Le Bayern Munich, champion d’Europe en titre, et l’équipe qu’ils ont battue lors de la finale de la Ligue des champions de l’année dernière, le Paris Saint-Germain, ont publié des déclarations s’opposant à la création d’une Super Ligue européenne.

Manchester United, Manchester City, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur, le Real Madrid, Barcelone, l’Atletico Madrid, la Juventus, l’Internazionale et l’AC Milan sont les 12 membres fondateurs d’un projet de tournoi d’échappée, qui a été annoncé dimanche.

Cependant, après que le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, deux des prétendants au tournoi à 20 équipes, qui comptera 15 membres permanents et cinq places de qualification, ont exprimé leur opposition à sa création, le Bayern a annoncé qu’il ne rejoindrait pas.

« Le FC Bayern Munchen a une position claire sur la question de la Super League », lit-on dans un communiqué du Bayern.

Le président du Bayern, Herbert Hainer, a ajouté: « Nos membres et fans rejettent une Super League. En tant que FC Bayern, notre souhait et notre objectif sont que les clubs européens vivent la merveilleuse et émotionnelle compétition qu’est la Ligue des champions et la développent avec l’UEFA. FC Le Bayern dit non à la Super League. «

Le PDG Karl-Heinz Rummenigge a également déclaré: « Au nom du conseil d’administration, je tiens à préciser explicitement que le FC Bayern ne participera pas à la Super League.

« Le FC Bayern est solidaire de la Bundesliga. Cela a toujours été et c’est un grand plaisir pour nous de pouvoir jouer et représenter l’Allemagne en Ligue des champions.

«Nous nous souvenons tous avec émotion de notre victoire en Ligue des champions 2020 à Lisbonne – vous n’oubliez pas un moment aussi joyeux. Pour le FC Bayern, la Ligue des champions est la meilleure compétition de clubs au monde.

Le PSG a également exprimé son désaccord avec la création de la compétition.

« Le Paris Saint-Germain est fermement convaincu que le football est un jeu pour tous », lit-on dans un communiqué du président du club Nasser Al-Khelaifi. «J’ai été cohérent sur ce point depuis le tout début.

« En tant que club de football, nous sommes une famille et une communauté dont le tissu est nos supporters – je pense que nous ne devons pas l’oublier. Il est clairement nécessaire de faire progresser le modèle de compétition de l’UEFA, présenté par l’UEFA hier. [Monday] et la conclusion de 24 mois de consultations approfondies et collaboratives sur l’ensemble du paysage du football européen.

« Nous pensons que toute proposition sans le soutien de l’UEFA – une organisation qui œuvre pour faire progresser les intérêts du football européen depuis près de 70 ans – ne résout pas les problèmes auxquels la communauté du football est actuellement confrontée, mais est plutôt motivée par ses intérêt.

« Le Paris Saint-Germain continuera à travailler avec l’UEFA, l’Association des clubs européens et toutes les parties prenantes de la famille du football – sur la base des principes de bonne foi, de dignité et de respect de tous. »

De nombreux clubs de Super League européenne ont suggéré dans un communiqué de continuer à participer à leurs ligues nationales, mais toutes les fédérations locales concernées les ont menacés d’expulsion si le tournoi avait lieu.

Les présidents de l’UEFA (Aleksander Ceferin) et de la FIFA (Gianni Infantino) ont également vivement critiqué le projet de Super League.