Un mardi après-midi chargé, il y a eu un certain nombre de résultats notables. Le match le plus marquant de la journée a été le voyage de Barcelone à l’Allianz Arena pour affronter le Bayern Munich.

Alors que Barcelone cherchait à résoudre son plus grand ennemi au cours des dernières annéesle jeu avait une signification pour une autre raison.

Le Bayern bat le Barça au retour de Lewandowski

Le Bayern Munich a gâché le retour de Robert Lewandowski en Bavière mardi. L’attaquant superstar a joué huit saisons avec le club allemand, mais a été transféré à Barcelone cet été. Le Bayern a gardé Lewandowski silencieux et a battu le Barça 2-0 dans la nuit.

Alors que les visiteurs ont quelque peu dominé les géants allemands en première mi-temps, le Bayern a marqué deux fois en quatre minutes en seconde période pour remporter le match. Lucas Hernandez a marqué de la tête sur corner pour ouvrir le score. Leroy Sane a terminé le Barca avec une belle course et une finition intelligente pour doubler l’avance du Bayern.

Lewandowski a eu des occasions de marquer, mais n’a pas pu capitaliser sur ses chances.

Liverpool retrouve le chemin de la victoire

Liverpool a rebondi après une performance embarrassante contre Naples la semaine dernière. Les Reds avaient besoin d’un but tardif de Joel Matip pour prendre les trois points du groupe A. Mohamed Salah a marqué son premier but en cinq matches pour donner l’avantage à Liverpool en début de match. L’Ajax, cependant, a répondu en égalisant le score à peine 10 minutes plus tard.

Mohammed Kudus a frappé une frappe tonitruante dans le coin supérieur pour porter le score à 1-1. C’était le cinquième but du Ghanéen en quatre matches pour l’Ajax. Le match est resté au même niveau jusqu’à ce que Matip marque une tête à la 89e minute du match. Bien que le ballon n’ait pas touché le fond du filet, la montre de l’arbitre a sonné, signalant qu’un but avait été marqué. Les rediffusions ont montré que le ballon avait franchi la ligne de but avec de la place à revendre. C’était la première victoire de Liverpool en deux semaines.

Le Sporting s’arrête tard contre les Spurs

Tottenham Hotspur a cependant perdu son premier match de la campagne en cours. Les Spurs ont craché au Portugal en perdant le match 2-0 grâce à deux buts tardifs du Sporting. Le gardien Hugo Lloris pensait avoir valu un point aux Spurs sur la route après un arrêt tentaculaire à la 89e minute du match. Le Sporting, cependant, avait d’autres idées.

Paulinho a marqué quelques secondes après l’arrêt de Lloris et le corner qui en a résulté. Avec la victoire essentiellement dans le sac, le Sporting a ajouté un autre but à peine deux minutes plus tard. Arthur Gomes, qui venait d’être remplacé dans le match, a fait une course folle à travers la défense des Spurs et est rentré chez lui pour ne pas se tromper sur le résultat. La victoire était la première du Sporting contre une équipe anglaise en une décennie.

