Le Bayern Eye Koulibaly crée un duo de rêve avec Upamecano

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux s’intensifient, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

Le Bayern souhaite que Koulibaly crée un duo de rêve

Le Bayern Munich cherche à assembler un duo défensif de rêve en associant Napoli Kalidou Koulibaly aux côtés de la signature récente Dayot Upamecano, dit Tuttosport.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Koulibaly, comme Upamecano, a été l’un des défenseurs les plus recherchés ces dernières saisons. Koulibaly a été suivi à la fois par Manchester United et Manchester City et a fait partie de l’équipe de Serie A de la saison quatre années de suite.

Tuttosport rapporte que le président de Naples, Aurelio De Laurentis, et le représentant de Koulibaly, Fali Ramadani, se sont rencontrés pour discuter de l’offre de 39 millions de livres sterling du Bayern.

On pense que l’offre de 39 millions de livres sterling est inférieure à ce que Napoli recherche, mais ils pourraient être forcés d’accepter cette décision étant donné les ramifications financières du coronavirus.

Le Bayern a confirmé la signature d’Upamecano du RB Leipzig en février, et la signature de 38,5 millions de livres sterling rejoindra le club en juillet.

Kalidou Koulibaly a été sur le radar de plusieurs grands clubs. Franco Romano / NurPhoto via Getty Images

Man United veut Varane cet été

Manchester United envisage un changement pour un objectif à long terme Raphaël Varane en été, selon le Daily Express.

2 Liés

Le contrat existant du Français à Madrid expire en 2022, ce qui signifie que les meilleures chances de United de le signer viennent à la fin de cette saison, lorsque Madrid recevrait des honoraires pour le défenseur central.

Varane pourrait être disponible pour 50 millions de livres sterling, bien que Madrid puisse penser qu’ils peuvent tenir 70 millions de livres sterling compte tenu de la pénurie de meilleurs défenseurs – et disponibles – en Europe.

Varane a remporté tous les trophées à sa disposition en Espagne et peut penser qu’il est temps de tenter sa chance dans un nouvel endroit.

Varane a failli rejoindre United auparavant, mais le patron de Madrid, Zinedine Zidane, a laissé entendre qu’il aimerait que le joueur reste au Bernabeu, d’autant plus qu’il y a une incertitude sur l’avenir de Sergio Ramos.

Pep fait allusion à la sortie de Garcia pour le Barça

Pep Guardiola a apparemment admis que Eric Garcia déménagera à Barcelone cet été.

Le contrat de Garcia expirera à la fin de la saison en cours et Barcelone n’a pas caché qu’il aimerait démissionner du joueur qui les a quittés pour rejoindre Guardiola à Manchester City en 2017.

S’adressant aux journalistes, Guardiola a expliqué que Garcia était « comme un fils » pour lui et a ajouté « Je pense qu’il va jouer à Barcelone et c’est un joueur de premier plan ».

Garcia a impressionné pour Manchester City la saison dernière, ce qui, admet Guardiola, a rendu difficile de le quitter cette saison.

L’entraîneur de Barcelone, Ronald Koeman, a exhorté les responsables du Barca à choisir Garcia en janvier, mais le club n’a pas été en mesure de lui garantir les finances.

Tap-ins

– Milieu de terrain de Newcastle United Kyle Scott s’est rendu aux États-Unis pour tenter de gagner un transfert avec le FC Cincinnati, rapporte le Sun. Le joueur de 23 ans a rejoint Newcastle en provenance de Chelsea pour un contrat de deux ans au début de la saison 2019-2020, mais il n’a pas encore fait d’apparition pour les Magpies. Le patron de Cincinnati, Jaap Stam, souhaite jeter un coup d’œil au jeune en vue de le signer avant la nouvelle saison.

– Lecture du défenseur Omar Richards rejoindra le Bayern Munich cet été, rapporte le Daily Mail. L’arrière gauche a déjà passé un examen médical et signera un contrat de quatre ans. Richards est sans contrat à la fin de la saison et maintenant, après avoir terminé son examen médical au Royaume-Uni en raison des restrictions COVID, il déménagera en Allemagne cet été. Le Bayern aime aussi Norwich City Max Aarons.