipper anglais, convoité par les clubs du monde entier.

Levy, qui est connu pour être un négociateur acharné, a fait tout ce qui était en son pouvoir pour conserver l’atout le plus précieux de son équipe et traiter avec le joueur de 61 ans a toujours été une tâche difficile.

La dernière offre du Bayern se situerait autour de la région des 100 millions d’euros, plus 20 millions d’euros supplémentaires en add-ons et bonus. Kane a encore un an sur son contrat avec le club qui court jusqu’à la fin de la saison 2024.

Les champions de Bundesliga avaient une offre de 60 millions d’euros pour le déclin de l’attaquant premium la semaine dernière et ont proposé une meilleure offre, à laquelle ils s’attendent à une réponse directe.

Kane aurait été à la ligne pour un transfert vers les géants bavarois, un mouvement qui garantirait pratiquement un trophée pour l’attaquant, qui a été incroyablement constant au fil des ans, mais n’a pas de trophée à montrer pour son incroyable record de buts et son jeu. capacités.

Il a été le meilleur interprète de l’équipe londonienne saison après saison depuis sa saison d’évasion il y a plus de dix ans.

Kane a remporté le soulier d’or, le prix décerné au joueur avec le plus grand nombre de buts à la fin d’une saison, trois fois dans la Premier League incroyablement compétitive et a assumé le fardeau de Tottenham.

Kane a marqué 216 buts impressionnants en Premier League, juste derrière le légendaire Alan Shaerer, qui a 260 buts à son actif dans l’élite anglaise.