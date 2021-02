Le commentateur principal de la Bundesliga d’ESPN, Derek Rae, évalue quels clubs allemands de haut niveau se sont le plus aidés dans une fenêtre de transfert de janvier beaucoup plus calme que d’habitude.

Je dois être honnête en déclarant que, sur la liste des choses qui m’excitent dans le football, le jour de la date limite de transfert arrive généralement en dernier. La plupart des clubs bien gérés font leurs devoirs à l’avance et n’ont donc guère besoin de la ruée vers le sucre d’une signature de dernière minute. La fenêtre de janvier de cette année a également suivi une période de transfert estivale beaucoup plus tardive, et nous restons dans une pandémie financièrement restrictive, ce qui signifie que l’activité était toujours plus sous le radar.

Un aspect de la date limite que je peux recommander à l’Angleterre, cependant, est l’arrivée plus précoce de l’Allemagne. Tout se sent un peu plus civilisé quand il se termine à 18 heures!

Pour être juste, il est important de regarder qui a fait quoi et pourquoi en Bundesliga. Sans surprise, les deux clubs les mieux soutenus, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, n’ont signé personne de l’extérieur. Le BVB doit attendre l’été pour un nouveau chapitre, probablement avec un tout nouvel entraîneur, tandis que le directeur sportif du Bayern, Hasan Salihamidzic, avait déclaré aux fans du Bayern qu’il n’y aurait pas d’ajouts d’hiver.

À la prochaine fenêtre, cependant, le Bayern espère avoir le Dayot Upamecano du RB Leipzig à bord. L’agent du joueur, Volker Struth, est apparu dimanche dans l’émission Doppelpass de Sport 1 et a confirmé une clause de rachat de 42,5 millions d’euros. Sécuriser Upamecano à ce prix sera la première priorité de Salihamidzic, et le Bayern est en pole position malgré la concurrence des clubs de Premier League.

Leipzig a déjà commencé à se préparer à la vie après Upamecano en se rapprochant du prometteur de Strasbourg Mohamed Simakan. Le contrat devrait être signé la semaine prochaine. Déjà dans l’équipe cet hiver, le milieu de terrain très apprécié Dominik Szoboszlai, arrivé le mois dernier du club frère autrichien du FC Salzburg pour environ 25 millions d’euros, bien qu’une blessure d’un ravisseur ait empêché un début précoce à Leipzig.

Le Bayer Leverkusen a été aussi occupé que quiconque dans la moitié supérieure du tableau. L’arrière droit a posé un léger problème – rappelez-vous également que Lars Bender prend sa retraite à la fin de la saison. C’est ainsi que sont venus Jeremie Frimpong du Celtic et Timothy Fosu-Mensah de Manchester United. Remarquez, tous deux ont figuré dans l’émission d’horreur du club sur une sortie de DFB-Pokal aux mains de Rot-Weiss Essen de quatrième rang la semaine dernière. La Werkself (« Factory XI ») souffrent également d’un manque de productivité en Bundesliga, avec une seule victoire sur les sept dernières.

Demarai Gray de Leicester City peut-il vous aider? C’est une signature intrigante pour leur aile sur une base de risque relativement faible à 2 millions d’euros et un contrat d’une durée de 18 mois seulement. Gray sera dans un premier temps derrière Moussa Diaby, Leon Bailey et Karim Bellarabi mais pourrait faire partie de l’équipe dès ce week-end.

Le directeur sportif très respecté du Borussia Mönchengladbach, Max Eberl, est en congé sabbatique depuis le mois de janvier, mais cela n’a pas empêché le club de construire pour l’avenir. Le milieu de terrain central de dix-neuf ans, Kouadio Kone, originaire de Toulouse, s’est joint à lui pour devenir le successeur à long terme de Denis Zakaria. Les fans américains de Bundesliga seront ravis de la signature de l’arrière droit Joe Scally du New York City FC, même si la paperasse a été faite il y a longtemps. Le joueur de 18 ans se dirige vers le club parfait pour la prochaine étape de son développement.

En parlant d’Américains, j’aime beaucoup TSG Hoffenheim sortir et obtenir Chris Richards en prêt du Bayern. D’une part, c’est du pur pragmatisme avec Benjamin Hubner, Ermin Bicakcic et Kevin Akpoguma sur la liste des blessés. De plus, bien sûr, Richards s’est déjà allié avec l’entraîneur Sebastian Hoeness avec l’équipe de réserve du Bayern qui a remporté la 3. Liga (troisième niveau national) la saison dernière.

Le Bayern Munich s’est positionné pour signer le Dayot Upamecano du RB Leipzig cet été. Mario Hommes / DeFodi Images via Getty Images

Mais Richards, un peu joueur pour le Bayern cette saison, est prêt pour plus, et à très court terme, il n’obtiendra pas cette expérience avec le Rekordmeister. De manière significative, cependant, le PDG et président du conseil d’administration du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a déclaré à Sky Deutschland cette semaine qu’ils considéraient Richards comme quelqu’un qui pouvait contribuer davantage à Munich le prochain trimestre et au-delà. La décision de l’envoyer en prêt est une décision judicieuse de toutes les parties.

L’attaque déjà puissante de l’Eintracht Francfort, propulsée par Andre Silva, a reçu un coup de pouce avec le retour en prêt de Luka Jovic du Real Madrid. Trois buts lors de ses quatre premiers matchs témoignent du potentiel de Francfort de pousser fortement pour l’Europe et peut-être même une place en Ligue des champions.

D’un attaquant serbe à un Croate: l’Union Berlin est parti tard avant de faire venir le finisseur naturel Petar Musa du Slavia Prague, une décision rendue nécessaire par la blessure au genou d’Anthony Ujah. Le FC Augsburg, quant à lui, devrait s’aider lui-même avec la signature du prêt du talentueux milieu de terrain de Gladbach, Laszlo Benes, qui a été tenu à l’écart du Fohlenelf purement en raison d’une abondance d’options dans sa position.

Augsbourg devrait avoir suffisamment de coussin pour éviter la relégation en séries éliminatoires, mais en ce qui concerne le FC Cologne, le Hertha Berlin et Arminia Bielefeld, tout est très serré.

Hertha, après avoir remanié le peloton sur les fronts du directeur sportif et des entraîneurs, a opté pour le leadership et l’expérience sur le terrain et dans les vestiaires à Sami Khedira. Pourtant, le vainqueur de la Coupe du monde 2014 n’a pas joué depuis plus de huit mois. Sera-t-il le chaînon manquant pour une jeune équipe Hertha?

J’aime la signature de prêt avec option d’achat par les Berlinois de Nemanja Radonjic, un joueur naturel qui a quelque chose à prouver après les hauts et les bas à Marseille. Matheus Cunha est beaucoup plus à l’aise de jouer au centre tandis que Dodi Lukebakio souffre d’une baisse de forme. Radonjic devrait aider immédiatement.

Cologne a battu Bielefeld 3-1 la semaine dernière, et l’attaquant nigérian Emmanuel Dennis (prêté par le Club Brugge) a contribué immédiatement à son arrivée, surtout en seconde période. Max Meyer, signé sur un transfert gratuit de Crystal Palace, semble heureux d’être de retour en Bundesliga et a l’intention d’aider Effzeh préserver leur statut dans le Oberhaus.

Bielefeld, qui, je pense, est l’équipe la plus susceptible de finir 16e et donc en séries éliminatoires de relégation, a encore du punch. Ils doivent espérer que le milieu de terrain japonais Masaya Okugawa, recruté à 3,5 millions d’euros de Salzbourg, pourra impacter l’équipe au même titre que son compatriote, le créatif Ritsu Doan.

Cela nous amène aux deux derniers, Mayence et Schalke 04, dont les relations ressemblaient à celles faites par ceux qui étaient à la dérive et dans le besoin. Mayence a tout jeté sauf l’évier de la cuisine pour tenter de s’améliorer. Ils ont bien fait de prêter Dominik Kohr et Danny da Costa à leurs rivaux locaux de Francfort. C’est une demande importante, cependant, pour le nouvel attaquant Robert Glatzel, qui n’a pas marqué lors de ses sept derniers matchs pour Cardiff en championnat. Mayence a dit au revoir à Jean-Philippe Mateta, qui a déménagé au Crystal Palace pour environ 15 millions d’euros.

Schalke a également dû vendre avant de pouvoir acheter: Ozan Kabak et le rabbin Matondo en Angleterre pour ce qui pourrait être un total de 33 millions d’euros, et le favori des fans Ahmed Kutucu à Heracles pour un peu plus de 3 millions d’euros. Shkodran Mustafi, l’arrière droit du VfL Wolfsburg William et Klaas-Jan Huntelaar (de retour pour un second sort à l’âge de 37 ans) sont tous arrivés. Pourtant, il faudrait une personne courageuse pour soutenir Schalke pour rester debout.