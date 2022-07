Le Bayern Munich a Konrad Laimer du RB Leipzig sur le radar

La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Bayern regarde Laimer de Leipzig

Le Bayern Munich est convaincu de pouvoir donner suite à la signature de Matthijs de Ligt en faisant venir le milieu de terrain du RB Leipzig Konrad Laimerselon Fabrice Romanoqui précise qu’une nouvelle offre est attendue prochainement.

Un accord a déjà été conclu à des conditions personnelles après le début des pourparlers il y a deux mois, le déménagement se rapprochant en raison de Léon Goretzka devrait rater les deux premiers mois de la saison après une opération au genou.

Romano avait précédemment rapporté que Laimer était également repéré par des clubs de Premier League. Son contrat à Leipzig expire en 2023.

Laimer et l’entraîneur du Bayern, Julian Nagelsmann, se connaissent tous deux depuis leur passage à Leipzig, où le milieu de terrain autrichien est présent depuis 2017.

Si Laimer s’envolait pour le Bayern, cela poursuivrait une tendance récente des joueurs de Leipzig à rejoindre leurs rivaux de Bundesliga tels que Josué Kimmich, Dayot Upamecanoet Marcel Sabitzer.

Le Bayern s’est occupé cet été de la signature de De Ligt (Juventus), Sadio Mané (Liverpool), et les deux Noussair Mazraoui et Ryan Gravenberch d’Ajax. La partie allemande a également confirmé mardi que Robert Lewandowski avait finalement officialisé son transfert à Barcelone.

09h27 BST: Oleksandr Zinchenko a quitté le camp d’entraînement de Manchester City aux États-Unis afin de terminer son transfert à Arsenal, L’athlétisme rapports.

Des sources ont déclaré à James Olley d’ESPN la semaine dernière que l’équipe de Mikel Arteta avait ravivé son intérêt pour Zinchenko après avoir raté Lisandro Martinezqui a rejoint Manchester United en provenance de l’Ajax.

City, champion de Premier League, est à Houston pour le match amical de pré-saison de mercredi contre le Club America, mais Zinchenko s’est rendu à Orlando pour rejoindre les Gunners et subir un examen médical.

Zinchenko, 25 ans, devrait signer un contrat de quatre ans avec Arsenal, le joueur devant déménager pour un montant initial d’environ 30 millions de livres sterling.

08h42 BST: Jesse Lingard prendra une décision sur son avenir d’ici le week-end alors que West Ham United, Everton, Tottenham Hotspur et Nottingham Forest se battent tous pour sa signature, ont déclaré des sources à Rob Dawson d’ESPN.

L’ancien milieu de terrain de Manchester United envisage également une offre lucrative d’Abu Dhabi, mais un transfert vers la MLS a été exclu, ont ajouté des sources. Lingard a également une offre sur la table d’un club saoudien et une décision finale concernant son prochain déménagement est attendue avant vendredi.

Le joueur de 29 ans est un agent libre après avoir officiellement quitté Old Trafford suite à l’expiration de son contrat fin juin. Il s’est entraîné seul pendant les vacances d’été et rejoindra son nouveau club une fois l’accord conclu.

Lingard a quitté United après avoir lutté pour des opportunités la saison dernière. Il aime le football régulier en équipe première dans son prochain club et espère toujours revenir dans l’équipe d’Angleterre avant la Coupe du monde, qui débutera au Qatar en novembre.

08h00 BST : Comme mentionné ci-dessus, Barcelone a annoncé mardi soir la signature de Robert Lewandowski du Bayern Munich, devenant la cinquième arrivée du club de LaLiga cet été.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a confirmé samedi que les clubs étaient parvenus à un accord verbal pour le transfert de l’attaquant de 33 ans, mais le transfert est désormais terminé.

Lewandowski signera un contrat de quatre ans avec une clause libératoire fixée à 500 millions d’euros, a indiqué Barcelone dans un communiqué. Il lui restait 12 mois sur son contrat avec le Bayern et a déménagé à Barcelone pour 45 millions d’euros avec un éventuel 5 millions d’euros de bonus, ont confirmé les 26 fois champions d’Espagne.

L’international polonais s’est joint à ses nouveaux coéquipiers lors de la tournée de pré-saison du Barca aux États-Unis lundi avant leur match amical contre l’équipe de la Major League Soccer, l’Inter Miami, mardi soir.

Lewandowski a remporté deux fois le Golden Boot en tant que meilleur buteur d’Europe et a terminé deuxième du Ballon d’Or 2021. Il rejoint Pablo Torre, Franck Kessie, Andreas Christensen et Raphinha en tant qu’ajouts alors que Barcelone cherche à constituer une équipe pour concourir pour la Liga et la Ligue des champions sous la direction de l’entraîneur Xavi Hernandez.

– Comment Lewandowski du Barca a battu Ronaldo et Messi au Bayern

PAPIER GOSSIP

– L’Internazionale pourrait encore perdre Milan Skriniar au Paris Saint-Germain après avoir apparemment été battu à la signature du défenseur turinois Bremer par la Juventus, selon Calciomercato. L’Inter insiste toujours sur le fait que l’international slovaque ne partira pas pour le PSG à moins qu’il ne reçoive entre 60 et 65 millions d’euros avec des bonus. Alors que Bremer, la cible principale, devrait rejoindre ses rivaux de Serie A, le départ de Skriniar laisserait l’Inter dans une position précaire.

– Barcelone et Chelsea sont en discussions directes concernant César Azpilicuetarapports Fabrice Romanoqui ajoute que le Blaugrana tentent d’accélérer les négociations. Azpilicueta attend que les deux clubs parviennent à un accord car Barcelone a une offre prête pour le défenseur depuis des mois qui le garderait avec eux jusqu’en 2024.

– En plus de réaffirmer les liens entre Napoli et le défenseur central de Fenerbahce Kim Min Jae, La Gazzetta dello Sport ont suggéré que Gli Azzuri visent à faire venir Hellas Verona Giovanni Siméone et celui de Cagliari Nahitan Nandez. Ces mouvements seraient plus susceptibles de se produire si Andréa Petagnale déménagement de à Monza se concrétise et Fabien Ruiz départ de Naples.

– N’ayant pas été convaincu au départ, l’arrière gauche de l’Ajax Nicolas Tagliafico est désormais proche de rejoindre Lyon, comme le rapporte L’Équipe. L’Argentin devrait signer un contrat de trois ans avec l’équipe de Ligue 1 d’ici la fin de la semaine.

– Salernitana a tourné son attention vers le Hertha Berlin Krzysztof Piatek alors qu’ils s’efforcent de signer un attaquant, tel que rapporté par Sky Sports Italie, qui ajoutent que la Fiorentina a choisi de ne pas signer définitivement le Polonais après sa période de prêt. D’autres noms liés à Salernitana sont ceux de Villarreal Boulaye Diala Sampdorie Federico Bonazzoli et Internazionale Andréa Pinamonti.