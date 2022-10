Le Bayern Munich à un point de la première place après la victoire de Hoffenheim

Le Bayern Munich a grimpé à un point du leader de la Bundesliga, l’Union Berlin, après une confortable victoire 2-0 à Hoffenheim samedi.

Le Bayern a pris les devants à la 17e minute lorsque Jamal Musiala, 19 ans, a pris un corner de Joshua Kimmich alors qu’il n’était pas marqué au second poteau. L’attaquant du Bayern Eric Maxim Choupo-Moting a ensuite doublé l’avance des visiteurs après 38 minutes, inscrivant son quatrième but en trois matchs.

L’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, qui est revenu sur le site de ses débuts d’entraîneur à seulement 28 ans, a reconnu la maturité de ses joueurs.

“Je suis très content de la performance – nous aurions pu marquer cinq buts dans les 35 premières minutes”, a déclaré Nagelsmann au SID.

“C’était une performance très confiante et adulte.”

Le gardien d’Hoffenheim, Oliver Baumann, s’est dit fier des efforts de son équipe contre un Munich en pleine forme, affirmant que “cela ne ressemble pas du tout à une défaite”.

Lors du dernier match de samedi, l’Eintracht Francfort a sorti Dortmund de la quatrième place avec une victoire dominante 3-1 à l’extérieur contre le Borussia Moenchengladbach.

Deux buts en première mi-temps du milieu de terrain danois Jesper Lindstrom ont marqué une frappe du prêteur parisien Eric Junior Dina Ebimbe, offrant à Francfort sa sixième victoire lors de ses huit derniers matchs.

Marcus Thuram de Gladbach a marqué à la 72e minute pour donner le coup d’envoi d’un retour, mais un étrange dysfonctionnement de la “caméra araignée” a forcé les joueurs à quitter le terrain pendant dix minutes, aspirant l’élan restant de l’équipe locale.

Lindstrom a déclaré que son équipe jouait si bien que même certaines des choses les plus difficiles du football sont devenues faciles.

“Nous avons marqué avec notre première chance – et avec notre deuxième chance aussi”, a déclaré Lindstrom à Sky.

“Quand vous marquez des buts comme ça, vous entraînez l’adversaire vers le bas. Le football peut être aussi simple que cela.

– ‘Meilleure réaction’ –

Ailleurs, le Borussia Dortmund a battu un Stuttgart échevelé 5-0, l’adolescent anglais Jude Bellingham marquant un doublé.

Dortmund, qui n’avait marqué que 13 buts en 10 matches de Bundesliga cette saison, a pris la tête après seulement deux minutes lorsque Bellingham a guidé un centre de l’ancien défenseur central du Bayern Niklas Suele.

Suele est entré sur la feuille de match à peine 10 minutes plus tard, craquant sur un centre de Julian Brandt.

L’adolescent américain Gio Reyna en a ajouté un autre en fin de première mi-temps, avant que Bellingham ne marque un superbe but en solo à la 53e minute pour mettre le résultat hors de doute.

Youssoufa Moukoko, 17 ans, a marqué son quatrième de la saison, en tapant sur un centre dérapé de Raphael Guerreiro à la 72e minute.

Le manager Edin Terzic a déclaré que toute l’équipe pouvait être créditée des buts, pas seulement ceux de la feuille de match.

“C’était des objectifs d’équipe. Nous avons gagné les ballons et nous avons bien combiné en équipe », a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain Julian Brandt a déclaré que la victoire était “la meilleure réaction aux critiques”.

Le départ malchanceux du Bayer Leverkusen sous Xabi Alonso s’est poursuivi à domicile contre Wolfsburg, l’équipe se disputant un match nul 2-2.

Moussa Diaby de Leverkusen a raté un penalty après seulement 11 minutes quand il a poussé un tir boiteux juste à côté du but. Remarquablement, Leverkusen n’a plus réussi à marquer sur place cette saison malgré six pénalités en 11 matchs.

Diaby a ensuite mis Leverkusen en tête deux minutes plus tard, avant de concéder un but contre son camp en boucle du milieu de terrain allemand Robert Andrich.

Leverkusen a ensuite concédé un penalty très controversé pour ce qui ressemblait à une faute commise par l’attaquant de Wolfsburg Lukas Nmecha, le capitaine Max Arnold se convertissant sur place.

L’équipe locale a égalisé tardivement grâce à Jeremie Frimpong, mais occupe la 14e place avec seulement deux victoires en 11 matchs.

À Augsbourg, Leipzig a riposté 3-0 pour faire match nul 3-3, après que l’équipe locale ait été réduite à 10 hommes.

Les buts de Mergim Berisha, Ermedin Demirovic et Ruben Vargas ont placé l’équipe locale en position dominante, avant qu’un carton rouge à Iago à la 65e minute ne ramène Leipzig dans le match.

Leipzig a marqué trois buts en 18 minutes grâce à Andre Silva, Christopher Nkunku et Hugo Novoa pour égaliser avant le choc crucial à domicile de mardi avec le Real Madrid en Ligue des champions.

Fribourg a rebondi après la démolition de la semaine dernière par le Bayern, marquant deux buts en seconde période pour reprendre la troisième place après une victoire 2-0 sur le Werder Brême.

