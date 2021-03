Avec 10 matchs restants pour chaque équipe, le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, applique la règle sur les 18 clubs et leurs cibles pour le reste de la saison.

1. Bayern Munich | 55 points: Quelle étrange saison cela a été pour le Rekordmeister alors qu’ils tirent pour neuf titres de champion d’affilée. Leur tir n’a pas été le problème: Robert Lewandowski est en passe de battre le record de Gerd Muller de 40 buts pour une seule saison et en équipe (71 buts), ils marquent en moyenne une fois toutes les 5,5 tentatives, ce qui est incroyablement efficace. Défendre reste le point d’interrogation pour l’équipe de Hansi Flick: c’est la campagne la plus généreuse du Bayern à l’arrière depuis près de 30 ans, après avoir abandonné 34. Mais si vous pouvez donner à Dortmund une avance de deux buts en neuf minutes (comme ils l’ont fait lors de la récente Klassiker et toujours gagner, devrait-on s’inquiéter?

La confrontation du 3 avril à Leipzig est imminente. Une victoire du Bayern à la Red Bull Arena contribuerait grandement à décrocher une 30e Bundesliga Meisterschale.

2. RB Leipzig | 53 points: Il n’y a pas si longtemps, il y avait un écart de sept points, mais maintenant il n’y en a plus que deux. Bien qu’ils aient été éliminés de la Ligue des champions par Liverpool, Leipzig est obstiné et organisé, comme en témoigne une série de six victoires consécutives en Bundesliga. Ils sont quatre points de mieux qu’ils ne l’ont jamais été après 24 tours. Une septième victoire consécutive contre l’Eintracht Francfort dimanche serait un nouveau record personnel en Bundesliga pour l’entraîneur de 33 ans Julian Nagelsmann.

Ils le font à l’opposé du Bayern, avec la défense la plus serrée (20 buts encaissés) et sans buteur prolifique après avoir laissé Timo Werner déménager à Chelsea cet été – Christopher Nkunku ouvre la voie avec six buts dérisoires en Bundesliga. Est-ce la saison pour Leipzig pour enfin battre le Bayern dans un face à face qui compte vraiment? Le côté Sachsen ne montre aucun signe de départ.

3. VfL Wolfsburg | 45 points: Que Wolfsburg se retrouve dans le top trois est une surprise, d’autant plus si l’on considère que l’entraîneur Oliver Glasner avait un pied à la porte après des différences créatives avec le chef sportif Jorg Schmadtke il y a quelques mois à peine. « Gritty, not pretty » est une règle à vivre dans cette ville connue pour la construction automobile. Wolfsburg rend la vie difficile à quiconque avec sa détermination et sa structure contre le ballon.

Une mention spéciale ici pour le pressage de Xaver Schlager et de son partenaire de milieu de terrain Maximilian Arnold, qui est de retour en équipe nationale allemande. Ensuite, vous avez l’attaquant physique Wout Weghorst et ses 15 buts. La défaite de la semaine dernière au TSG Hoffenheim n’était que leur troisième en championnat cette année et, je suppose, un blip.

4. Eintracht Francfort | 43 points: La révélation de la saison. OK, je sais que l’équipe d’Adi Hutter n’a pris qu’un point lors des deux derniers matchs, mais avant cela, l’Eintracht jouait le meilleur football de toutes les équipes d’Allemagne.

Nous avions l’habitude de penser à Francfort comme une équipe pressante implacable qui lui donnerait tout pour récupérer le ballon. Pourtant, ils ont ajouté un style considérable à leur répertoire, et une grande partie est liée à une intrigante configuration tactique de base 3-4-2-1: mention spéciale pour la paire de n ° 10 complémentaires, Daichi Kamada et Amin Younes, derrière l’attaquant prolifique Andre Silva, buteur de 19 buts. Ces derniers jours, le départ potentiel du directeur sportif Fredi Bobic a fait la une des journaux à Francfort. Leur match de dimanche à Leipzig devrait nous en dire long sur la poussée des Eagles en Ligue des champions.

5. Bayer Leverkusen | 40 points: Vous pourriez ressentir le soulagement la semaine dernière alors que Werkself («club d’usine») a augmenté la productivité au bon moment. Une victoire 1-0 à l’extérieur du Borussia Monchengladbach, sécurisée par un but de Patrik Schick, a levé la morosité dans le camp de Leverkusen. Auparavant, ils n’avaient enregistré qu’une seule victoire en neuf matchs de compétition tout en étant expulsés de la DFB-Pokal et de la Ligue Europa.

L’entraîneur Peter Bosz, salué plus tôt cette saison pour son approche énergique, a soudainement été confronté à des questions difficiles. Il a montré que son équipe pouvait également s’asseoir profondément et attendre le bon moment comme ils l’ont fait au Borussia Park. Lorsque le défenseur Jonathan Tah contribue de manière aussi massive, Leverkusen pourrait bien être sur le chemin du retour, car une place en Ligue des champions est toujours à leur portée.

jouer 1:36 Après qu’Erling Haaland ait écrit plus d’histoire en Ligue des champions, Julien Laurens explique pourquoi il pourrait rejoindre Man City.

6. Borussia Dortmund | 39 points: Si près et pourtant si loin. La semaine dernière, Dortmund était à portée de main d’un point précieux loin du Bayern, mais n’a pas pu franchir la ligne. Je pense que de bonnes choses se passent sous l’entraîneur par intérim, Edin Terzic. Le football de BVB est moins prévisible, à la fois tactiquement et en termes de jeu de transition. Ils traitent même assez bien les blessures. Nico Schulz, qui n’a pratiquement pas joué cette saison jusqu’à ces dernières semaines, est venu remplacer Raphael Guerreiro, l’arrière latéral hors de combat, et a prospéré, du moins dans un sens offensif.

La présence d’Erling Haaland – avec ses 19 buts en 19 matchs – signifie ignorer Dortmund à vos risques et périls, et il devra être vif car le BVB a des matchs clés contre Francfort, Wolfsburg et Leipzig, ainsi qu’un affrontement. avec Leverkusen le dernier jour de la saison.

7. FC Union Berlin | 35 points: Qui a vu Union aussi haut dans le classement lors de sa deuxième saison de Bundesliga seulement? Je l’avoue, je ne l’ai pas fait. C’est sur le mérite, bien sûr, même si les performances récentes ont été efficaces plutôt que accrocheuses. Leurs cinq derniers matchs ont vu Die Eisernen marquer seulement deux fois tout en concédant deux fois. Si le football européen est la cible des spécialistes du tirage au sort d’Urs Fischer, et que ce serait toujours contre toute attente, ils doivent traduire la créativité de Max Kruse en buts. Ils ont moins de soucis à l’autre bout et le défenseur Marvin Friedrich est en passe de devenir le premier Unioner à jouer pour l’Allemagne. Leverkusen est sur sa piste.

8. SC Fribourg | 34 points: Nous ne semblons jamais apprendre à ne pas sous-estimer Fribourg. Le club de Breisgau est le maître de faire un peu de chemin et de jouer à un concept d’équipe – l’idée de l’entraîneur le plus ancien de la Bundesliga, Christian Streich. Parfois, ils sont surpassés, comme par Leipzig lors d’une défaite 3-0 la semaine dernière, mais rarement dépassés ou dépassés.

Fribourg est rarement tributaire de la qualité individuelle et il s’agit toujours davantage du collectif. L’ailier Vincenzo Grifo connaît sa meilleure saison de son histoire, bien qu’il ait quelque peu ralenti ces dernières semaines. Le capitaine Christian Gunter excelle constamment en jouant derrière Grifo sur un côté gauche dynamique. Fribourg continue de courir.

9. VfB Stuttgart | 33 points: Ils ont été un enrichissement très agréable pour la Bundesliga cette saison. Stuttgart est, bien sûr, un club colossal avec une riche tradition, mais j’admire la façon dont ils se sont réinventés sous leur impressionnant entraîneur américain, Pellegrino Matarazzo.

Aucune équipe ne lance des compteurs ultra-rapides comme Stuttgart. Le Schwaben sont à leur niveau le plus dangereux lorsque la possession change en leur faveur et que plusieurs joueurs s’engagent à la pause. Silas Wamangituka est le représentant le plus habile de cet art et a 11 objectifs à montrer pour ses efforts. L’attaquant autrichien géant Sasa Kalajdzic est un adversaire très difficile, et a fait mieux (12 buts en 23 matchs) que son coéquipier Silas Wamangituka (11) en attaque. Hélas, conserver ces atouts pourrait s’avérer impossible alors que des clubs plus riches appellent.

10. Borussia Monchengladbach | 33 points: Un club qui fait l’actualité pour de mauvaises raisons. Tout a mal tourné depuis qu’il a été annoncé le 15 février que l’entraîneur Marco Rose partirait pour Dortmund la saison prochaine. La chute des poulains a été dramatique. Cinq défaites successives dans toutes les compétitions et six défaites en sept – appelez cela comme vous voulez. Le directeur général Max Eberl a déclaré que Rose verrait la saison finie, mais une défaite contre Augsbourg lors du match de vendredi mettrait sûrement cette perspective en doute. Malheureusement, c’est une équipe en mode crise.

11. TSG Hoffenheim | 30 points: Une grosse énigme, et une histoire de plus de négatifs que de positifs, même s’ils ont enregistré l’un de leurs meilleurs résultats de la saison la semaine dernière contre Wolfsburg, gagnant 2-1, et sont sur une série de quatre matchs invaincus en championnat. Les performances sous Sebastian Hoeness ont été inégales et la manière de leur sortie apprivoisée de la Ligue Europa signifie que des questions seront posées en pensant à l’avenir.

jouer 1:15 Archie Rhind-Tutt décrit le rôle de Josh Sargent sous Florian Kohfeld après avoir marqué son troisième but de la saison de Bundesliga.

12. Werder Brême | 30 points: L’entraîneur Florian Kohfeldt respire beaucoup plus facilement après quatre points en deux matchs clés contre des rivaux directs dans la moitié inférieure, Cologne et Bielefeld. Brême, qui n’est resté en place la saison dernière que grâce à une victoire en séries éliminatoires contre Heidenheim, est bien parti pour préserver son statut de Bundesliga. Le football n’a pas été éblouissant, mais il ne le sera probablement jamais cette saison. L’international américain Joshua Sargent, avec trois buts en autant de matchs, montre pourquoi Kohfeldt le classe si haut.

13. FC Augsbourg | 26 points: Jusqu’à récemment, il y avait de sérieux doutes quant à savoir si l’entraîneur Heiko Herrlich serait autorisé à maintenir le cap. Les changements d’entraîneur ces dernières années ont en fait fonctionné pour le directeur général Stefan Reuter, mais Reuter a toujours déclaré que Herrlich n’était pas en danger. Augsburg, qui fait partie du mobilier de la Bundesliga depuis une décennie maintenant, devrait rester en place. Pourtant, à part le fougueux gardien Rafal Gikiewicz, personne ne s’est démarqué.

14. FC Cologne | 22 points: Attachez vos ceintures de sécurité et préparez-vous à une finition tendue. Cologne reste plutôt solide défensivement, d’autant plus que Jorge Mere est revenu de blessure. Le problème continue d’être un manque de punch offensif, non aidé par la blessure à long terme de Sebastian Andersson. Emmanuel Dennis n’a pas convaincu depuis son adhésion en prêt du Club de Bruges. Dieu merci pour le vivant Elvis Rexhbecaj prêté par Wolfsburg, qui a fourni une étincelle. Il y a du travail à faire dans la ville de la cathédrale, cependant, avant que tout le monde puisse expirer.

15. Hertha Berlin | 21 points: Les grands sous-performants de la campagne. L’équipe de Hertha, avec des artistes comme Matheus Cunha et des finisseurs éprouvés comme Jhon Cordoba, n’a pas été conçue pour une bataille de relégation, mais c’est ce à quoi ils sont confrontés. La victoire de la semaine dernière sur Augbsurg n’était que leur deuxième en 2021. En retournant dans le futur avec l’entraîneur Pal Dardai, du moins à court terme, Hertha semble mieux armé qu’auparavant pour le nécessaire broyage des résultats. Je les vois rester debout.

16. Arminia Bielefeld | 19 points: Au début de la saison, la plupart auraient dit que la 16e place, la place des éliminatoires de relégation, représenterait le succès pour Arminia nouvellement promu. Alors, que font-ils? Dites au revoir à l’entraîneur Uwe Neuhaus lorsqu’il est en 16e position pour être remplacé par Frank Kramer. Jusqu’à présent, sous Kramer, cela fait un point en deux matchs et aucun but marqué. Il ne sera pas facile pour Bielefeld de rester en place, mais le gardien de but Stefan Ortega s’est montré bien au-dessus de la moyenne de la Bundesliga à ce poste.

17. Mayence | 18 points: Ce sont les grands survivants pour éviter la relégation. Est-ce que nous ferions passer Mayence pour se sauver à nouveau? Bo Svensson leur a donné une meilleure plate-forme tactique et une confiance visible depuis sa prise de fonction en janvier. Les victoires sur Leipzig, Union et Gladbach, ainsi qu’un nul après avoir été deux à Leverkusen, nous ont montré un visage différent de la Hesse rhénane. Trois matchs en autant de semaines début avril contre Cologne, Bielefeld et Hertha seront très instructifs.

18. Schalke 04 | 10 points: En tant que commentateur, je répugne à déclarer quelque chose avant qu’il ne soit arithmétiquement irréductible, mais je ne peux honnêtement pas donner à Schalke même une chance de rester dans l’élite. Dimitrios Grammozis, leur cinquième entraîneur dans une campagne inoubliable, a obtenu un point sur un match nul 0-0 avec Mayence lors de son match d’ouverture, mais la performance a été complètement dépourvue de qualité. La dernière relégation de Schalke remonte à 1988 et ils sont restés dans la 2. Bundesliga jusqu’en 1991. Moi, avec beaucoup d’autres, je vais les manquer.